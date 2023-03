Datos curiosos sobre el sushi que quizá no sabías

Desde una universidad dedicada exclusivamente al sushi hasta una tradición que prohíbe a las mujeres prepararlo. Este plato asiático guarda muchos datos curiosos que seguramente se desconocen pese a ser consumido en todo el mundo.

El sushi es un uno de los platos más reconocidos de la gastronomía japonesa y, con el paso de los años se ha ido extendiendo por todo el continente, y surgiendo así variedades diferentes en cada región y del planeta. Actualmente se puede consumir sushi en cualquier país y hay cientos de miles de combinaciones.

Pero, por más loco que suene, el sushi no siempre se hizo con arroz. Hasta el siglo IV, el arroz solo se utilizaba como proceso de conservación para que el pescado durara más tiempo. El pescado se envolvía en arroz cocido, se le añadía vino de arroz y se guardaba durante meses. Durante este tiempo, el pescado experimentaba un proceso de fermentación causado por la reacción química de la sal y el ácido láctico del arroz, hasta alcanzar un punto de maceración cercano al encurtido. Para su consumo, se desenrollaba, se descartaba el arroz y se comía únicamente el pescado.

En la actualidad, el sushi es un rollito de arroz con pescado dentro. Y aunque ya hay toda mezcolanza de ingredientes, lo cierto es que el verdadero sushi lleva atún. No salmón y mucho menos aguacate ni ingredientes variados que se introducen actualmente.

Secretos y datos curiosos sobre el sushi

El nombre no se refiere a todos los ingredientes del plato

Sushi es una palabra de origen japonés, que es la unión de dos palabras, Su (Vinagre) y Shi-Meshi (Arroz), por lo que sushi se podría traducir como arroz avinagrado.

La tradición prohíbe a las mujeres hacer sushi

Las mujeres no pueden hacer sushi. Tradicionalmente, solo los varones pueden preparar este plato japonés. ¿Machismo culinario? La razón, según explican, es que ellas tienen la temperatura corporal más alta, por lo que alteran el sabor del arroz cuando lo preparan.

Hay un orden para comer sushi

Si se ha escogido variedad de sabores, idealmente se debe empezar por el pez que tenga un sabor más ligero, y acabar con los sabores más fuertes. Un ejemplo sería probar primero los de color blanco y luego los rosados y rojos.

El sushi no es de Japón

Aunque se considera un alimento japonés, el sushi procede de China y no se introdujo en Japón hasta el siglo VIII. La preparación del sushi era una forma de conservar el pescado en ausencia de frigoríficos.

El wasabi de restaurante a menudo no es el auténtico wasabi

El wasabi es la sustancia verde que se sirve con sushi, pero no a todo el mundo le gusta su sabor. A menudo, el wasabi que encontramos en los restaurantes de Europa no es el wasabi original, sino un rábano picante coloreado de verde. Esto se debe a que el verdadero wasabi se obtiene de una raíz muy rara y es muy caro.

¿Para qué sirve el jengibre?

El jengibre, servido junto con el sushi como el wasabi, no suele gustar a todo el mundo. Esto se debe a que recuerda al olor del detergente lavavajillas o del jabón. ¿Para qué sirve realmente el jengibre? La respuesta es muy sencilla: el jengibre sirve para limpiar el paladar entre dos platos diferentes del sushi.

No se remoja todo el rollo en la soja

Si se sumerge demasiado el rollito de arroz, el pescado pierde sabor. Sólo hay que sumergir un poco el lateral, es decir, girándolo y poniendo el pescado hacia abajo.

Compartir con las manos

Si se quiere dar algo del plato a otra persona, lo correcto es pasarlo con las manos. El motivo es que en los países asiáticos, hacerlo con los palillos recuerda a la tradición de trasladar los huesos de difuntos. Tampoco se deben dejar nunca en vertical, pinchados sobre la comida, ya que eso sólo se hace con el incienso en los entierros.

No se debe dejar el plato vacío

Si se viaja a Japón y no se deja ni un grano de arroz, el cocinero pensará que no ha hecho suficiente comida. Así que lo ideal es dejar un poco. O si se considera que estuvo demasiado bueno, hay que decírselo al chef para que no malinterprete la gula.

El buen sushi se sirve en una barra

Otro de los datos curiosos sobre el sushi es que los mejores locales acostumbran a ser tan pequeños que sólo caben seis o siete personas. En ellos se come en la barra y se tiene al cocinero muy cerca. El buen sushi debe servirse en una barra.

No es el plato favorito de los japoneses

Ni son fanáticos del sushi, ni lo comen a diario, ni necesariamente lo echan de menos cuando están fuera de casa. El amor por este plato, por raro que parezca, está más presente fuera que dentro del país.

Se come de un bocado

Eso de partir el sushi por la mitad está muy mal visto. Hay que intentar comerlo todo de golpe, aunque haya que abrir mucho la boca. Si acaso, se puede hacer un par de bocados, sin dejar nunca uno de los trozos sobre el plato.

Sí se puede, hay que agarrarlo con las manos

¿Tanto tiempo invertido en aprender a usar palillos para esto? Pues sí, entre los datos curiosos sobre el sushi hay que resaltar que la manera tradicional de comerlo es con las manos. Quizá en un restaurante fuera de Japón se vea extraño pero.... si se pide a domicilio lo mejor será emplear las manos para comer sushi.

No se deben frotar los palillos

Hacerlo, aunque sea para quitar trocitos de madera, es considerado de muy mala educación. Es como si le dijeras al chef: "tus palillos son de mala calidad".