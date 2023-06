Remedios caseros para quitar las garrapatas de la piel

Las garrapatas son parásitos que pueden infectar a los perro y transmitir enfermedades graves. También pueden darse casos en personas. Por ello, especialmente con la llegada del calor, hay que tomar una serie de medidas para prevenir su aparición. Pero, ¿Qué son exactamente las garrapatas? Las garrapatas son parásitos que se alimentan de la sangre de animales, incluyendo los perros, estas succionan su sangre, lo que puede transmitir una variedad de enfermedades, como la enfermedad de Lyme o la babesiosis.

La llegada del verano y sus temperaturas altas y la humedad hacen que los perros puedan tener garrapatas. Por ello es importante repasar algunas de las normas sobre cómo se debe actuar cuando este parásito pica una a una persona, pero también a un animal. Lo primero que hay que tener claro es que nunca hay que tirar de la garrapata ni rascarse para intentar que salga.

El deshacerse de una garrapata puede ser un proceso largo, por lo que no se puede pensar que se va a marchar enseguida, como un mosquito. Las garrapatas llegan a aumentar hasta cien veces de tamaño cuando consiguen toda la sangre que necesitan, de hecho, hay que saber que son las hembras las que pican para tener energía para poner los huevos. ¿Cómo es la picadura de una garrapata? Tiene dos garfios que se clavan en la piel. Tienen forma de arpón y si se arranca la garrapata bruscamente se dejan esas piececitas dentro de la herida y se puede provocar que haya una infección local.

Cómo quitar una garrapata

Pinzas o extractor de garrapatas : lo más adecuado es utilizar unas pinzas finas o un extractor de garrapatas específico para agarrar la garrapata lo más cerca posible de la piel. Hay que asegurarse de no apretar demasiado para evitar romper el cuerpo de la garrapata.

: lo más adecuado es utilizar unas pinzas finas o un extractor de garrapatas específico para agarrar la garrapata lo más cerca posible de la piel. Hay que asegurarse de no apretar demasiado para evitar romper el cuerpo de la garrapata. Extracción lenta y constante : hay que tirar suavemente de la garrapata hacia arriba con un movimiento firme y constante. Evitar retorcer o girar la garrapata, ya que esto puede hacer que su cabeza se rompa y permanezca en la piel.

: hay que tirar suavemente de la garrapata hacia arriba con un movimiento firme y constante. Evitar retorcer o girar la garrapata, ya que esto puede hacer que su cabeza se rompa y permanezca en la piel. No hay que intentar quemarla con un cigarrillo ni con alcohol.

con un cigarrillo ni con alcohol. No hay que intentar chafarla puesto que tampoco así se extraerán las pinzas y se corre riesgo de que contagie alguna enfermedad.

La forma correcta es con unas pinzas de borde redondeado y asegurándose de que se llega a la cabeza, para que no se desprenda y quede clavada en la herida, es la forma de reducir riesgos de que contagie alguna enfermedad. La otra forma más corriente y casera es rociarla con una gota de aceite o vaselina. Entonces la garrapata no puede respirar y se soltará. Aunque, en la medida de lo posible es importante no usar remedios caseros.

También hay que observar los síntomas una vez se extrae el parásito. Si se experimentan síntomas inusuales después de la extracción como erupciones cutáneas, fiebre o fatiga, hay que buscar atención médica. También es importante estar atento a cualquier síntoma similar en caso de que la picadura haya sido en la mascota y llevarla al veterinario si es necesario. Por seguridad conviene guardar la garrapata en un frasco, el motivo es que si se nota algún síntoma de enfermedad en las horas siguientes, al médico le será muy útil ver la garrapata que te ha picado, por si está relacionado.

En caso de picadura en mascotas

Se pueden emplear, al igual que en las personas, las pinzas de punta redondeada. Pero, para que se desprendan sin utilizarlas hay algunos remedios caseros:

Infusión de manzanilla: el aroma de la manzanilla sirve para eliminar las garrapatas en casa porque las espanta. Lo único que hay que hacer es hervir agua y manzanilla, dejar que la infusión se enfríe y mojar al perro con un paño empapado. Las garrapatas se van a ir muy rápidamente.

el aroma de la manzanilla sirve para eliminar las garrapatas en casa porque las espanta. Lo único que hay que hacer es hervir agua y manzanilla, dejar que la infusión se enfríe y mojar al perro con un paño empapado. Las garrapatas se van a ir muy rápidamente. Limón: el zumo de limón también funciona como repelente. Tan solo hay que mezclar en una taza el zumo de varios limones con un poco de agua. Poner la mezcla en un rociador y rociar al perro.

el zumo de limón también funciona como repelente. Tan solo hay que mezclar en una taza el zumo de varios limones con un poco de agua. Poner la mezcla en un rociador y rociar al perro. Vinagre de manzana: entre los remedios caseros para las garrapatas, también está el vinagre. Mezclar agua y vinagre y, así como con la manzanilla, mojar al perro con un paño.

Qué enfermedades pueden transmitir

Las garrapatas deben preocupar no tanto por el poquito de sangre que puedan quitar o por la angustia que provoque su picadura, sino por las enfermedades infecciosas que transmiten, y que pueden ser serias. No todas las garrapatas transmiten enfermedades, ni las mismas enfermedades sino que depende de la especie. Las dos más extendidas y conocidas en España son: