¿Qué hacer para que el pelo crezca más rápido?

La belleza y el cuidado no son siempre susceptibles de tener soluciones rápidas. Un cabello envidiable requiere paciencia y aceptar que para disfrutar de los frutos de nuestro trabajo posiblemente tengamos que esperar independientemente de cuánto deseemos que nos crezca más rápido el pelo.

Además, no a todas las personas les crece el pelo a la misma velocidad ya que es algo que va determinado, entre otras cosas, por la genética. Si pensamos que el pelo nos crece lento debemos saber que para la mayoría de la gente el crecimiento es poco más de un centímetro al mes y no hay mucho más que hacer para acelerarlo. Esto no exime de que se puedan tomar medidas para asegurar el crecimiento máximo del pelo y que no se caiga antes de tiempo.

Un pelo en excelentes condiciones es un pelo que crece adecuadamente. Esto significa que un buen mantenimiento, tratamientos regulares e indagar un poco más respecto a lo que estás dando a tu cuerpo para mantener un crecimiento sano, y a veces más rápido serán clave a la hora de lograr nuestros objetivos capilares.

¿Un cuero cabelludo sano implica que el pelo también lo esté?

Un cuero cabelludo sano es clave, y a menudo completamente subestimado, ya que la renovación celular, buena hidratación y los niveles equilibrados de pH sientan las bases para un crecimiento sano. Esto es porque el cuero cabelludo es el medio en el que el pelo crece. Por tanto, cuidar de él resulta esencial si quieres que el pelo te crezca largo y fuerte.

¿Cortarse el pelo hace que crezca más rápido y más fuerte?

En cualquier peluquería del mundo seguramente si preguntas te recomienden acudir a cortar las puntas cada dos o tres meses para que el cabello se vea fuerte y sano, pero ¿Cuánto hay de verdad en esto? El tallo del pelo es la parte inerte o sin vida del mismo. La raíz está por debajo de la piel y es donde se localizan las células madre que generan este tallo. Por lo tanto, lo que determina el ritmo de crecimiento del cabello y su fuerza o diámetro son estas células germinales localizadas en el bulbo piloso.

Al ser el tallo una estructura 'muerta', es necesario que la cuidemos desde el exterior para que se mantenga sana e íntegra y no se deteriore. Entre estos cuidados que debemos mantener, están la hidratación (con aceites, mascarillas, etc), la limpieza (con champús adecuados) y también el corte, para eliminar las zonas más deterioradas -como son las puntas-, evitando así que se desflequen. Por lo tanto, el corte del pelo es necesario para tener un pelo cuidado, pero no determinará ni su crecimiento, ni su fuerza, ya que esto depende de la porción interna del folículo.

¿Es malo lavarse el pelo todos los días?

El lavado del cabello es un hábito esencial que debe realizarse de forma adecuada para mantener la integridad del tallo piloso y de esta forma contribuir a su fortaleza. A este respecto, es importante saber que el lavado del cabello puede realizarse con la frecuencia que deseemos, siempre empleando los productos detergentes adecuados y adaptados a nuestras necesidades.

Si nuestro cabello tiene tendencia a una mayor producción de sebo será necesario lavarlo a diario, o bien si se depositan residuos procedentes de la contaminación o nuestros planes de ocio. El lavado a diario es necesario en algunas ocasiones y para algunos individuos y no asocia una connotación negativa.

¿Cómo hacer que tu pelo crezca más rápido?

Sanear las puntas periódicamente

Aunque pueda parecer contradictorio, cortar las puntas abiertas es ideal para mantener el cabello sano y hacer que crezca más rápido. El cabello dañado o estropeado crece más lentamente que el que está en plena forma, así que hay que pedir cita en la peluquería cada 3 meses y se nota la diferencia. Eso sí, siempre dejando bien claro a la estilista que corte lo mínimo.

Máxima hidratación y nutrientes para el cabello

Tener muy en cuenta aceites para el cabello como el de coco o el de oliva, que lo dejarán brillante y sedoso y además estimularán el crecimiento capilar. Una vez por semana se puede preparar una mascarilla hidratante como tratamiento para hacer crecer el pelo, con ingredientes que seguro que cualquiera tiene en casa. Solo se necesitan:

– dos yemas de huevo

– dos cucharadas de aceite de oliva

– una taza de agua

Solo hay que mezclar bien los ingredientes y aplicarlo durante media hora sobre el cabello, al enjuagarlo se notará lo suave y sano que te queda.

Usar productos específicos para que crezca el pelo

Si acudes al supermercado o una tienda especializada en el cabello siempre se podrán encontrare una gran variedad de productos que contienen componentes que pueden ayudar a que el pelo crezca: champús, lociones, acondicionadores, mascarillas… Entre los ingredientes que ayudan al crecimiento del cabello y que se deben buscar entre los productos haircare, hay que destacar:

– Arginina

– Glucógeno marino

– Vitamina B

– Zinc

– Cebolla roja

Aclarar bien el cabello y con agua templada

Cuando uno se lava el pelo, es importante aclararlo bien y que no quede rastro de residuos ni elementos que no permitan su correcta oxigenación. Otro truquito importante es que el agua que del aclararlo sea de temperatura agradable, tirando a templada. El agua demasiado caliente puede irritarte el cuero cabelludo y generar otras problemáticas a evitar.

Cepillar y secar el pelo con mucho mimo

Tanto al cepillarse como al secar el pelo, hacerlo con delicadeza y cariño. Cepillar el cabello a diario estimula la circulación sanguínea del cuero cabelludo y contribuye a que el pelo crezca más y mejor. Si además se utilizan cepillos con las cerdas de madera, se cuidará más y se reducirá bastante ese efecto frizz que tanto molesta.

Pasar durante un tiempo de tintes y de calor

A pesar de que los tintes fantasía están muy de moda, si lo que realmente se busca es que la melena se convierta en melenón, reposa de tintes durante una temporada. Del mismo modo que se debería evitar o reducir el empleo de herramientas de calor como planchas, tenacillas, rizadores…Su uso incorrecto o prolongado afina la melena y la vuelve más frágil y quebradiza.

Cuidar la alimentación y tomar vitaminas para fomentar el crecimiento del pelo

Entre muchos otros beneficios para la salud, una dieta equilibrada y variada puede ayudar a presumir de pelazo. Incluye alimentos con nutrientes y vitaminas para que crezca más rápido el pelo: vitaminas A, C y B, hierro, biotina, zinc, potasio, betacaroteno, Omega 3…

Para hacer crecer el pelo rápido, no hay que olvidar añadir a la lista de la compra: hortalizas de hoja verde (lechuga, acelga, brócoli, espinacas), zanahoria, aguacate, cítricos (naranja, pomelo, limón), legumbres (lentejas, garbanzos…), pescado azul, huevos, lácticos, frutos secos, cereales… ni de beber agua con frecuencia.

Alargar el tempo de lavado con champú en seco

Si se ensucia el pelo demasiado rápido y es necesario mantener esa sensación tan placentera de cabello limpio durante más tiempo y no tener que lavarlo tan a menudo, sin duda tu mejor aliado será el champú en seco. No necesitas agua, sirve para todo tipo de melenas y es fácil y rápido de utilizar. Para un apuro siempre viene bien.