Orihuela, una historia que desemboca en el mar

En la comarca de la Vega Baja del Segura, al sur de la provincia de Alicante, Orihuela reúne dos paisajes que cuentan su historia: el que ha construido el ser humano a lo largo de los siglos, en forma de iglesias, palacios y conventos, y el que ha modelado la naturaleza, un territorio de huertas, riberas y paisajes mediterráneos que se prolonga hasta las magníficas playas de la costa. Y entre ambos, las tradiciones de una tierra que ha encontrado su identidad en el diálogo entre la naturaleza y la historia.

Un paseo por el tiempo

El casco histórico de Orihuela, declarado conjunto histórico-artístico en 1969, invita a recorrer sus calles y descubrir un patrimonio monumental que refleja la importancia histórica, religiosa y cultural de la ciudad. La Catedral del Salvador y Santa María, de origen gótico, destaca por la sobriedad de sus líneas y la singularidad de sus portadas. En la iglesia de las Santas Justa y Rufina, las patronas de la ciudad, sobresalen la torre campanario gótica, con sus gárgolas y su histórico reloj, y la portada renacentista. La iglesia de Santiago, por su parte, combina elementos góticos y renacentistas.

Catedral del Salvador

Otro de los grandes hitos del recorrido es el convento de Santo Domingo, antigua universidad desde el siglo XVII, cuya monumentalidad y mezcla de estilos renacentista, manierista y barroco dan cuenta de la importancia intelectual que tuvo Orihuela. El Palacio Episcopal sorprende por su arquitectura y sus espacios interiores, que evocan el peso de la institución eclesiástica en la historia local. El edificio alberga el Museo Diocesano de Arte Sacro, con una colección de pinturas y esculturas entre las que destaca La tentación de santo Tomás de Aquino, de Velázquez.

El recorrido por el patrimonio monumental puede completarse con una visita al Teatro Circo, uno de los edificios más singulares de la ciudad, y al Colegio de Santo Domingo, que conserva la memoria de la tradición educativa oriolana. Durante noviembre, la programación turística ofrece la oportunidad de realizar visitas guiadas, como la ruta "Orihuela, una ciudad por descubrir", con propuestas que conectan cultura, ciencia y naturaleza, como un taller de astronomía en el MUDIC y una actividad de colocación de cajas nido en el embalse de La Pedrera.

Miguel Hernández, el poeta de Orihuela

Pero si hay una manera evocadora de conocer la ciudad, es siguiendo los pasos de Miguel Hernández. La Casa Museo permite acercarse a su vida y a su obra. En sus estancias, en el huerto, donde se conserva la célebre higuera, y en sus manuscritos se percibe la estrecha relación entre su escritura y la huerta, las costumbres populares y la vida cotidiana de Orihuela.

Museo Miguel Hernández

Naturaleza entre el río, la huerta y el palmeral

Más allá de las calles históricas, Orihuela ofrece paisajes que invitan a bajar el ritmo y disfrutar del entorno. El Palmeral de San Antón, con sus hileras de palmeras, constituye uno de los espacios naturales más representativos del municipio. El río Segura y la huerta tradicional completan una estampa en la que el agua, los cultivos y las construcciones rurales recuerdan la importancia de la agricultura en la identidad de la Vega Baja.

Y para quienes prefieren el turismo activo, el embalse de La Pedrera ofrece un paisaje diferente. Construido en 1980, este embalse artificial constituye un estupendo entorno para la observación de aves acuáticas, como garzas reales, garcillas, martinetes y charranes que encuentran aquí refugio.

El Sendero Azul de Cabo Roig permite recorrer a pie uno de los tramos más singulares del litoral oriolano. El itinerario, de unos 2,5 kilómetros, conecta las playas de Cala Capitán y La Caleta y cuenta con cinco miradores desde los que contemplar el Mediterráneo. El recorrido pasa por la Torre de Cabo Roig, una antigua torre vigía del siglo XVI declarada Bien de Interés Cultural.

Una ventana abierta al Mediterráneo

La costa de Orihuela despliega una sucesión de playas y calas donde disfrutar del Mediterráneo en paisajes de arena fina, aguas transparentes y pequeños rincones resguardados entre acantilados. Desde Punta Prima hasta Dehesa de Campoamor, pasando por Playa Flamenca, La Zenia y Cabo Roig, el litoral invita tanto al baño y los paseos junto al mar como a la práctica de actividades náuticas. A esta oferta se suman los puertos deportivos y los campos de golf, que amplían las posibilidades para disfrutar de unos días de descanso junto al mar.

La Caleta

Esta combinación de ciudad monumental y litoral permite organizar la visita a medida: una mañana entre iglesias y museos, una tarde junto al mar o una escapada de varios días para alternar patrimonio, naturaleza y descanso.

Una tierra que también se saborea

Arroz con costra.

La gastronomía es otra buena razón para acercarse a Orihuela. Su cocina hunde las raíces en la tradición de la Vega Baja, en los productos de la huerta y en los arroces que forman parte de la memoria familiar. El plato más emblemático es el arroz con costra, preparado tradicionalmente en cazuela de barro con arroz, carne y embutidos, y cubierto con una capa de huevo batido que se dora hasta formar una costra ligera y dorada.

Alcachofas, brócoli, patatas y otras hortalizas conviven en la despensa local con cítricos como naranjas y limones. Las salazones, como la mojama, las huevas y el bonito seco, añaden el sabor del Mediterráneo a una cocina en la que los productos de proximidad tienen un papel protagonista.

Y si el recorrido pide un final dulce, la repostería oriolana ofrece un auténtico repertorio de recetas tradicionales. Las almojábanas, elaboradas con harina y huevo y bañadas en miel, son uno de sus dulces más representativos. Junto a ellas encontramos el delicado pastel de gloria, las yemas, las monas de Pascua, los almendrados y las bolicas de San Antón, sin olvidar las mermeladas elaboradas en los conventos. Una herencia repostera en la que confluyen siglos de tradición.

Mucho más que una ciudad monumental o un destino de playa, Orihuela invita a descubrir distintas formas de disfrutar de una escapada. Ya sea a través de una visita cultural, una ruta por la naturaleza o unos días de descanso junto al mar, cada plan puede llevar a otro, pero todos conducen a una experiencia única e irrepetible. www.comunitatvalenciana.com