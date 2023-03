¿Qué significan los gestos de los perros?

Las personas para entenderse entre sí en ocasiones no necesitan la comunicación verbal para transmitir una emoción o pensamiento. Las mascotas funcionan igual. Cuando los perros pretenden expresar algo ante los humanos utilizan el lenguaje corporal para hacerse entender.

Así lo afirman investigadores de la Universidad de Salford (Inglaterra) que han llevado a cabo un estudio mediante el cual han especificado hasta 19 gestos de los perros mediante los cuales los animales caninos se expresan. Una forma de comunicarse con los humanos que ha sido desarrollada por perros de diferentes razas, y que ha sido estudiada por profesionales especializados con el objetivo de conocer qué quieren decir los perros realmente cuando emplean algunos de sus gestos o expresiones más repetidas.

Los perros, al igual que los humanos, expresan si son felices, si tienen miedo, incluso se puede averiguar si siente dolor simplemente observando sus gestos. Conocer su lenguaje corporal y su comportamiento es esencial para saber qué les pasa o qué necesitan.

¿Cuál es su forma de manifestar cariño?

La mirada de un perro va derecho al corazón si su amor es para siempre. Además, cuando un perro demuestra amor dará lametones ya que su saliva tiene propiedades curativas, y se acurrucará al lado de quien quiere. Además, si duerme con sus dueños querrá dormir en la cama con ellos y, por supuesto, cada vez que llega alguien a casa le recibe con una fiesta. No hay que olvidar también que puede romper unas zapatilla por que tenían el olor del ser amado y estaban a mano, por supuesto también te acercará uno de sus juguetes favoritos para invitarte a jugar con él.

Otro de los gestos característicos es que te persigue por toda la casa, esto normalmente sucede a modo de protección por posibles peligros, de ladrones, alertando de un escape de gas o de que a un miembro de la familia le ha ocurrido algo y necesita ayuda.

¿Puede estar triste?

El perro es un animal feliz pero, como todo ser sintiente, puede llegar a ponerse triste por varios motivos. Uno de ellos, quizá el más evidente, es que le parte el corazón cuando se le maltrata o abandona. Su corazón se desgarra con la perdida de su mejor amigo o amiga; la apatía de larga duración suele ser un indicador notable de ese sentimiento.

¿Cómo dicen que algo les duele?

Aunque el perro pase las revisiones necesarias y aparentemente esté sano, hay que prestarle atención ya que puede sufrir alguna dolencia o enfermedad inesperada. Por ejemplo, el perro levantará una pata y nos mirará si le duele o se ha clavado o tiene algo entre las almohadillas. Debemos entender el mensaje, claramente nos esta pidiendo ayuda. Si no come, algo no va bien y hay que llevarlo al veterinario. Si al tocarle la parte del cuerpo, donde creemos que proviene el dolor, nos la retira, es evidente que ahí esta el foco del dolor y hay que ir al veterinario.

Gestos que indican que quiere que se le rasque

Cuando un perro quiere manifestar el deseo o la necesidad de qu e se le rasque , lo hará saber mediante diferentes acciones o gestos utilizando su expresión corporal . Que ruede por el suelo es una de sus primeras señales, como también lo serán sus cariñosos lametones o que frote su cabeza o presione su nariz contra nosotros u otro objeto de la casa

Gestos que indican hambre o sed

Si el perro necesita alimentarse, te lo hará saber, por ejemplo, mediante movimientos de cabeza hacia la ubicación específica donde quiere que nos fijemos

Gestos para pedir que se abra la puerta y para jugar

Salta arriba y abajo

Levanta ambas patas y las apoya sobre ti o una silla

Por su parte, si quiere jugar con su juguete favorito o solicitarte que le lances su pelota para ir a buscarla de devolvértela, tendrá gestos como:

Gatear o moverse de forma descontrolado una de sus patas

También podría bajar la cabeza hacia el juguete o extender una de sus patas delanteras para señalarlo

Gestos de los perros con la cola

No hay que olvidarse de la cola del perro. Con ella, todos los perros demuestran su estado de ánimo. Principalmente, los gestos de los perros con la cola indican si están contentos y felices o, por el contrario, tienen miedo o ansiedad.

Si un perro está contento, su cola está:

Relajada

En alto y moviéndose de lado a lado con rapidez

En un ángulo de 45 grados y suelta

Si el perro está nervioso o tiene miedo, lo demostrará con su cola: