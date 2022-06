Cómo cuidar la memoria y por qué es importante

La salud de cada persona es lo más importante. Esta es una de las frases más repetidas y más certeras que existen, pero ¿se hace todo lo necesario para cuidar de ella como se merece? Seguramente muchas personas cuando hablamos de salud piensan en problemas físicos, pero acotar al físico un término tan amplio como la salud es incorrecto. La salud va mucho más allá y llega directamente hasta nuestra mente. ¿Podemos decir que gozamos de buena salud si tenemos problemas mentales? La respuesta a esta pregunta es un no rotundo.

La memoria es una capacidad que conviene mantener, preservar y utilizar a lo largo de toda la vida. ¿Por qué motivo? Porque en la memoria almacenamos todas las vivencias adquiridas en el transcurso de nuestra existencia. Sin ella viviríamos como en un eterno presente, sin saber quienes somos, de donde venimos, o cuales son nuestros proyectos.

Hoy sabemos que el órgano especializado en el almacenaje y recuperación de la memoria es el cerebro. Este es un órgano muy complejo, que estamos comenzando a entender. A diferencia de otros órganos del cuerpo, no es una estructura homogénea, sino más bien con subespecializaciones en sus distintos lóbulos. Más concretamente, los circuitos relacionados con la memoria se ubican principalmente en los lóbulos temporales.

El cerebro es tan importante que gracias a él tenemos la capacidad de pensar, sentir, tomar decisiones, recordar.... Es en esta última acción en la que muchas personas sienten que su cerebro empieza a fallar, en los recuerdos, es decir, en la memoria.

La memoria juega un papel crucial en nuestras vidas, ya que gracias a ella conservamos los conocimientos que nos ayudan a desenvolvernos de manera correcta por el mundo. Por eso, y con el fin de tener una buena memoria es totalmente necesario ejercitarla de manera óptima. Para conseguir dicho objetivo hoy vamos a explicar cómo ejercitar la memoria a través de unos consejos, pero antes dejaremos claras algunas otras cosas relacionadas con la memoria.

¿Cuándo deben preocuparnos los olvidos?

No todos los olvidos son preocupantes. Por ejemplo, el fenómeno de la palabra en la punta de la lengua, es decir, cuando estás a punto de recordar algo pero no acaba de llegar. Un nombre, una calle, una fecha pero, al cabo de unos minutos y sin esfuerzo aparente, el dato se hace presente, estos olvidos efímeros son casi siempre benignos. También son benignos los olvidos debidos a fallos de atención. La razón es que no tenemos un cerebro multitarea, capaz de realizar varias actividades a la vez. Sin embargo, ante un olvido, el fantasma del alzhéimer se hace presente, especialmente a partir de cierta edad, pues la pérdida de memoria es su síntoma cardinal.

Al principio, la pérdida de memoria se traduce en no recordar hechos o datos adquiridos recientemente. En consecuencia, se hacen preguntas de forma repetitiva, se compra la misma cantidad de filetes cada día, no se recuerdan fechas señaladas (cumpleaños, citas médicas,..) ni los nombres de personas conocidas y resulta imposible encontrar objetos guardados en lugares no habituales. Los olvidos ya dificultan la ejecución de las actividades diarias. En este contexto se debe consultar al neurólogo sin más demora. Hoy en día hay terapias de gran valor.

Consejos para mantener la memoria activa

S er una persona activa: evitar la pasividad y realizar actividades que nos hagan sentirnos útiles y que formamos parte de la sociedad.

evitar la pasividad y realizar actividades que nos hagan sentirnos útiles y que formamos parte de la sociedad. Cuidar la alimentación comiendo sano y procurar dormir de 6 a 8 horas diariamente, a fin de sentirse bien descansados y ayudar al cerebro a un mejor funcionamiento.

comiendo sano y procurar dormir de 6 a 8 horas diariamente, a fin de sentirse bien descansados y ayudar al cerebro a un mejor funcionamiento. Relacionarse con personas es crucial, nos "obliga" a mantenernos activos, a utilizar el lenguaje y a poner en marcha nuestra cabeza.

es crucial, nos "obliga" a mantenernos activos, a utilizar el lenguaje y a poner en marcha nuestra cabeza. Oxigenarse correctamente y practicar relajación a través de la respiración.

Nunca dejar de aprender cosas nuevas: mostrar inquietudes y ganas de aprender, de dejarse impresionar por los conocimientos. Nunca perder la curiosidad de saber más.

mostrar inquietudes y ganas de aprender, de dejarse impresionar por los conocimientos. Nunca perder la curiosidad de saber más. S er independiente. No dejar que los demás te ayuden en todo.

No dejar que los demás te ayuden en todo. Los juegos de palabras: Actualmente hay muchos juegos que ayudan a la práctica del lenguaje de manera que ayudan a que no se nos olviden las palabras. Además de los juegos de palabra, los juegos de mesa también ayudan a estimular la mente.

Actualmente hay muchos juegos que ayudan a la práctica del lenguaje de manera que ayudan a que no se nos olviden las palabras. Además de los juegos de palabra, los juegos de mesa también ayudan a estimular la mente. R eír. Nunca dejes de sonreír ya que la risa aleja el estrés que, en muchas ocasiones, es el culpable de los problemas de memoria.

Nunca dejes de sonreír ya que la risa aleja el estrés que, en muchas ocasiones, es el culpable de los problemas de memoria. Nunca dej ar de contar las batallitas: cuenta todos tus recuerdos a hijos, nietos, vecinos… y si ya no quieren escucharlos más prueba a llevar un diario o unas memorias en las que plasmar todos tus recuerdos día a día.

cuenta todos tus recuerdos a hijos, nietos, vecinos… y si ya no quieren escucharlos más prueba a llevar un diario o unas memorias en las que plasmar todos tus recuerdos día a día. Introdu cir novedades en tu día a día para evitar caer en la monotonía.

para evitar caer en la monotonía. Estimula r todos los sentidos , oliendo flores, escuchando música clásica, viendo preciosas obras de arte….

, oliendo flores, escuchando música clásica, viendo preciosas obras de arte…. Dejar volar la imaginación. Esto es muy útil y muy fácil de hacer. Imaginar el final de una película o de un libro que se está leyendo, ponerle cara a las personas mientras surgen en las conversaciones…

Esto es muy útil y muy fácil de hacer. Imaginar el final de una película o de un libro que se está leyendo, ponerle cara a las personas mientras surgen en las conversaciones… Leer es tremendamente útil, ya que una de los beneficios de la lectura es que ayuda con los problemas de memoria estimulándola.

es tremendamente útil, ya que una de los beneficios de la lectura es que ayuda con los problemas de memoria estimulándola. Observa r a tu alrededor y enumera todo lo que ves por las calles.

Realizar ejercicio físico.

Escuchar la radio y mirra programas culturales en la televisión.

Explicar tus conocimientos a los más pequeños que te rodean.

Mantener nuestro entrono ordenado.

Mira fotos y vídeos antiguos.

Escribir cartas, recetas o cualquier otra cosa que nos interese.

Algunas recomendaciones pueden ayudarnos a prevenir o detectar a tiempo estas enfermedades, preservando así esa facultad tan importante como es la memoria: