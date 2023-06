¿Qué alimentos sirven para desobstruir las arterias?

Una alimentación saludable desempeña un papel crucial en la salud cardiovascular y en la salud general del cuerpo. Por tanto, es importante siempre, sin importar la edad o la condición física de cada uno, cuidar la alimentación. Lo que no quiere decir que uno no pueda darse caprichos de vez en cuando, pero si además hay una enfermedad hay que cuidarse con más razón.

Las arterias son una parte del cuerpo que nota fácilmente cuando uno no come todo lo saludable que puede y los síntomas de sus dolencias a menudo son indoloros y uno no se entera, salvo en los chequeos médicos. Pero, ¿Qué es la ateroesclerosis? La ateroesclerosis es un síndrome potencialmente mortal que se desarrolla cuando se acumulan depósitos de grasa en las paredes de las arterias, haciendo que se engrosen o endurezcan. Estos canales son absolutamente fundamentales para transportar oxígeno y nutrientes a los órganos y las células, de ahí que sea tan importante mantenerlos despejados. Una mala circulación puede dar pie a cardiopatías, infartos y apoplejías.

Con ejercicio y buena alimentación se puede revertir este problema. Pero quizá no se conoce tanto que existen ciertos alimentos que pueden ayudar a desobstruir las arterias y a reducir el riesgo de que dejen de cumplir su función. Más concretamente, como norma general la dieta que protege la salud arterial es rica en frutas y verduras con acción antioxidante que previene el envejecimiento de las arterias. También es bueno incluir grasas buenas como el omega 3 de los pescados azules o las nueces, la alicina del ajo o la fibra de las legumbres o los antioxidantes de la manzana. Y, para aderezar y dar sabor a los platos, no hay que olvidarse de ingredientes como la cúrcuma uno de los antiinflamatorios naturales más potentes que existen.

Pescado azul . El pescado azul además de estar repleto de nutrientes esenciales, es una gran fuente de ácidos grasos omega-3. Estos tienen propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir el riesgo de ateroesclerosis e inflamación vascular. Algunos ejemplos son las anchoas, cuyos ácidos grasos omega-3 ayudan a reducir la expresión de moléculas de adhesión celular, es decir, proteínas que permiten que las células se adhieran entre sí y a lo que les rodea, las sardinas o los arenques.

