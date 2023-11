¿Qué alimentos no se deben comer crudos nunca?

Fruta, verdura, carne, pescado, frutos secos, leche, café, legumbres... son alimentos para consumir a diario en sus diferentes modos de preparación. Algunos pueden consumirse crudos, pero no todos ya que pueden ser peligrosos para la salud.

No obstante, hay que resaltar que el hecho de consumir alimentos crudos puede ser una opción saludable en muchos casos, ya que preserva los nutrientes y las enzimas naturales presentes en los alimentos. Sin embargo, existen ciertos alimentos que no se deben comer crudos debido a riesgos para la salud. ¿Cuáles son?