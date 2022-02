Receta: pizza de espinacas

La pizza es uno de los platos típicos italianos que todo el que viaja a ese país debe probar, pero en España y en concreto en Madrid también hay restaurantes que hacen unas deliciosas pizzas que te evocan a la mismísima Toscana. Además, este plato tan italiano puede tener cientos de ingredientes distintos adaptados a todos los gustos e intolerancias.

Sin embargo, para aquellos que no tienen tanta suerte o tanto tiempo como para ir a un restaurante siempre les queda la opción de prepararla en casa y, si eres de los que son poco amigos del horno, en Libertad Digital traemos una receta que os va a alucinar. Esta pizza de espinacas está deliciosa y, tanto si eres vegetariano como no, no podrás dejar de comerla. Es ideal para una noche de cine, solo o con amigos. No olvides coger papel y bolígrafo para no perderte detalle de la receta.

Ingredientes (para cuatro raciones):

una masa de pizza

60gr de queso de cabra

225gr de espinacas

una cebolla roja

orégano

sal

pimienta

piñones

aceite de oliva virgen extra

Preparación:

Lo primero que debemos hacer, en caso de haber comprado la masa de pizza congelada, es descongelarla. A la vez, ponemos a precalentar al horno a 200ºC.

El siguiente paso es poner a hervir un poco de agua con sal. En el momento en el que rompa a hervir echamos las espinacas y las dejamos cocinando durante 4 minutos. A continuación, las sacamos y escurrimos bien.

Cortamos en láminas finas el queso de cabra y lo colocamos sobre la masa de la pizza una vez se haya descongelado. También cortamos la cebolla en dados pequeños y la echamos por encima del queso.

A la masa de pizza le añadimos también las espinacas y salpimentamos, echaremos también otras especias como el orégano. Luego bajamos la temperatura del horno hasta los 180ºC y la metemos.

En el momento en el que nuestra pizza esté dorada, suele tardar unos 10-15 minutos, le echamos los piñones y un chorro de aceite de oliva. La dejaremos dorando unos minutos más.

Pasado este tiempo tendremos lista nuestra pizza de espinacas y podremos disfrutar de ella. Es una manera más sana y artesanal de disfrutar de una rica pizza.