5 barcos peculiares para alquilar en tu próxima escapada al mar

Existen multitud de tipos de barcos diferentes e insólitos, los cuales suelen llamar bastante la atención debido tanto a su belleza como a sus prestaciones, desde antiguas embarcaciones con las que transportarte al pasado hasta barcos completamente ecológicos y sostenibles, pasando incluso por barcos sauna. ¡Encuentra la embarcación de tus sueños con plataformas como Click&Boat y comienza a navegar en un barco único!

Los barcos más diversos:

Si lo que buscas es una embarcación divertida con la que poder disfrutar como un niño, te recomendamos la opción de alquilar una lancha acuática "Fórmula 1" en Torrevieja, la cual no precisa licencia y con la que podrás pasar un increíble día de carreras en alta mar con familia y amigos.

¿Que la velocidad no es lo tuyo? Entonces súbete a una waterbike y recorre Nápoles de forma cómoda y relajada, dando un entrañable paseo sobre el agua exactamente del mismo modo que lo harías en un parque cualquiera. ¿Se te ocurre mejor opción para un caluroso verano?

Embarcaciones con las que viajar a otras épocas:

Súbete a bordo de una embarcación repleta de historia y transpórtate a tiempos lejanos en los que sentirte un auténtico explorador. Embarcaciones como el Niña Luisita , construido en Italia en 1932 y con sede en Barcelona, o la goleta Rafael Verdera, construida en Ibiza en el 1841, la cual con sus 32 metros de eslora es uno de los barcos más antiguos en activo en aguas españolas.

Por último, volviendo a la costa italiana, no puedes perderte surcar los mares en un auténtico galeón de 1997 y 30 metros de eslora, el cual sentirás que ha sido sacado directamente de una película. Además de su impresionante e imponente historia y belleza, todas estas embarcaciones cuentan con servicio completo y tripulación a bordo, por lo que no tendrás que preocuparte de nada, ¿Quién dijo que antigüedad no es compatible con comodidad?

El equilibrio perfecto entre ocio y responsabilidad:

Si, por otro lado, lo más importante para ti es la sostenibilidad y el medio ambiente, no has de preocuparte: existen embarcaciones 100% ecofriendly, con las cuales podrás disfrutar del mar a la vez que cuidas los maravillosos ecosistemas que este alberga.

En la bella costa de Cagliari podrás encontrar el Luna 50 , un famoso velero de los años 80 que ha sido remodelado y actualizado para ser sostenible: cuenta con motor eléctrico, aerogeneradores, paneles solares, potabilizadora y más.

Por otro lado, en Ibiza, podrás encontrar La Bella Verde , un imponente catamarán eléctrico dotado de placas solares que podrás alquilar para hasta 12 personas.