¿Qué no hay que hacer antes de viajar en avión?

Afortunadamente, viajar en avión se ha convertido en algo muy habitual para cualquier persona, el motivo es que la aparición de las aerolíneas de bajo coste ha democratizado el mundo de los viajes. Pero hay ocasiones en las que no se sabe bien cómo actuar a la hora de planificar el vuelo. O incluso, hay cosas que se pueden hacer en el aeropuerto que pueden ir en contra de uno. Por ello, antes de embarcarse en un viaje en avión, es fundamental tener en cuenta ciertas precauciones para garantizar una experiencia de vuelo segura y sin contratiempos.

Tanto es así que, a la hora de viajar en avión se consideran una serie de reglas que se relacionan con el bienestar y la seguridad de tanto los pasajeros como los tripulantes de cabina. Entre ello, el hecho de realizar preguntas fuera de lugar o levantarse del asiento en momentos inapropiados, son solo algunos de los comportamientos que se deben evitar durante el vuelo.

Qué evitar cuando se viaja en avión

Compra los billetes con menos de 45 días de antelación

El momento ideal para comprar los billetes al mejor precio es entre 3 meses y 50 días antes de la fecha deseada de viajar. Si no se cuenta con vacaciones en el trabajo es otro cantar. Pero, si uno se arriesga a adquirirlos la semana previa, lo más seguro es que sólo encuentre tarifas excesivamente altas. Hay que tener en cuenta que también influye el horario, el día, la temporada, el destino, la aerolínea y si se trata de un vuelo sencillo y redondo.

Exceso de procrastinación

Es importante evitar la procrastinación en el proceso de preparación. Dejar todo para el último minuto puede resultar en estrés innecesario y, lo que es más importante, aumenta las posibilidades de olvidar elementos esenciales como documentos de viaje, tarjetas de embarque o pertenencias personales importantes. Por ello, es importante, planificar con anticipación, hacer listas con lo necesario, verificar la documentación y asegurarse de tener todo lo esencial.

No planificar bien el transporte al aeropuerto

No hay que apurar nunca los tiempos, ya que pueden ocurrir cosas como un atasco de tráfico o que el autobús que lleve a la terminal no llegue a tiempo. Por eso, es mejor esperar en el aeropuerto antes que hacerlo fuera de él ya que es importante recordar que el vuelo no va a esperar a que uno llegue y la sensación de perder al vuelo no es nada agradable.

Por otro lado, hay aeropuertos grandes en los que moverse lleva mucho tiempo. Trasladarse a la puerta de embarque es algo que puede llevar hasta más de 20 minutos, por lo que, si se va mal de tiempo o con niños pequeños todo van a ser prisas y supondrá una dificultad añadida. Por todo esto, es mejor planificar bien el traslado para evitar preocupaciones.

No comprobar la documentación necesaria

Algo bastante más habitual de lo que pueda parecer es que llega el momento de viajar y se comprueba que el DNI o pasaporte han caducado o que no se encuentra alguno de ellos. Por eso, es importante tenerlos siempre bajo control y con las fechas verificadas. Llegar al aeropuerto con la documentación caducada es un problema, pero dentro de España y hacia algunos países Schengen como Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Liechestein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Portugal, Suecia y Suiza se puede volar con la documentación caducada hasta 5 años.

Meter cosas de más en el equipaje

Otro error común es no informarse sobre las restricciones de equipaje antes de llegar al aeropuerto. No hay que olvidar que las aerolíneas tienen políticas específicas respecto al peso, tamaño y cantidad de equipaje de mano permitido, así como restricciones para artículos prohibidos. No conocer estas reglas puede resultar en cargos adicionales o demoras en el proceso de seguridad.

Además, una costumbre muy arraigada es la de meter cosas en el equipaje que no se van a necesitar o que, en caso de necesidad, se pueden comprar con facilidad en el caso de que hicieran falta. Por eso, quizás no sea necesario meter unas tijeras de uñas, un bote de laca o algunos medicamentos. Lo mismo ocurre con la normativa de líquidos y geles, ya que estos no deben superar los 100 mililitros de capacidad y deben ir en una bolsa transparente. En caso de que no sea así, deben dejarse en el control de seguridad, ya que de lo contrario se te denegará el embarque. También es muy importante que se haga el equipaje de forma ordenada y planificando aquello que se va a necesitar. No hay que olvidar que las tarifas que cobran las aerolíneas no son precisamente económicas, por lo que lo mejor es no tentar a la suerte.

Prepararse para el check-in

En el aeropuerto no solo revisarán el equipaje, sino que también se hará un control a las personas antes de pasar a la sala de embarque. Cuando llega el turno, se debe tomar una cesta justo antes de la cinta de escáner y poner allí todas las pertenencias de los bolsillos. Si es necesario, también hay que quitarse la chaqueta o el jersey, la bufanda, el cinturón del pantalón, etc. Después, los artículos pasarán por el escáner a través de la cinta, y las personas pasan por la puerta de control, además, pueden llegar a pedir que uno se quite los zapatos.

Teléfono solo en modo avión

A pesar de que cada vez hay más y más información que asegura que los teléfonos móviles no interfieren con el buen funcionamiento de las aeronaves, la mayoría de las aerolíneas prohíben su uso durante el vuelo. Únicamente está permitido usarlos en "modo avión" aunque hoy en día algunos aviones permiten a los pasajeros usar la red wifi a bordo. Sin embargo, generalmente es un servicio por el que hay que pagar.

Beber alcohol antes de viajar

El exceso de consumo de alcohol antes del vuelo es una práctica que debe evitarse. El motivo es que la altitud y la presión en cabina pueden intensificar los efectos del alcohol, afectando la capacidad del cuerpo para adaptarse al entorno del avión. Además, puede llevar a comportamientos inapropiados o conflictivos a bordo. Algo que sucede igual con ciertos tipos de drogas.

Cada país tiene sus propias reglas

El transporte de alimentos, por ejemplo, no lo prohíbe ninguna compañía aérea. Sin embargo, deben cumplirse algunas reglas dependiendo de la empresa, del destino y de la cantidad de alimentos. Algunos países, como EE. UU. o Australia, prohíben la entrada de alimentos frescos en su territorio. Por otro lado, en el territorio de la Unión Europea está prohibida la entrada de alimentos, leche, carne y productos de origen animal procedentes de países de fuera de la Comunidad Europea.