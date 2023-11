¿Qué alimentos cuidan mejor la piel?

La piel, aunque pueda resultar curioso, es el órgano más grande del cuerpo y actúa como una barrera natural que protege de las agresiones externas, por lo que, mantenerla saludable es esencial para lucir una apariencia radiante y sentirse bien. Por ello, hay que saber que una dieta equilibrada y rica en ciertos alimentos puede ayudar a cuidar mejor la piel, no obstante, en el estado de la piel influyen un montón de factores y no solo la genética o la herencia. Siempre se ha dicho que el rostro es el reflejo del alma, y es cierto.

El cómo uno se siente y cómo se cuida tiene consecuencias a corto y largo plazo en la piel, por ejemplo, dormir más horas se refleja en el rostro, que está más descansado y radiante. Llevar un estilo de vida saludable, con una alimentación variada y equilibrada, también tiene un reflejo positivo en la piel. Los alimentos que se consumen a diario ayudan a través de sus nutrientes a luchar contra las bacterias nocivas y a su eliminación. Por ello, una dieta adecuada es un gran remedio contra el envejecimiento prematuro de la piel, ayudando a la regeneración celular y actuando para la prevención de posibles patologías dermatológicas.

Alimentos beneficiosos para la salud cutánea

Frutas y verduras: Consumir una amplia variedad de frutas y verduras proporciona antioxidantes como las vitaminas A, C y E, que ayudan a proteger la piel de los daños causados por los radicales libres. Además, contienen fitoquímicos y fibra que pueden contribuir a una piel más saludable. Algunas opciones destacadas incluyen las zanahorias, las espinacas, los tomates, las naranjas y las fresas.

Consumir una amplia variedad de frutas y verduras proporciona antioxidantes como las vitaminas A, C y E, que ayudan a proteger la piel de los daños causados por los radicales libres. Además, contienen fitoquímicos y fibra que pueden contribuir a una piel más saludable. Algunas opciones destacadas incluyen las zanahorias, las espinacas, los tomates, las naranjas y las fresas. Frutos rojos : fresas, moras, arándanos, açaí… son ricos en antioxidantes que ayudan a proteger de los radicales libres, que provocan el envejecimiento prematuro de la piel. Además, son ricos en vitaminas C y E y minerales como el calcio, el potasio, el hierro o el fósforo.

fresas, moras, arándanos, açaí… son ricos en antioxidantes que ayudan a proteger de los radicales libres, que provocan el envejecimiento prematuro de la piel. Además, son ricos en vitaminas C y E y minerales como el calcio, el potasio, el hierro o el fósforo. Alimentos ricos en licopenos: el tomate o la sandía son antioxidantes y ricos en vitaminas C y E, y, por lo tanto, son ideales para proteger la piel del envejecimiento.

el tomate o la sandía son antioxidantes y ricos en vitaminas C y E, y, por lo tanto, son ideales para proteger la piel del envejecimiento. Alimentos ricos en betacaronetos: zanahorias, espinacas, pimientos o naranjas son también ricos en antioxidantes y ayudan a neutralizar los radicales libres.

zanahorias, espinacas, pimientos o naranjas son también ricos en antioxidantes y ayudan a neutralizar los radicales libres. Polifenoles : presentes en la uva, la soja o el vino tinto ayudan a proteger la piel de la acción de los radicales libres provocados por el sol y por la contaminación.

presentes en la uva, la soja o el vino tinto ayudan a proteger la piel de la acción de los radicales libres provocados por el sol y por la contaminación. Fruta : en general la fruta tiene altos niveles de vitamina A, C, antioxidantes y agua así que es muy buena para la piel, ya que ayuda a que esta se mantenga más hidratada, elástica y firme.

en general la fruta tiene altos niveles de vitamina A, C, antioxidantes y agua así que es muy buena para la piel, ya que ayuda a que esta se mantenga más hidratada, elástica y firme. Aguacate : considerado uno de los superalimentos, el aguacate es rico en grasas, proteínas y vitaminas A, C, E y K. Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, al aportar antioxidantes y nutrición.

considerado uno de los superalimentos, el aguacate es rico en grasas, proteínas y vitaminas A, C, E y K. Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, al aportar antioxidantes y nutrición. Pescado azul : El pescado graso, como el salmón, el atún y las sardinas, es rico en ácidos grasos omega-3. Estos ácidos grasos ayudan a mantener la hidratación de la piel, reducen la inflamación y promueven una piel más suave y flexible.

El pescado graso, como el salmón, el atún y las sardinas, es rico en ácidos grasos omega-3. Estos ácidos grasos ayudan a mantener la hidratación de la piel, reducen la inflamación y promueven una piel más suave y flexible. Proteínas magras: Las proteínas magras, como el pollo, el pavo y el tofu, son esenciales para la reparación y regeneración de las células de la piel. También contienen aminoácidos que son fundamentales para mantener la firmeza y la elasticidad de la piel.

Las proteínas magras, como el pollo, el pavo y el tofu, son esenciales para la reparación y regeneración de las células de la piel. También contienen aminoácidos que son fundamentales para mantener la firmeza y la elasticidad de la piel. Frutos secos y semillas: Las nueces, las almendras, las chía y las semillas de lino son fuentes de ácidos grasos esenciales, vitamina E y antioxidantes que ayudan a mantener la piel en buen estado. Estos alimentos pueden contribuir a reducir la sequedad y la irritación cutánea.

Las nueces, las almendras, las chía y las semillas de lino son fuentes de ácidos grasos esenciales, vitamina E y antioxidantes que ayudan a mantener la piel en buen estado. Estos alimentos pueden contribuir a reducir la sequedad y la irritación cutánea. Alimentos ricos en probióticos : las alteraciones en la flora intestinal pueden causar inflamación en la piel y diversos trastornos patológicos, así que en la dieta tampoco deberían faltar alimentos ricos en probióticos como los yogures, el kéfir o la kombucha.

las alteraciones en la flora intestinal pueden causar inflamación en la piel y diversos trastornos patológicos, así que en la dieta tampoco deberían faltar alimentos ricos en probióticos como los yogures, el kéfir o la kombucha. Chocolate negro con al menos 85% de cacao : Los efectos del cacao en la piel son bastantes y muy conocidos, destacan el poder tener una piel más fuerte e hidratada, menos áspera y escamosa, menos sensible a las quemaduras solares y tenía un mejor flujo sanguíneo, al aportar más nutrientes a la piel. Además, comer 20 gramos de chocolate negro de más del 85% de pureza al día, podría permitir que la piel resista más del doble de radiación UV antes de quemarse.

Los efectos del cacao en la piel son bastantes y muy conocidos, destacan el poder tener una piel más fuerte e hidratada, menos áspera y escamosa, menos sensible a las quemaduras solares y tenía un mejor flujo sanguíneo, al aportar más nutrientes a la piel. Además, comer 20 gramos de chocolate negro de más del 85% de pureza al día, podría permitir que la piel resista más del doble de radiación UV antes de quemarse. Té verde: El té verde es rico en antioxidantes, especialmente catequinas, que pueden ayudar a proteger la piel de los efectos dañinos de los rayos UV y reducir la inflamación. Beber té verde de forma regular puede contribuir a una piel más saludable.

El té verde es rico en antioxidantes, especialmente catequinas, que pueden ayudar a proteger la piel de los efectos dañinos de los rayos UV y reducir la inflamación. Beber té verde de forma regular puede contribuir a una piel más saludable. Agua: Mantenerse hidratado es esencial para una piel saludable. El agua ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo y a mantener la piel hidratada desde dentro. Por ello, hay que recordar que beber suficiente agua es fundamental para evitar la sequedad y mantener una apariencia fresca. Por norma general, una persona adulta debería beber entre 1,5 y 2 litros al día.

Alimentos que se deberían evitar

Entre ellos hay que citar la sal, que favorece la retención de líquidos, lo que provoca, además de bolsas, que se puedan hinchar los párpados y otras zonas de la cara, además del cuerpo. El azúcar tampoco es nada recomendable, porque favorece un proceso llamado glicación, que daña la elastina de la piel, favoreciendo las arrugas y la flacidez. Por supuesto, tampoco es aconsejable el alcohol porque su consumo en grandes cantidades provoca envejecimiento prematuro, además de otros muchos problemas de salud.

Tampoco hay que abusar de alimentos ricos en grasas saturadas como carne roja, productos lácteos no desnatados, bollería, harinas refinadas, mantequillas, fritos etc. porque, además de no ser buenos para el organismo, pueden provocar acentuar los problemas de la piel grasa, como el acné.