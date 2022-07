Maneras eficaces de repeler a los mosquitos

Desde la primavera empiezan a aparecer los mosquitos, que pueden arruinar las noches o tardes de ocio. Sin embargo, hay multitud de remedios para repeler estos insectos.

Si eres de los que no le importa que sea natural o no, en los supermercados existen numerosos insecticidas, aerosoles, o difusores eléctricos con componentes químicos que sirven de manera efectiva para repeler los mosquitos. No obstante, muchos de ellos son muy contaminantes, por ello también hay soluciones bastante efectivas y duraderas como las mosquiteras correderas para puertas o ventanas.

Pero además existen muchos remedios naturales con una alta eficacia para que los mosquitos o zancudos se mantengan alejados de nosotros, como una planta antimosquitos. Estos son los métodos que se han utilizado tradicionalmente para luchar contra los mosquitos, además muchos sirven también para las moscas.

El repelente para mosquitos más usado en el mercado utiliza un químico con efectos dañinos para la salud y para la naturaleza. Esto hace importante conocer remedios alternativos que sean menos nocivos.

Si piensas que eres especial porque siempre te pican los mosquitos, que sepas que el 20% de las personas son muy atractivas para los mosquitos y les pican con mas asiduidad que al resto. La comunidad científica piensa que la genética puede ser la responsable hasta en un 85%. También influyen otras razones como los colores de la ropa, el grupo sanguíneo (la que más les gusta es el grupo 0), la cantidad de dióxido de carbono (a más exhalaciones de CO2 más picaduras), tu metabolismo (algunos compuestos químicos del sudor los atraen), bacterias en tu piel o el embarazo (las mujeres embarazadas reciben más picotazos).

Por ello, en Libertad Digital nos hemos puesto a hacer una lista de algunos remedios caseros que sirven para repeler a los mosquitos. Toma nota de estos trucos y olvídate de los químicos tóxicos.

Aceites esenciales

Algunos de los aceites esenciales que se venden como ambientadores son unos de los remedios caseros más efectivos contra los mosquitos. Los más eficaces son el de eucalipto, limón, lavanda, almendras, citronela, romero y geranio. ¿Cómo podemos utilizarlos contra los mosquitos? Prueba a empapar unas bolas de algodón en estos aceites y colócalas en un tarro. También puede echarte un par de gotas en el cuello o en el pijama para librarte de estos insectos a la hora de dormir.

Velas

Al igual que los aceites esenciales, algunas velas aromáticas también pueden utilizarse para ahuyentar a estos molestos insectos. Prueba a hacerte con velas que tengan olor a los aceites ya mencionados, pero te recomendamos el de citronela porque es uno de los mejores repelentes naturales de mosquitos. Muchos, por no decir todos, los supermercados venden directamente velas de citronela para repeler a los mosquitos. ¿Por qué funcionan las velas? Porque el humo que desprenden mantendrá a los mosquitos bien lejos, por ello lo ideal es colocarlas cerca de las ventanas.

Manzanilla

Este tipo de infusión además de ser un gran digestivo, es un remedio perfecto contra los mosquitos. ¿Cómo lograremos su efecto? Muy sencillo, haciendo muestro propio repelente. Tan solo necesitamos un litro de agua y 200 gramos de manzanilla. Ponemos a hervir el agua y las flores durante unos 30 minutos, después lo retiramos del fuego y, una vez que haya enfriado, nos frotamos la mezcla por el cuerpo.

Hierbas aromáticas

Condimentos que se usan a diario en la cocina como la albahaca, el romero, el laurel o la menta pueden convertirse en un auténtico repelente contra los mosquitos. Seguro que a más de uno sorprenden estas palabras.

La manera de que sirva como repelente para los mosquitos es colocar una maceta en algún rincón de la casa de este tipo de plantas. Preferiblemente debe colocarse en el dormitorio y, normalmente en el salón, ¿Por qué estos dos lugares? Porque no queremos que los mosquitos nos despierten por la noche y porque el salón suele ser donde más horas se pasa.

Limón y clavo

Este remedio casero contra los mosquitos es uno de los más efectivos. ¿Cómo lo preparamos? Es muy fácil, consiste en colocar medio limón con unos cuantos clavos de olor pinchados encima junto a la ventana de la habitación en la que vayas a dormir para olvidarte por completo de este insecto. También puedes realizar una infusión con ellos y posteriormente mezclarlo con un champú para bebés para aplicarte la pasta que obtengas por la piel.

Botella 'atrapa-mosquitos'

Otro remedio que puede funcionar es el de la botella 'atrapa-mosquitos'. En 20 centilitros de agua se mezclan 50 gramos de azúcar y se ponen a calentar. Dejar que se enfríe en una botella de plástico partida por la mitad, a la que le se debe añadir levadura espolvoreada y sin remover. Por último, introducir en el recipiente el cuello de la botella. En poco tiempo se comenzará a generar dióxido de carbono y el olor de la fermentación atraerá a los mosquitos que quedarán atrapados en ella.

Ajo

¿Sabías que el azufre del ajo repele los mosquitos, las moscas, las garrapatas y las pulgas? Prepararlo es muy sencillo, hay que pelar y corta varios dientes de ajo y echarlos en un bol con un poco de agua. Dejar macerar unas cuantas horas y después utilizar esta agua para rociar la casa.

Plantas

Si quieres evitar que los mosquitos entren en tu casa, una manera de ayudar a detenerlos es plantar flores como la caléndula, los geranios, las petunias o la lavanda. También puedes recurrir a las plantas carnívoras si todo lo demás falla. Este tipo de plantas no sólo son eficaces contra los mosquitos sino que las carnívoras pueden comerse cualquier insecto que se ponga encima de sus hojas.

Mosquiteras en las ventanas o en las camas

Es uno de los trucos más antiguos y uno de los más inocuos. Simplemente se trata de poner una barrera para que no entren en casa o no puedan llegar a la cama. Así los mantienes alejados sin necesidad de eliminarlos.

Bolsas con agua junto a puertas y ventanas

Se trata de un truco de toda la vida que se basa en la teoría de que tanto los mosquitos como las moscas se ven reflejados de forma deformada en estas bolsas, lo interpretan como si estuvieran frente a un depredador y huyen despavoridos.

Ahuyentarlos con agua y vinagre

Uno de los sistemas inocuos para ahuyentar los mosquitos consiste en poner junto a puertas y ventanas recipientes con agua y vinagre, uno de los productos de limpieza caseros más eficaces. Al parecer, no les gusta nada su olor y desisten de entrar.

Comer alimentos ricos en vitamina B

Las legumbres, los frutos secos y otros alimentos que destaquen por su contenido en vitamina B producen unas enzimas que resultan desagradables para los mosquitos.