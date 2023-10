¿Qué alimentos colorean los dientes? ¿Por qué?

La gastronomía es uno de los exponentes de muchos rincones del mundo, pero no todos los alimentos son igual de buenos para la salud. De hecho, la salud bucodental depende mucho de lo que se consuma o no. Por ejemplo, el tabaco, el té, el vino tinto y el café son algunos de los productos que más manchan los dientes en su consumo diario. Como ellos, existe una larga lista de productos y bebidas que afectan directamente al blanco natural de los dientes.

No hay que olvidar que el hecho de que los dientes se manchen o amarillen no sólo depende de la higiene bucal que se tenga. De hecho, la genética, algunas enfermedades durante el embarazo, traumatismos a edades tempranas, también puede jugar su papel en la predisposición a sufrir determinadas alteraciones dentales. Hay que tener en cuenta que el esmalte dental, la capa más visible y superficial del diente, es el único tejido del cuerpo humano que no se regenera, de manera que, si no se cuida adecuadamente en algún momento seguramente sea necesario recurrir a técnicas odontológicas para recuperar la salud y belleza de los dientes.

¿Por qué se manchan los dientes?

Hay que decir que unos dientes manchados o amarillentos no dependen solo de lo que se coma, sino de la salud bucodental. Incluso, hay factores que afectan y que son irremediables como la genética, algunas enfermedades o el estado de gestación en las mujeres. De este modo, los dientes se manchan porque las sustancias de dichos alimentos hacen que la decoloración sea más acelerada. Por ello, hay que resaltar la importancia de lavarse bien los dientes.

Los alimentos que tiñen los dientes son una preocupación común para muchas personas, ya que una sonrisa blanca y saludable es un símbolo de belleza y cuidado personal. Sin embargo, algunos alimentos y bebidas pueden causar decoloración dental debido a sus propiedades pigmentantes, ácidos u otros compuestos. Estos son algunos de los alimentos que pueden manchar los dientes y las razones detrás de este fenómeno.

El café es uno de los principales culpables cuando se trata de manchar los dientes. Sus pigmentos oscuros, conocidos como taninos , pueden adherirse al esmalte dental y causar decoloración con el tiempo. Un café diario, normalmente por la mañana, es un hábito bastante perjudicial para la apariencia de la sonrisa, ya que el característico color marrón que le da los granos, tiñe l os dientes , sobre todo los anteriores. Puede beberse con pajita si no se quiere acabar con los dientes marrones, también esto es importante después de un blanqueamiento dental.

Té : Los taninos del té hacen de esta bebida un potente tinte para la dentadura. De todas las variedades, las más dañinas son el té negro y el té rojo , que dan un ligero color amarillento al esmalte dental cuando se consumen con frecuencia. Aun así, el té tiene menos capacidad colorante que el café.

El vino tinto es otro infractor común. Su color profundo y los taninos presentes pueden contribuir a la tinción dental. Además, el vino tinto es ácido, lo que debilita el esmalte y facilita la adhesión de otros pigmentos. No obstante, el vino en general, tanto el vino tinto como el blanco constituyen dos de los grandes enemigos de los dientes blancos. Esto se debe a la presencia de taninos y cromógenos en su composición que hacen que, con el consumo continuado, los dientes se oscurezcan y tomen un ligero color púrpura .

Los alimentos y bebidas azucarados y ácidos , como los refrescos, los jugos cítricos y los caramelos, también pueden dañar los dientes y causar manchas. Estos productos pueden erosionar el esmalte dental, lo que hace que los dientes sean más propensos a mancharse y a retener los pigmentos de otros alimentos.

Los alimentos altos en pigmentos naturales , como las bayas, las cerezas y las uvas, pueden contribuir a la tinción dental. Aunque estos alimentos son saludables y ricos en antioxidantes, sus colores vibrantes pueden dejar rastros en los dientes.

Frutas y verduras de color intenso : Frutas como las cerezas , los arándanos , las moras y las frambuesas , y verduras como la remolacha , la zanahoria o las espinacas debido a su potente pigmento, pueden causar manchas en los dientes cuando este se adhiere al esmalte. Por otra parte, algunos cítricos pueden provocar daños en el esmalte debido a su acidez .

El tomate y las salsas de tomate son alimentos sabrosos, pero su acidez y color rojo intenso pueden afectar el color de los dientes con el tiempo.

Algunas salsas : Algunas salsas como la salsa de soja o la salsa de tomate tienen una fuerte coloración que pueden provocar manchas cuando calan en el esmalte dental. Lo mismo sucede con el vinagre de Módena , cuyo ácido, además, puede bajar el PH de la boca y dañar el esmalte de nuestros dientes.

Curry: Sus tonos rojos y amarillos y su potente y profundo pigmento pueden colorear el esmalte de los dientes. Por ello, si se quiere evitar que este alimento manche los dientes, lo mejor es moderar su consumo y trata de cepillarse los dientes tras comerlo.

Pero, ¿por qué estos alimentos tienen este efecto en los dientes? En su mayoría, se debe a la porosidad del esmalte dental. El esmalte es la capa más externa de los dientes y, aunque es muy resistente, puede absorber pequeñas partículas de alimentos y bebidas. Los taninos, ácidos y pigmentos en los alimentos mencionados tienen la capacidad de adherirse al esmalte y penetrar en sus poros, lo que con el tiempo causa decoloración.

¿Hay alimentos que ayuden a blanquear la sonrisa?