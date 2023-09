El zapatero Christian Louboutin es un enamorado de Sevilla y recibió encantado su galardón de honor de manos del alcalde José Luís Sanz. Unos premios creados por Mario Niebla del Toro que este año celebraban su XVII edición. El lugar elegido fue el Patio de Banderas, con La Giralda como testigo, en pleno Barrio de Santa Cruz. El diseñador es fan de la Feria de Sevilla y del jamón.

Con el cantante Frank Diago y Ángel Manuel Martínez, consejero delegado de Turismo de Ronda | Archivo

Otra de las premiadas fue María Jiménez, premio recogido por su hermana Isabel y su hijo Alejandro, que tuvo unas palabras llenas de cariño hacia su madre con los ojos llenos de lágrimas, arrancando una gran ovación por parte de los invitados.

Una convocatoria perfectamente organizada por el creador de estos premios. Una de las primeras en llegar fue la soprano vasca Ainoha Arteta, así como Emilio Butragueño, que no se quedó a la cena por no encontrarse indispuesto. Nuestro compañero y amigo Eduardo Inda, Jesús Álvarez y Cayetano Martínez de Irujo, que acudió pero no para recoger el premio de su hermano Carlos, actual duque de Alba, también estuvieron. "Estoy muy orgulloso de mis hijos, son buenísimos estudiantes, están los dos en Londres, y estoy muy orgulloso de ellos. Con Bárbara estoy muy bien y no descarto casarnos en un futuro. Vivo en Sevilla, y estoy muy preocupado por problemas agrícolas. Genoveva y yo nos queremos mucho, es como mi hermana, y mis hijos están felices al ver lo bien que nos llevamos todos". Así lo contó.

Alejandro Amenábar está volcado en su nueva película. "Todavía no puedo contar nada, estoy muy ilusionado porque hace cuatro años de la última". Gloria Camila tampoco quiso perderse la cena, y acudió un año más. "Mi padre está muy bien y muy tranquilo. Yo no paro, en primavera saco mi primera firma de ropa y he empezado a estudiar Derecho. De momento no tengo planes de boda, aunque estamos muy bien. Mi hermano José María es idéntico a mi padre, tiene gestos iguales".

También estuvieron Victor Janeiro con su mujer Beatriz Trapote, Arancha del Sol, Remedios Cervantes con su socia Alicia Ors, y Ángel Manuel Martínez, Consejero delegado de Turismo de Ronda, con el cantante Frank Diago, que fue no de los artistas que actuó durante la entrega de premios.

Los premios Escaparate | Archivo

Manuel Bandera y su esposa, los diseñadores sevillanos Vitorio & Lucchino, el interiorista Tomás Alía, Agatha Ruiz de la Prada con su novio, Marina Castaño y su marido, el doctor Enrique Puras... La lista de invitados fue interminable. Una magnifica cena servida por La Campana. Todo un rotundo éxito, como era de esperar.