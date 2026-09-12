La Lola de Kiko Rivera actuará con su suegra Isabel Pantoja

La incógnita está por fin resuelta. La Lola, pareja de Kiko Rivera, se subirá este sábado al escenario junto a Isabel Pantoja en el concierto que la artista ofrece en el Puerto de Tazacorte, en La Palma. La confirmación ha llegado de la mano de la propia cantante, que ha compartido una publicación con la bailarina y coreógrafa en la que ambas dejan atrás las dudas de las últimas semanas.

En el vídeo, se puede ver a La Lola junto a otras bailarinas ensayando con una de las canciones de fondo de la cantante. Junto a las imágenes, Isabel se ha dirigido directamente al público de la isla: "Mi gente bonita de La Palma... Ya estamos preparando cada detalle para este sábado. Mis bailarinas, mi equipo y yo estamos poniendo todo nuestro corazón para que vivamos juntos una noche inolvidable @lola_garcia_lola".

La publicación la ha compartido también la propia Lola, a pesar de que hasta ahora había evitado confirmar la noticia. De hecho, el pasado 4 de septiembre, cuando fue preguntada directamente por si iba a actuar con su suegra en Canarias, La Lola no quiso despejar la duda. "Gracias, chicos, sabéis que no hablo", respondió entonces, sin confirmar ni desmentir su presencia sobre el escenario.

Ahora ya no hay misterio: la bailarina participará hoy en el concierto con el que Isabel Pantoja celebra sus 50 años de trayectoria artística. La actuación tiene además un carácter especial dentro de la gira de aniversario, ya que La Palma es la única parada prevista en España. El espectáculo se celebra en el Puerto de Tazacorte y forma parte de la programación del décimo aniversario del Isla Bonita Love Festival.

Pantoja estará acompañada por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, formada por medio centenar de músicos, además de una formación coral. Entre las bailarinas, se verá a La Lola.

La presencia de la bailarina se produce además mientras Kiko continúa recuperándose del ictus que sufrió el pasado 19 de julio. Aunque su recuperación va viento en popa, sus médicos le han desaconsejado viajar en avión debido a lo reciente del accidente cerebrovascular, por lo que se espera que no pueda acompañar ni a su madre ni a su pareja, con la que ya suma más de medio año de relación.