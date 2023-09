Consejos milenarios para mejorar la vida

Los nuevos paradigmas del bienestar apuntan a longevidad como el resumen de una vida saludable y, actualmente, el mundo del fitness tiene mucho que decir respecto a este objetivo. El motivo es que con tanta información en materia de alimentación, sueño y ejercicio físicos, la meta de vivir más tiempo es posible. No obstante hay que tener claro que no existe una píldora, poción o dispositivo mágico que pueda garantizar una vida larga, feliz y saludable. Sin embargo, las conductas y hábitos que cada uno lleva a cabo a lo largo de su vida son parte de un camino que tiene grandes beneficios.

Desde tiempos inmemoriales vivir más años ha sido una de las principales obsesiones de la humanidad. En ese sentido, los avances científicos y médicos han ayudado de una forma impresionante a alcanzar este objetivo: actualmente se viven más años que nunca en la historia. Pero las investigaciones sobre cómo alargar aún más la esperanza de vida sin padecer enfermedades crónicas no se han detenido.

Pero, a la par que la ciencia va mejorando la calidad de la vida de las personas, la gente ha estado sumergiéndose en la cultura y la filosofía japonesa y parece ser un pozo de sabiduría inagotable, que fluye lentamente en las sociedades de todo el mundo y difunde conocimientos ancestrales sobre cómo llevar una vida más feliz, más equilibrada y más plena. Ahora, la gente recurre a las enseñanzas originales y no mercantilizadas del autocuidado, que cualquiera puede poner en práctica para cultivar una mayor sensación de paz, productividad y propósito y, en resumen, tener una mejor calidad de vida.

Además, es importante reconocer que a lo largo de la historia, las culturas de todo el mundo han desarrollado consejos y sabiduría milenaria para mejorar la vida y encontrar la felicidad. Estos consejos atemporales han resistido la prueba del tiempo y continúan siendo relevantes en la sociedad moderna. Por ello, algunos de los más importantes para tener una buena calidad de vida son:

Meditación y mindfulness: La práctica de la meditación, que tiene sus raíces en el budismo y otras tradiciones orientales, ha demostrado ser beneficiosa para la salud mental y emocional. La meditación promueve la atención plena, la calma y la reducción del estrés, lo que contribuye a una vida más equilibrada y consciente.

La práctica de la meditación, que tiene sus raíces en el budismo y otras tradiciones orientales, ha demostrado ser beneficiosa para la salud mental y emocional. La meditación promueve la atención plena, la calma y la reducción del estrés, lo que contribuye a una vida más equilibrada y consciente. La importancia de la gratitud: La gratitud es un valor que ha sido promovido por diversas culturas durante siglos. Reconocer y apreciar las bendiciones y las experiencias positivas de la vida fomenta la alegría y la satisfacción personal.

La gratitud es un valor que ha sido promovido por diversas culturas durante siglos. Reconocer y apreciar las bendiciones y las experiencias positivas de la vida fomenta la alegría y la satisfacción personal. Descubr ir un aroma favorito y entrega rse a la aromaterapia : Hay que elegir una fragancia que guste y permitir que el aroma transporte a otra dimensión. Seguro que en más de una ocasión gracias al aroma de una comida o una flor o incluso un perfume se ha transportado la mente a la infancia o a un lugar feliz, ese es el fin de la aromaterapia. El motivo es que los aromas llevan la mente hacia lugares o situaciones que generaron placer y esa relación es la que provoca una disminución del estrés y una sensación de bienestar.

Hay que elegir una fragancia que guste y permitir que el aroma transporte a otra dimensión. Seguro que en más de una ocasión gracias al aroma de una comida o una flor o incluso un perfume se ha transportado la mente a la infancia o a un lugar feliz, ese es el fin de la aromaterapia. El motivo es que los aromas llevan la mente hacia lugares o situaciones que generaron placer y esa relación es la que provoca una disminución del estrés y una sensación de bienestar. Hac er el saludo al sol una vez al día : El saludo al sol es un movimiento de yoga que ayuda a calentar el cuerpo. Lo ideal es hacerlo al menos una vez al día, especialmente a primera hora de la mañana, para activar el cuerpo y la mente. Principalmente, va a ayudar a relajar y a centrar la mente. Además, es muy beneficioso para la columna vertebral y la espalda.

El saludo al sol es un movimiento de yoga que ayuda a calentar el cuerpo. Lo ideal es hacerlo al menos una vez al día, especialmente a primera hora de la mañana, para activar el cuerpo y la mente. Principalmente, va a ayudar a relajar y a centrar la mente. Además, es muy beneficioso para la columna vertebral y la espalda. Medit ar tres minutos diarios : Es importante buscar la calma a través de esta técnica, el motivo es que se va a dar prioridad a los nervios parasimpáticos y así se consigue la relajación. La meditación es la práctica de estar presente y el desafío es no pensar en nada y tomarse un tiempo para concentrarse en la respiración. Con ello, uno va a sentir cómo, poco a poco, la mente empieza a tranquilizarse y se logrará un estado de calma y tranquilidad interior. Es importante hacer estas respiraciones, mínimo, tres minutos al día. Es muy probable que, al principio, cueste concentrarse y se piense en muchas cosas, pero no pasa nada, es importante observar y visualizar los pensamientos para calmar la mente.

: Es importante buscar la calma a través de esta técnica, el motivo es que se va a dar prioridad a los nervios parasimpáticos y así se consigue la relajación. La meditación es la práctica de estar presente y el desafío es no pensar en nada y tomarse un tiempo para concentrarse en la respiración. Con ello, uno va a sentir cómo, poco a poco, la mente empieza a tranquilizarse y se logrará un estado de calma y tranquilidad interior. Es importante hacer estas respiraciones, mínimo, tres minutos al día. Es muy probable que, al principio, cueste concentrarse y se piense en muchas cosas, pero no pasa nada, es importante observar y visualizar los pensamientos para calmar la mente. La búsqueda del equilibrio: La filosofía china del yin y el yang, que data de hace miles de años, resalta la importancia de mantener un equilibrio en la vida. Encontrar armonía entre el trabajo y el ocio, el descanso y la actividad, es esencial para una vida saludable y satisfactoria.

La filosofía china del yin y el yang, que data de hace miles de años, resalta la importancia de mantener un equilibrio en la vida. Encontrar armonía entre el trabajo y el ocio, el descanso y la actividad, es esencial para una vida saludable y satisfactoria. Vivir en el presente: Las enseñanzas del budismo zen enfatizan la importancia de vivir el momento presente. Preocuparse por el pasado o el futuro puede generar ansiedad y estrés. La atención plena y la plena conciencia en el presente pueden mejorar la calidad de vida.

Las enseñanzas del budismo zen enfatizan la importancia de vivir el momento presente. Preocuparse por el pasado o el futuro puede generar ansiedad y estrés. La atención plena y la plena conciencia en el presente pueden mejorar la calidad de vida. La importancia de la conexión humana: Los consejos antiguos a menudo hacen hincapié en la importancia de las relaciones personales. La búsqueda de conexiones auténticas y la construcción de relaciones significativas son fundamentales para la satisfacción y la felicidad.

Los consejos antiguos a menudo hacen hincapié en la importancia de las relaciones personales. La búsqueda de conexiones auténticas y la construcción de relaciones significativas son fundamentales para la satisfacción y la felicidad. Practicar la moderación: El antiguo principio de "nada en exceso" se encuentra en muchas filosofías y religiones. Evitar los extremos y practicar la moderación en todos los aspectos de la vida, desde la alimentación hasta el trabajo, puede conducir a una vida más equilibrada.

El antiguo principio de "nada en exceso" se encuentra en muchas filosofías y religiones. Evitar los extremos y practicar la moderación en todos los aspectos de la vida, desde la alimentación hasta el trabajo, puede conducir a una vida más equilibrada. La importancia de la resiliencia: La capacidad de adaptarse y recuperarse de las adversidades es una enseñanza común en muchas tradiciones. Cultivar la resiliencia emocional y mental es esencial para superar los desafíos de la vida.

La capacidad de adaptarse y recuperarse de las adversidades es una enseñanza común en muchas tradiciones. Cultivar la resiliencia emocional y mental es esencial para superar los desafíos de la vida. El autoconocimiento: El lema griego "conócete a ti mismo", inscrito en el templo de Apolo en Delfos, sigue siendo relevante en la actualidad. Comprender nuestras fortalezas y debilidades nos ayuda a tomar decisiones más acertadas y a vivir de manera más auténtica.

Métodos milenarios para mejorar la vida

Kaizen

El término kaizen se traduce como "mejora continua" y se utiliza tanto en el ámbito personal como en el empresarial, ya que fomenta el cambio a mejor y el aumento de la eficiencia. Comenzó a practicarse en las empresas japonesas después de la Segunda Guerra Mundial.

Pero no se trata de hacer nada drástico sino que se trata más bien de dar pequeños pasos para introducir cambios graduales de forma regular, que son los que darán resultados más significativos. Es importante dejar de lado las suposiciones y el perfeccionismo, así como establecer objetivos alcanzables. También puede aplicarse a la forma física, comprometiéndose a hacer ejercicio durante 15 minutos al día en lugar de intentar hacer una sesión de dos horas cuando se está motivado.

Oubaitori

Se trata de uno de los conceptos japoneses antiguos más poéticos, que procede del kanji, que es una de las tres escrituras utilizadas en la lengua japonesa, de los cuatro árboles que florecen en primavera: cerezos en flor, melocotoneros, ciruelos y albaricoqueros. Cada árbol florece cuando está listo, no se preocupa del progreso de los demás, y los espectadores no juzgan a las flores por el momento en que florecen. ¿Se entiende el símil?

Significa que cada uno crece y florece a su propio ritmo, por lo que nunca hay que compararse con los demás sino que, en lugar de eso, solo hay que trabajar con lo que los elementos ofrecen y confiar en que florecerá cuando sea el momento, y será algo hermoso.

La comparación es el ladrón de la alegría y, sin embargo, en la actualidad es más fácil que nunca abrir las redes sociales y ver a un millón de personas a las que aparentemente les va mejor. Esto puede hacer a alguien sentirse inadecuado y valorar más lo que no se tiene que lo que se tiene pero es una cuesta abajo peligrosa que hay que evitar a toda costa.

Mottainai

El término japonés mottainai puede ser una exclamación que se traduce como "¡Qué desperdicio!" y suele utilizarse para expresar un sentimiento de arrepentimiento por no haber cuidado bien de algo o no haber aprovechado todo su potencial. Se centra en la creencia de que hay que respetar los recursos que se tienen y utilizarlos con sentido de gratitud e intención.

Es una filosofía que se centra en la importancia de no desperdiciar ningún tipo de recurso, desde alimentos y agua hasta energía y tiempo. Reutilizar envases usados, reutilizar bolsas y ser conservadores con los tiempos de ducha son solo algunas formas de reducir, reutilizar y reciclar, que forman parte del mottainai.

De hecho, hay que recalcar que el término está impregnado de tristeza por el consumo excesivo, y algunas empresas japonesas lo han adoptado como parte de su código ético interno. También hay un sentimiento de agradecimiento a la naturaleza en este concepto, que insta a respetar sus valiosos recursos.

Wabi-sabi

Wabi-sabi es un concepto que anima a encontrar la belleza en lo imperfecto y temporal, y a practicar la gratitud por el ciclo natural de la vida, que está en constante movimiento. Esta es una filosofía budista zen que reconoce tres principios básicos: nada dura, nada está acabado y nada es perfecto. Todo, incluidas las personas, está en constante cambio y, puesto que todo es transitorio y nunca está completo, este concepto recuerda que hay que esforzarse por alcanzar la excelencia, no la perfección.

En un sentido personal, el concepto puede aplicarse a las relaciones, ya que uno se debe abstener de juzgar a las personas como si fueran incapaces de cambiar y aprender a aceptar amablemente los defectos propios y los de los demás.

Kintsugi

El kintsugi, también llamado kintsukuroi, es el arte japonés de reparar la cerámica rota con laca dorada o plateada, esto significa que, cuando un cuenco se rompe, no se desecha, sino que se recompone con paciencia, sin ocultar sus grietas, sino resaltándolas. Este homenaje al material y la celebración de sus defectos dan como resultado un acabado impresionante, quizá mucho más bello que el original.

Esto combina el wabi-sabi, donde las imperfecciones son admirables, y el mottainai, donde se evita el derroche. Esta filosofía es un recordatorio de que se permite ser frágil, uno puede romperse y recomponerse y resurgir más bello que nunca y estar orgulloso de su pasado. El propio nombre se traduce como "viajes dorados" y subraya lo honorable que puede ser el camino de aceptar los propios defectos.

Mono no aware

Este término se traduce literalmente como "el sentimiento de las cosas" o las poderosas emociones que las cosas pueden evocar en las personas, pero el concepto consiste en darse cuenta de forma agridulce de la naturaleza efímera de todas las cosas. Se centra en sentir una profunda empatía por la fugacidad del tiempo y la temporalidad de las cosas y comprender que todo acabará desvaneciéndose. Pero en lugar de sentir tristeza, anima a apreciar que la temporalidad de estas cosas es lo que las hace tan bellas. Con la práctica, se puede ser agradecidos y apreciar la belleza del momento presente sin apegarse a él.

En la sociedad actual, la gente se ha apegado tanto a las cosas y se ha vuelto tan adicta a inmortalizar los momentos que este concepto anima a apreciar la fugacidad de los momentos más dulces de la vida y, por tanto, alivia el estrés y la tristeza innecesarios de lamentar cosas que inevitablemente se pierden con el tiempo.

Shu ha ri

Shu ha ri es un concepto de arte marcial japonés que se traduce como "seguir, romper y trascender", y describe las etapas del aprendizaje en el camino hacia la maestría. El maestro de aikido Endo Seishiro resumió las tres etapas y la primera de ellas, shu, implica la repetición de las formas y la disciplina para que se imite la manera correcta de hacer algo sin desviarse.

El siguiente paso, ha, se alcanza después de haber aprendido la forma adecuada, ya que solo entonces se pueden empezar a hacer innovaciones, solo entonces se pueden romper o descartar las formas. En otras palabras, hay que aprender las reglas antes de romperlas, para poder romperlas con inteligencia.

La etapa final es ri, en la que las formas pueden dejarse atrás por completo y puede surgir una nueva técnica creativa. Entonces, se puede actuar de acuerdo con lo que desean el corazón y la mente sin vacilar y sin sobrepasar las leyes.

Ikigai

Ikigai es un concepto japonés que se traduce a grandes rasgos como "razón de ser" o "algo que hace que merezca la pena vivir". Según la psicóloga japonesa Michiko Kumano, es el estado de bienestar inducido por la devoción a actividades placenteras, que en última instancia conduce a una sensación de plenitud.

Es la idea de que todo el mundo tiene algo que le apasiona y que perseguir su pasión es lo que le dará la felicidad. ¿Por qué te levantas por la mañana? ¿Con qué sueñas despierto a menudo? ¿Qué te motiva? Todas estas son formas de explorar tu ikigai. Se dice que en Japón los que tienen un propósito en la vida viven más.

Gaman

Gaman es un término japonés de origen budista zen, que suele traducirse como "resistencia" o "perseverancia". Es una virtud centrada en mantener la paciencia y la dignidad en situaciones aparentemente insoportables.

Suele asociarse con el estoicismo y la resistencia, y se centra en soportar situaciones difíciles sin quejarse ni rendirse. Requiere una gran fortaleza emocional, aunque a veces las propias quejas y pensamientos negativos crean obstáculos adicionales innecesarios. Fomenta la fortaleza mental y emocional para seguir adelante incluso en situaciones difíciles.

Shikata ga nai

Este término japonés se traduce más o menos como "no se puede evitar" o "no se puede hacer nada al respecto". Es otra forma de decir "es lo que hay", y se utiliza para expresar un sentimiento de aceptación ante una situación difícil. El concepto anima a reconocer cuándo algo está fuera del alcance y a hacer las paces con ello. Elimina el exceso de frustración, estrés e infelicidad ante cosas que no se pueden cambiar y, en su lugar, permite centrarse en lo que está al alcance para seguir adelante.

Omotenashi

Esta expresión japonesa procede de la ceremonia tradicional del té y describe a grandes rasgos los conceptos de hospitalidad, amabilidad y atención plena. Se trata de ofrecer el mejor servicio sin esperar recompensa alguna.

El término se hizo especialmente popular después de que la personalidad de la televisión japonesa Christel Takigawa, embajadora de la candidatura de Tokio 2020, popularizara el concepto en su discurso ante el Comité Olímpico Internacional. Es una parte importante de la cultura y la sociedad japonesas, y es una forma estupenda de que otras culturas aprendan cómo simples gestos de amabilidad pueden hacer que alguien se sienta cómodo.

Tai chi

El taiji o tai chi es un arte marcial milenario que utiliza movimientos que unen los aspectos yin y yang de una persona, buscando la armonía de la mente y del cuerpo. Es un completo sistema de defensa personal, que se ha popularizado por sus beneficios directos en la salud de sus practicantes, y cuyos movimientos pueden adaptarse perfectamente a todas las personas, independientemente de su edad y condición física.

La serie de movimientos de esta disciplina puede ser ejecutada en tres alturas (alto, medio y bajo). Quien practique tai chi se conecta con su cuerpo, mejora su postura y toma conciencia de su respiración, aumentando sus capacidades sensitivas. Además, la práctica habitual de esta disciplina permite desarrollar la flexibilidad, la estabilidad y el equilibrio, mejorando las condiciones emocionales y físicas, y beneficiando a los sistemas circulatorio y respiratorio. Normalmente el tai chi es practicado en las mañanas antes del desayuno para tener energía durante la jornada, y luego también al atardecer, lo que permite relajar el cuerpo y eliminar gradualmente los problemas de insomnio.