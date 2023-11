¿Cuáles son las mejores alternativas al café?

Levantarse por la mañana y prepararse una taza de café caliente es una de las costumbres más repetidas en el mundo, tanto que se estima que cada día se consumen unas 2.000 millones de tazas de café. Y es que esta bebida es de las más famosas debido a su intenso sabor y a sus múltiples beneficios, entre los que destaca el impulso de energía que da la cafeína, aunque también se debe mencionar los polifenoles y antioxidantes que repercuten positivamente en la salud humana.

No obstante, este consumo excesivo puede hacer que una persona se canse de consumirlo todas las mañanas y busque otra opción con la que se consiga esa misma energía para realizar las tareas diarias. Por ello, es importante recordar que la cafeína es un alcaloide que se encuentra en bebidas como el té, el café, los refrescos de cola y las bebidas energéticas. Pero, ¿Qué hace en el cuerpo humano? La cafeína ofrece un efecto estimulante temporal que provoca la restauración del nivel de alerta así como eliminación de somnolencia en las personas que las consumen.

Pero, ¿De dónde sale el café? El café es obtenido a través de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta del café, mayormente conocida como cafeto. Generalmente, el café es capaz de estimular el sistema nervioso central. También puede otorgar una sensación de energía durante cierta cantidad de tiempo. Además, actúa como diurético, lo que ayuda a eliminar el exceso de agua y sal dentro del cuerpo a través de la orina.

Propiedades del café

Sus propiedades estimulantes suelen notarse una hora después de su ingesta, y pueden durar entre cuatro y seis horas. Sin embargo, si es consumido en grandes cantidades, puede llegar a ser perjudicial para la salud debido a sus altos niveles de cafeína. Así, puede provocar síntomas como:

Ansiedad, inquietud y temblores

Insomnio

Deshidratación

Ritmo cardíaco anormal

Mareos, dolores de cabeza

Malestar estomacal, acidez

Aumento de la presión arterial

Adicción

No obstante, estos síntomas pueden evitarse si se sustituye el café con bebidas alternativas que brinden efectos estimulantes y sean saludables para el cuerpo humano. Aunque hay que tener en cuenta que no todos los cafés son iguales a la hora de entender que pueden echar una mano para hacer la digestión.

Además, hay que saber que hay estudios científicos que avalan que un café después de comer puede ayudar a una mejor digestión, parte del secreto está en que es un elemento que favorece la motilidad intestinal. De esta manera, el café agilizaría el tránsito y convertiría la digestión en algo más amable. No obstante, eso no quiere decir que el café haga milagros y tampoco que todos los cafés sienten igual. Si se le añade leche o azúcar se le estará haciendo un flaco favor a la digestión, así que lo más conveniente es recurrir al café solo.

Alternativas al café

Café de cebada

También conocido como caffè dorzo en italiano, es uno de los sustitutos del café más conocidos. No obstante, no tiene cafeína, no sabe a café y se parece más al agua de cebada que se consume como refresco en la Comunidad Valenciana que a la tradicional taza de café. Por ello, si uno toma el café más por su sabor en las mañanas este no tiene nada que ver. Pero hay que tener claro que los granos de cebada se tuestan y se muelen como si se tratase de granos de café al uso, y para hacer café de cebada se utiliza la misma máquina que para elaborar un café expreso.

Cafè de achicoria

Al igual que los granos de café, la raíz de achicoria se puede tostar, moler y preparar en una deliciosa bebida caliente. Tiene un sabor muy similar al café pero no contiene cafeína. También es una rica fuente de inulina. Además, esta fibra soluble puede ayudar en la digestión y a mantener un intestino sano al promover el crecimiento de bacterias beneficiosas, particularmente Bifidobacterias y Lactobacilli. Además, puede estimular la vesícula biliar para que produzca más bilis, algo útil para la digestión de las grasas.

Té verde

Existe en el mundo una bebida que puede venir incluso mejor que el café para las sobremesas o los desayunos y no es otra que el té verde. Conocido en las culturas orientales desde hace siglos, el té verde es una de las mejores alternativas al café para después de comer. Entre sus virtudes, además de agilizar la digestión, también tendría virtudes carminativas, favorece la expulsión de gases, y también es más amable con el tracto intestinal que el propio café. Además, en las menciones especiales, cabe destacar que el té verde tiene menos cafeína, teína en este caso, que el café convencional. En función de la clásica taza de café que se suele contemplar en España, un té verde promedio puede tener hasta menos de la mitad de la cafeína, si se habla del formato más cercano al espresso o al café cortado, que no implican una gran cantidad de café.

Rico en antioxidantes, el té verde no solo ofrece un suave impulso de cafeína, sino que también proporciona beneficios para la salud, como la mejora de la función cerebral y la quema de grasas. Además, cuenta con una amplia variedad de sabores, desde floral hasta terroso, lo que lo convierte en una opción versátil para todos los gustos.

Té Chai

El té chai es un tipo de té negro mezclado con hierbas y especias fuertes. Aunque contiene menos cafeína que el café, los estudios sugieren que el té negro aún puede mejorar el estado de alerta mental. No hay que olvidar que los tés negro y verde se elaboran a partir de la planta Camellia sinensis, pero el té negro se somete a un proceso de fermentación, que cambia su composición química. Ambos tipos parecen tener poderosas propiedades antioxidantes. Incluso algunos estudios han relacionado el consumo de té negro con un menor riesgo de enfermedad cardíaca.

Té matcha

El altísimo contenido en cafeína que contiene esta bebida hace que se recomiende prudencia a la hora de consumirlo. Y es que una taza de té matcha podría tener hasta 175mg de este compuesto, casi el doble que una de café. Además, otro aspecto que se debe destacar de este sustituto es que tiene los mismos polifenoles antioxidantes que el té verde, específicamente teanina y catequinas.

Té de rooibos

El rooibos es una hierba procedente de Sudáfrica que se obtiene fermentando un arbusto de un modo similar al de las hojas de té, obteniendo un producto de color rojo. La infusión de rooibos tiene hierro, calcio, potasio y antioxidantes, que aportan muchos beneficios para la salud y estimula el sistema inmunológico, ayudando a protegerse de enfermedades. Además, el rooibos no contiene cafeína, reduce la presión arterial y mejora la salud de los huesos y el corazón.

Té de hierbas

Otra opción popular es el té de hierbas. A diferencia del té tradicional, las infusiones de hierbas son libres de cafeína y ofrecen una variedad de sabores y beneficios para la salud. La menta, la manzanilla y la lavanda son opciones comunes que no solo son relajantes, sino que también pueden ayudar a aliviar el estrés y mejorar la calidad del sueño.

Golden milk

La leche dorada o golden milk es una mezcla de cúrcuma, jengibre, pimienta negra, leche y especias como la canela que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Además, tiene la ventaja de que se puede hacer una mezcla propia, adaptada a gustos y preferencias y, por ello, es un interesante sustituto del café sin cafeína. Pero, ¿Qué beneficios tienen las especias? Además de darle a la bebida un peculiar color dorado, la cúrcuma puede tener poderosas propiedades antiinflamatorias. Por otro lado, la pimienta negra aumenta la capacidad del cuerpo para absorber curcumina, al igual que la grasa.

Bebidas de avena

Entre las mejores alternativas al café se encuentran las bebidas de avena. Estas no solo tienen un excelente sabor, sino que también promueven el bienestar y salud del cuerpo de la manera más natural. Entre sus nutrientes se pueden encontrar las vitamina B1, B2 y E, minerales como el magnesio, el zinc, el calcio o el hierro, carbohidratos y aminoácidos y fibra. Así, las bebidas de avena son ideales para controlar los niveles de grasas. También eliminan el estrés mediante la relajación del sistema nervioso.

Cacao

Consumir cacao es una de las mejores maneras de obtener una elevada cantidad de beneficios gracias a su aporte de nutrientes. Entre estos destacan: Minerales como el fósforo, el magnesio, el hierro, el potasio, el calcio, el zinc, el cobre, el manganeso, vitaminas A, B1, B2, B3, C, E, cafeína y antioxidantes naturales. Además, El cacao contiene teobromina, un compuesto que puede proporcionar un suave estímulo sin los efectos secundarios del café, como la aceleración del ritmo cardíaco. Por ello, una bebida hecha a base de cacao es capaz de otorgar y producir efectos estimulantes de manera natural y, además, el consumo regular de cacao contribuye a modular la presión arterial.

Limón y miel

Los limones son una de las mejores fuentes de energía, pues en ellos se pueden encontrar elevadas cantidades de nutrientes que promueven la salud, estabilidad y vitalidad del cuerpo humano. Algunos son el ácido cítrico, el calcio, el magnesio y la vitamina C.

La miel, por su parte, tiene propiedades alimenticias y curativas que ayudan a cicatrizar, desinfectar y aliviar los daños de cualquier herida. Entre sus nutrientes se pueden encontrar minerales como el sodio, el hierro, el manganeso, el cobre, el fósforo, el zinc y el selenio, vitaminas A, C y del complejo B.