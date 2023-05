Diferencias entre spa y balneario

Spa o balneario son dos palabras que suena muy similares y que a veces se utilizan indistintamente cuando no se debería ya que la realidad es que un spa y un balneario no son lo mismo. El problema está en que se ha normalizado utilizar el mismo término para referirse a establecimientos con aguas que, sin embargo, no tienen siempre las mismas propiedades.

No se trata sólo de que spa suene más moderno y balneario como algo más antiguo, algo que es realmente así. De hecho, en la actualidad sigue habiendo muchos balnearios operativos, tanto en España como fuera, aunque es cierto que no tienen la misma vigencia turística que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Sin embargo, a pesar de que el uso de spas y balnearios va al alza y que el turismo wellness sigue aumentando a nivel mundial, aún existe una gran confusión entre spa y balneario, en buena parte debido a que sus fines son similares. En ambos casos se trata de conseguir con el agua el bienestar de la mente, el cuerpo y el alma y la mejora de la calidad de vida. Por tanto, los centros de bienestar, spas y termas se han convertido en objetivo de quienes buscan paz y serenidad.

Hay que dejar claro que, aunque ambos términos se utilizan indistintamente en ocasiones, existen diferencias significativas entre un spa y un balneario. ¿Qué es un spa y qué un balneario?

Un spa es un lugar que se centra en proporcionar tratamientos y servicios para el cuidado personal y la relajación. Los spas suelen ofrecer una variedad de servicios, como masajes, tratamientos faciales, envolturas corporales, manicuras, pedicuras y terapias de agua, como baños de hidromasaje o saunas. De hecho, los spas están diseñados para brindar una experiencia indulgente y relajante, y se enfocan en mejorar el bienestar físico y mental de los clientes.

Por otro lado, un balneario se centra más en la terapia y el uso de aguas termales para promover la salud y el bienestar. Los balnearios suelen ubicarse cerca de fuentes naturales de agua termal, que se cree que tienen propiedades curativas. Los tratamientos en un balneario están orientados hacia la hidroterapia y suelen incluir baños termales, chorros de agua, baños de barro, inhalaciones y terapias con algas.

Diferencias entre spa y balneario

Para resumirlo de manera muy breve, un balneario es un establecimiento cuyas aguas están consideradas mineromedicinales y declaradas de Utilidad Pública. Por tanto, se pueden utilizar en la aplicación de técnicas y tratamientos de hidroterapia con supervisión médica. Esto es lo que no sucede en los spas, un nombre que, por cierto, deviene de la ciudad belga de Spa, que era una ciudad balneario ya conocida por los romanos.

Por tanto, la principal diferencia está en que las aguas que utiliza un spa no tiene propiedades naturales o terapéuticas, ni provienen de manantiales naturales de agua mineromedicinal, aunque puedan contar con instalaciones de hidroterapia. Eso no quita que el tipo de instrumental, máquinas o cualificación del personal pueda ser parecido, ofreciendo distintos servicios de bienestar como masajes, saunas o piscinas de relajación, especialmente orientados más a virtudes estéticas y cosméticas.