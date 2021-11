Noche de infarto la que se vivió este lunes en TVE en la final de la sexta edición de Masterchef Celebrity. El último programa de la temporada del talent show de cocina partía con dos claros favoritos para enfrentarse en el duelo final: la actriz Belén López y el cantante David Bustamante que, desde hace unos programas se posicionaron como los alumnos más aventajados. Contra todo pronóstico, Juanma Castaño y Miki Nadal lograron destacar entre sus compañeros y finalmente se convirtieron en los duelistas de la velada.

Los finalistas de Masterchef Celebrity

La primera prueba de la noche fue un clásico de todas las finales de Masterchef: los aspirantes tuvieron que replicar un plato de alta cocina siguiendo los pasos, en esta ocasión, del chef cántabro Jesús Sánchez: "Tenéis que estar muy concentrados y atentos porque Jesús no va a esperaros ni repetirá indicaciones. Haceos a la idea de que estáis en una cocina profesional", advirtió el juez Jordi Cruz.

Mientras que Belén López y David Bustamante no fueron capaces de seguir las instrucciones del cocinero, Miki Nadal y Juanma Castaño lograron reproducir casi a la perfección el plato propuesto. Finalmente, el comentarista deportivo se convirtió en el primer clasificado de la noche, algo que ni él mismo esperaba: "Me dan ganas de dormir con la chaquetilla, es que es una cosa tan bonita, significa tanto", dijo al recibir la preciada prenda.

Juanma Castaño en Masterchef

La prueba de exteriores que tuvo lugar en el valle del Penedés estuvo aún más reñida. Belén, Bustamante y Miki cerraron esta edición elaborando un menú basado en el cava y diseñado por el prestigioso chef Joan Roca. David Bustamante volvió a bloquearse debido a los nervios y Jordi Cruz tuvo que acudir a su rescate: "Son dos platos con 43 elaboraciones, es una locura. Necesito respirar, pensar y volver a coger la sartén por el mango", confesó el cantante.

Por su parte, Belén López consiguió cocinar con tranquilidad pero no obtuvo el resultado esperado, no obstante los jueces destacaron la fuerza y perseverancia de la concursante. Miki Nadal en cambio, mantuvo el aplomo y consiguió elaborar los mejores platos de la prueba, convirtiéndose así en el segundo duelista de la noche: "Has estado increíble", reconoció Pepe Rodríguez. "Llegar a estas alturas del programa me hace sentir que sé hacer las cosas bien, tanto a nivel profesional como personal", afirmó el ganador.

Joan Roca, Pitu Roca, y el jurado de Masterchef

La prueba final contó con la valoración del prestigioso cocinero Quique Dacosta, que alabó la entrega y profesionalidad de Juanma y Miki. Mientras que el colaborador de Zapeando optó por un menú compuesto por un plato de espaguetis con espuma de parmesano y gambas, un guiso de cordero y un postre de leche y bizcocho y el periodista deportivo se decantó por un menú de bogavante con algas, presa ibérica con costilla de cerdo y tupinambo y para terminar un postre de manzana asada y sidra.

Tal fue el nivel de la noche, que el jurado decidió que ambos se alzasen con la victoria de la sexta edición del concurso: "Para ejecutar esto hay que tener un talento especial, son platos de alta cocina. Es un orgullo para Masterchef y para la gastronomía. Agradezco el compromiso que mostráis cuando decidís participar en el concurso", destacó el jurado. "Me voy muy satisfecho, ha sido la mejor experiencia de mi vida", dijo Juanma el recibir el premio. "Esto es histórico", aseguró Miki. "Creemos que debéis ganar los dos", aseguró Pepe frente a los alegres vencedores.