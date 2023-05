¿Qué colores no pueden llevarse en una comunión?

Las comuniones son una de las ceremonias que más gustan a la población en general, especialmente por el momento escogido para que se celebren. ¿Por qué son tan apreciadas? Se celebran durante el día y en una época del año en la cual ya empieza a hacer calor por lo que se pueden lucir piernas y hombros cómodamente. Aunque el evento sea muy alegre no hay que olvidarse que tiene cierta etiqueta, al igual que las bodas y los entierros, y es por ello que uno no puede permitirse vestirse exactamente como una quiera. Para ir estupenda a la celebración, hay que tener en cuenta el protocolo y los colores adecuados para que el look resulte acertado.

Cuando se trata de elegir el atuendo adecuado como invitada de comunión, es importante tener en cuenta ciertas consideraciones. Si bien no hay colores estrictamente prohibidos, hay algunas pautas generales sobre los tonos que se deben evitar para no llamar demasiado la atención o parecer inapropiado en esta ocasión especial.

Blanco

El blanco, al igual que en las bodas, hay que evitarlo sí o sí. El motivo es sencillo y es que está tradicionalmente reservado para las niñas que van a recibir su primera comunión, por tanto, llevarlo como invitada puede robarle protagonismo a la comunión. Además, el blanco puede asociarse fácilmente con la pureza y la inocencia, atributos que se suelen resaltar durante la ceremonia de comunión.

Por este mismo motivo, si se escoge un vestido del mismo color se corre el riesgo de quitarle protagonismo a la niña y hacer que ella no destaque como la protagonista merecida que es en este día. Además los vestidos blancos suelen tener un toque muy ibicenco que no es para nada el adecuado para este tipo de celebraciones. Sin embargo, se puede optar por un vestido corto, pero nunca más corto que a la altura de la rodilla y gaseado, con un toque elegante, para nada playero. No obstante una combinación de blanco con algún otro color sí está permitido.

Negro

El negro está relacionado con la muerte por lo que es mejor dejarlo guardado en el armario. Sin embargo, esto no significa que no se puedan incorporar detalles o toques oscuros en el atuendo, siempre y cuando se equilibren con otros tonos más claros.

Además el negro es un color que no favorece a todo el mundo, a lo contrario de lo que se cree comúnmente. Si una persona es muy pálida le restará color al rostro y cogerá un aspecto mortecino, pero de lo contrario, si se está muy morena hará que los rasgos no destaquen en absoluto. Este color de vestuario requiere un maquillaje muy oscuro y marcado, para nada adecuado para esta ceremonia que se celebra de día y con niños.

Rojo

Es preferible evitar los tonos muy llamativos y estridentes, como el rojo brillante o el naranja intenso. Estos colores pueden ser demasiado llamativos y distraer la atención de la persona que está haciendo su comunión, por lo que es mejor optar por tonos más suaves y sutiles que no dominen la escena.

Si bien el rojo no es un color característico para otro tipo de eventos es muy difícil de combinar, por lo que es también un color prohibido. Además tiene un toque más femenino y sexy por lo que es mucho más adecuado para ceremonias que se celebran durante la noche. En una comunión no es el momento de querer destacar por la más llamativa, sino que se debe buscar respetar el protocolo y lucir un vestido de un color más adaptado a la ocasión: como los pasteles (sobre todo el rosa cuarzo y el azul serenidad), los tierra y los colores más llamativos y elegantes en primavera (como el verde o el amarillo).

No solamente el color rojo hace que un vestido sea demasiado llamativo por su color. También hay que ir con cuidado, siendo del color que sea el traje, de que este no tenga demasiado escote o que la falda sea demasiado corta. El evento se celebra dentro de una iglesia y hay un protocolo que se deben seguir para llevar el vestuario adecuado.

Animal print

El animal print, aún que sea tendencia, hay que evitarlo para esta tendencia ya que estos estampados no son para nada adecuados en este tipo de ocasiones. Estos también requieren un maquillaje muy atrevido que no es apto para el día. Si en lugar de acudir a una comunión durante el día la celebración fuera una boda de tarde entonces se podría escoger este look con estampado, pero para acudir a una comunión es mejor optar por telas sin estampados, aunque si se busca ser más original se pueden mezclar entre sí, recordando siempre que las telas no pueden ser diversas (como terciopelo con lana) y que los colores no tienen que llamar la atención en exceso (polo amarillo con americana rosa, por ejemplo).

Estampado vaquero

La tela de estampado vaquero es muy difícil de llevar en ocasiones formales y lo mejor es que se prescinda de ella y se opte por otro tipo de tejidos más fáciles de combinar. Muchas estrellas han optado, varias veces erróneamente, por este estampado en vestidos sobre la alfombra roja y siempre en ocasiones nocturnas. Sin embargo, no está prohibido llevar vaqueros pero habrá que cuidar mucho el resto del atuendo. Se pueden llevar con una camisa formal y unos zapatos Oxford o de tacón, haciendo que el look informal sea aún perfectamente cuidado.