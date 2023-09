¿Por qué hay que beber agua nada más levantarse?

Cada persona al levantarse tiene una rutina diferente, unos optan por salir de la cama y meterse en la ducha, otros necesitan un café bien cargado por la mañana y otros beben agua antes de cualquier otra cosa. Cada mañana de cada persona es diferente, sin embargo, la ciencia recomienda por unanimidad ingerir un vaso de agua para mantenerse hidratado nada más arrancar la jornada.

Es evidente que el agua es lo más importante que puede consumir el ser humano, y cualquier ser vivo, tanto es así que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que se deben beber de dos a tres litros diarios para mantenerse hidratado. No obstante, son cifras generales que, como en cualquier otro asunto, irá variando la cantidad en función de la edad, el sexo o la actividad física que se haga. Pero, sin duda, el trago más importante es aquel que se da nada más levantarse, puesto que ayuda al cuerpo a activarse y mejora la función metabólica y digestiva.

En general, el agua ayuda a mantenerse hidratados y es un líquido esencial para el correcto funcionamiento de todos los órganos. Sin embargo, se afirma que la hora en la que se consume el agua podría tener mucho que ver con la cantidad de beneficios que esta le aporta a la salud. ¿Es esto cierto? Si bien beberla durante toda la jornada es muy saludable, hay quienes recomiendan empezar el día bebiendo un vaso de agua para aprovechar al máximo todos sus beneficios.

El motivo es que beber agua nada más levantarse es una práctica beneficiosa que puede tener un impacto significativo en la salud y bienestar general ya que durante la noche, mientras se duerme, el cuerpo sigue funcionando y realiza procesos metabólicos que generan deshidratación. No obstante, a lo largo de la historia no son pocas las leyendas en el terreno de la alimentación y las que tienen que ver con el agua menos, pero una cosa está clara: el líquido elemento es fundamental para la vida humana.

A pesar de las leyendas y mitos, todo el mundo tiene clara la importancia de la hidratación, pero ¿Realmente influye en sus efectos la hora del día en la que se bebe agua? Para empezar, hay que decir que el 60% del cuerpo humano está formado por este compuesto. Se considera, además, un nutriente esencial, dado que, a pesar de que el cuerpo la produce durante el proceso de la respiración celular, se elimina una cantidad superior. Sus principales funciones son:

El transporte de nutrientes, dado que este líquido permite la circulación sanguínea. Regulación térmica. Actúa como aislante tanto frente al frío como al calor. Además forma parte esencial del sudor, cuya evaporación enfría el cuerpo cuando hace calor. Lubricación. Todos los fluidos, especialmente los de las articulaciones, dependen del agua. Por si eso fuera poco, es esencial para el correcto funcionamiento de las mucosas como la gástrica, la intestinal, la respiratoria y la urinaria y el mantenimiento de la estructura celular. Si los humanos fueran un sólido completo, los golpes que reciben a diario alterarían su forma. Otra de las funciones del agua es impedir que esto ocurra, dado que es capaz de absorber los impactos.

La carencia del líquido elemento se denomina deshidratación. Esta ocurre cuando la cantidad que se elimina a través de la orina, el sudor, el funcionamiento del tracto digestivo y el aliento es mayor que la que se ingiere, ya sea bebiendo o a través de la ingesta de alimentos.

beneficios de beber agua al despertar

Ayuda a rehidratar el cuerpo

Durante la noche el cuerpo sigue respirando, por lo que se elimina una cantidad considerable de vapor a través de la respiración. Además de eso, los riñones siguen funcionando aunque a un ritmo más lento y todos estos procesos reducen la cantidad de agua que circula por el sistema. Tanto es así que un trabajo científico realizado en 164 sujetos adultos y sanos dedicado a analizar las fluctuaciones en los niveles de hidratación determinó que, en realidad, se consume una mayor cantidad de agua en las primeras 6 horas desde el despertar, pero que los niveles reales de hidratación no reflejan esta variación de la ingesta.

Por todo esto, después de haber tenido un largo sueño, no es extraño que el cuerpo pierda hidratación. No importa qué cantidad de agua se bebió el día anterior, pues el organismo ya la ha utilizado y seguramente ha expulsado la que no necesita. Por eso es importante rehidratar el cuerpo inmediatamente después de levantarse. Además este vaso proporciona hidratación al cuerpo y es muy bueno para sentirse más frescos, con más energía natural y más saludables.

Elimina las toxinas del organismo

Otro beneficio de beber agua temprano es que puede ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo. No obstante, es importante saber que durante el sueño, el organismo se repara, repone las hormonas de energía y se equilibra. Como resultado, aparta las toxinas y sustancias de desecho, que deben eliminarse cuanto antes para evitar que se acumulen en el cuerpo. Para eliminarlas, el agua es esencial ya que transporta estas toxinas fuera del cuerpo a través de la orina. Además, hay que destacar que el consumo de un vaso de agua tibia en ayunas sería bueno para estimular la expulsión de toxinas y liberar el organismo de todos esos desechos.

Función óptima de los órganos y sistemas corporales

El agua es esencial para la función óptima de los órganos y sistemas corporales. Al despertar, el cuerpo ha estado sin ingestas de líquidos durante varias horas, lo que puede llevar a un estado leve de deshidratación. Así pues, la hidratación temprana ayuda a restablecer el equilibrio hídrico en el organismo y a mantener la función de los órganos, incluyendo el corazón y los riñones.

Activa el metabolismo

El consumo de agua, tanto en ayunas como durante la jornada, es un excelente hábito para aquellas personas que desean perder peso. El motivo es que beber agua activa el metabolismo y se ha demostrado que, gracias a esto, aumenta su potencial para la pérdida de peso. Además, el consumo de agua proporciona sensación de saciedad y frena la ansiedad por consumir muchas calorías. Por el contrario, no es cierto que el agua fría produzca un aumento de peso debido a la fijación de grasas.

Reduce la cantidad de calorías ingeridas durante el día

Existen diversos estudios que relacionan directamente el consumo de agua con una mayor sensación de saciedad. De hecho, un estudio descubrió que las personas que tomaban un vaso de agua antes de desayunar reducían su ingesta proveniente de la primera comida del día en un 13%. De la misma manera, también se descubrió que este efecto tiene lugar con vasos de agua 30 minutos antes de tomar el almuerzo, por lo que el proceso no se limita únicamente al hecho de acabar de despertarnos.

Aumenta la pérdida de peso

Los que afirman tal cosa se basan en el efecto termogénico del consumo de esta bebida. La idea es que si se toma agua fresca, eso reduce la temperatura en el tracto digestivo, lugar que atraviesan una gran cantidad de vasos sanguíneos, lo que después acaba por enfriar el cuerpo. En ese momento el organismo lucha contra este enfriamiento aumentando el metabolismo para recuperar su temperatura adecuada. Tanto es así que una gran cantidad de estudios sugieren que el efecto termogénico desencadenado por el consumo de agua puede aumentar el ritmo metabólico del organismo entre un 24 y un 30% durante un periodo que puede alcanzar la hora de duración. Un vaso de agua fría en ayunas puede aumentar temporalmente la tasa metabólica, lo que puede ser beneficioso para quienes buscan perder peso o mantener un peso saludable. Esto se debe a que el cuerpo necesita gastar energía para calentar el agua fría a la temperatura corporal.

Esencial para el buen funcionamiento digestivo

La hidratación matutina también es esencial para el funcionamiento adecuado del sistema digestivo, el motivo es que ayuda a lubricar el tracto gastrointestinal y promueve una digestión más eficiente. Para aquellos que experimentan estreñimiento ocasional, beber agua temprano puede ayudar a aliviar este problema. No hay que olvidar que una de las principales causas de una mala digestión y el estreñimiento es la falta de agua en el organismo. El consumo de agua en ayunas garantiza el movimiento intestinal y previene futuros problemas por malas digestiones.

Mejora la función mental

Los que sostienen tal cosa se basan en que la deshidratación perjudica el correcto funcionamiento de nuestro cerebro. De hecho, diversas investigaciones afirman que una deshidratación correspondiente a un 1-2% del peso corporal afecta negativamente a la memoria a corto plazo, la concentración y la capacidad de alerta. De nuevo, acostarse bien hidratados tiene los mismos efectos que levantarse y beber, por lo que el hecho de hacerlo al levantarse por la mañana es completamente irrelevante. Hay que destacar que, a pesar de el líquido elemento sea un componente esencial de la buena salud, mantener unos niveles constantes de hidratación es lo verdaderamente importante.

No obstante, beber agua al despertar también puede mejorar la claridad mental y la concentración. El motivo es que el cerebro necesita estar bien hidratado para funcionar correctamente, y la deshidratación leve puede provocar fatiga y falta de concentración. Mantenerse hidratado desde el principio del día puede ayudar a mantener la agudeza mental y la productividad.

Mantiene la salud de la piel

También se dice que el consumo de agua en ayunas es muy beneficioso para la salud de la piel, no hay que olvidar que la hidratación en general ayuda a lograr una piel más hidratada, firme y joven. Además las pruebas científicas de que una buena hidratación es clave para la piel son extensas y detalladas. La composición de la piel incluye un 30% de agua y esto resulta fundamental para su mantenimiento, elasticidad y brillo. Así que beber uno o dos vasos de agua tras levantarse ayuda a comenzar el día con buena cara y con menos arrugas.