Características y beneficios de la miel. ¿Es saludable?

La miel es un alimento que producen las abejas a partir del néctar que extraen de las flores. Este es un líquido dorado, espeso y dulce que almacenan estos animales para alimentarse en invierno y para alimentar a sus crías. Además, es un producto muy completo nutricionalmente y de gran perdurabilidad, es decir, que no caduca, ¿Cómo es posible? Esto es debido a que su concentración de agua es mínima produciendo el mismo efecto que las conservas en almíbar.

Los ancestros comenzaron a utilizarla como edulcorante, sin embargo a medida que se han ido descubriendo sus múltiples beneficios también ha ido adquiriendo nuevos usos entre los cuales se encuentra su utilización en la medicina y en la estética. Algunos de los beneficios de la miel son su poder expectorante, cicatrizante y suavizante de las vías respiratorias, algo que se pensaba que simplemente era algo que decían las abuelas hasta que, años más tarde, se investigó a fondo y se descubrió que eran beneficios reales, demostrados científicamente.

De los beneficios de la miel se debe resaltar la importancia de su actividad bactericida contra infecciones intestinales, por lo que es una gran aliada en los tratamientos de gastroenteritis bacteriana. Sus propiedades benéficas también actúan en su aplicación como ungüento en heridas, en su utilización contra la astenia y en la de algunas enfermedades de la piel; incluso algunos estudios concluyen que la fructosa de la miel podría ser de gran beneficio para disminuir la duración de la intoxicación alcohólica.

¿Cómo se hace la miel?

Las abejas melíferas recolectan el néctar, y las enzimas en su saliva descomponen el azúcar en glucosa y fructosa, que se almacena en los panales para alimentar la colmena durante el invierno. En el panal, el exceso de agua se evapora a través de la ventilación constante por las alas de las abejas. El líquido espeso y pegajoso resultante es lo que se conoce como miel.

Los mayores rendimientos de miel de la Unión Europea se encuentran en España, Alemania, Rumania y Hungría. Sin embargo, como la producción exitosa de miel depende de la prosperidad de las abeja melíferas, es preocupante que Europa esté viendo una disminución significativa en las colonias de abejas, de hecho, el dato fue abrumador en el invierno del 2016 ya que se perdieron el 21% .

La importancia de las abejas

Las abejas melíferas no solo producen la miel, sino que también desempeñan un papel importante como polinizadores de cultivos. Dado que el 84% de los cultivos de la UE dependen de la polinización, la Comisión Europea desarrolló una estrategia para la salud de las abejas melíferas.

Es importante conocer que hay múltiples factores que contribuyen a la disminución de las abejas; uno de los cuales pueden ser pesticidas, lo que llevó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) a emitir una guía sobre la evaluación de los riesgos potenciales de los pesticidas para las abejas y, más recientemente, trabajar hacia el desarrollo de una base de datos para recopilar activamente información sobre la salud de las abejas en Europa.

Diferentes tipos de miel

Hay más de 300 tipos diferentes de miel en todo el mundo, cada uno de ellos difiere en color, aroma y sabor dependiendo de la planta donde las abejas recolectan el néctar. Algunos de los tipos de miel más conocidos son la miel de manuka y de acacia.

La miel se puede clasificar en términos generales en miel cruda y procesada. Cuando la miel se extrae de la colmena, generalmente se cuela para eliminar la cera y otras partículas que no son de miel. Luego está disponible en su forma de miel cruda que se puede calentar y embotellar aún más para que esté disponible como miel procesada, la forma más común que se puede encontrar en los supermercados. El proceso de calentamiento y embotellado elimina los posibles patógenos, pero también las vitaminas y antioxidantes presentes en la miel cruda.

Composición nutricional de la miel

La estación, las condiciones ambientales, las técnicas de procesamiento y las variedades de néctar de flores pueden influir en la composición de la miel, pero, esencialmente, los principales componentes nutricionales son los carbohidratos. Además del agua, la miel contiene cantidades muy pequeñas de proteínas, vitaminas, minerales, oligoelementos, enzimas y polifenoles, incluidos los flavonoides provenientes del polen.

La miel es típicamente un líquido suave que contiene pequeños cristales imperceptibles. Sin embargo, factores como su origen, baja temperatura de almacenamiento, mayor tiempo de almacenamiento y mayor contenido de glucosa, pueden conducir a la cristalización, esto quiere decir que se forman cristales más grandes y la textura se vuelve crujiente, pero al entrar en contacto con un líquido caliente se derrite de nuevo. Sin embargo, el calentamiento y el filtrado de la miel pueden afectar negativamente sus propiedades, como, por ejemplo, oscurecer el color, destruir las enzimas y eliminar los antioxidantes beneficiosos para la salud.

Beneficios para la salud: ¿la miel es buena?

La miel se ha utilizado durante milenios en la medicina tradicional por sus posibles propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antioxidantes. La miel preparada específicamente para uso médico se puede aplicar tópicamente para apósitos para heridas. El bajo contenido de humedad de la miel, el peróxido de hidrógeno y la acidez son inhóspitos para las bacterias y le otorgan a la miel sus propiedades antibacterianas.

Ayuda a liberar insulina

La miel ayuda a liberar insulina, que a su vez estimula el triptófano, que es un compuesto que adormece. Por tanto, si se tienen dificultades para dormir, tomar un vaso de leche caliente con miel antes de acostarse ayudará a dormir mejor. ¿Cómo puede ser? Porque el calor liberado por la leche caliente aumentará el efecto del triptófano.

Calma el dolor de garganta

Cuando uno se encuentra constipado o simplemente con dolor de garganta, la miel puede ser un buen aliado. Simplemente basta con agregar a esta mezcla el jugo de medio limón y una cucharadita de miel. Haga gárgaras con este remedio casero para calmar su dolor de garganta.

Puede calmar la tos

La miel puede ser tan efectiva como algunos jarabes y productos distribuidos para calmar la tos. La miel crea una fina capa protectora y recubre la garganta, lo que evita mejor la irritación que causa la tos. Tomar dos cucharaditas antes de acostarse ayudará a calmar la tos.

Buen carbohidrato preentreno

Sugieren que la miel de abejas, Apis mellifera, podría ser uno de los carbohidratos más efectivos antes de un entrenamiento. A diferencia de otros tipos de agentes edulcorantes, la miel se digiere fácilmente y luego se libera en el metabolismo a un ritmo más lento y regular. Además, al estar compuesta casi todo por carbohidratos de liberación lenta también saciarán más.

Impide crecimiento bacterias

Las propiedades antibacterianas y antifúngicos de la miel para curar heridas de forma tópica, inhiben el crecimiento bacteriano. La próxima vez que se tenga un corte, arañazo o quemadura leve, lo mejor será que lave bien la herida con agua y jabón y, después, trate de poner un poco de miel en el área lesionada para prevenir la infección antes de cubrirla con un vendaje.

Hidrata la salud de la piel y el cabello

Otro beneficio para la salud: la miel es un excelente acondicionador para la piel y el cabello. Se usa especialmente en mascarillas porque ayuda a absorber y retener agua. Basta con mezclar la miel con aceite de oliva para obtener un champú natural. También se puede probar como una mascarilla hidratante y tratamiento de labios.

Mejora la salud contra el colesterol malo

Según un estudio en Dubai, la miel es buena para el colesterol. Como parte de esta investigación científica, los sujetos que consumieron 250ml de agua con 75ml de miel natural durante 15 días vieron cómo su tasa de colesterol "malo" disminuía y su tasa de colesterol "bueno" aumentaba.

Para combatir el acné

Las propiedades antibacterianas pueden ayudar a contrarrestar la inflamación del acné, según Joey Green, autor de Magic Health Remedies de Joey Green. Basta con mezclar una parte de miel y una de nuez moscada y dejar reposar la mezcla durante 20 minutos antes de enjuagar.

Controlar los niveles de azúcar en la sangre

La miel de abejas Apis mellifera en polvo aumentaría y mantendría los niveles de azúcar en la sangre más efectiva que la sacarosa y la maltodextrina, según un estudio publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition. El consumo de miel puede ayudar a contrarrestar la hipoglucemia reequilibrando el nivel demasiado bajo de azúcar en la sangre.

Para luchar contra la caspa

Los investigadores han observado otras virtudes de la miel, esta vez en pacientes con dermatitis y que luchan contra la caspa. Debido a sus propiedades antifúngicos e hidratantes, la miel habría ayudado a los sujetos de un estudio a prevenir mejor los problemas de salud de la piel controlando la caspa. Sencillamente hay que diluir la miel en un poco de agua caliente y masajear suavemente el cabello de cuero durante 2 a 3 minutos antes de enjuagar.

Miel o azúcar

A diferencia del azúcar, la miel contiene vitaminas, minerales y antioxidantes; por lo tanto, es fácil pensar que la miel tiene beneficios para la salud en comparación con el azúcar. Sin embargo, las vitaminas y minerales en la miel están presentes en menos del 1% de la cantidad diaria recomendada. Para recibir los beneficios para la salud de la baja cantidad de vitaminas y minerales presentes en la miel, sería necesario consumir grandes cantidades de miel. Dichas cantidades excederían la ingesta diaria de azúcar recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, una cucharada de miel contribuirá a su metabolismo energético debido a su contenido de azúcar, pero es poco probable que tenga efectos beneficiosos adicionales.