¿Qué se puede comer y qué no en una dieta blanda?

Una dieta blanda es comúnmente recomendada para personas que experimentan problemas digestivos, cirugías bucales o tienen dificultades para masticar y tragar. Por eso, implica la ingesta de alimentos suaves, no irritantes y fáciles de digerir y evita un exceso de fibra y grasas. Esto quiere decir que la dieta blanda se trata de una alimentación basada en cocciones fáciles de digerir que incluye cereales refinados, vegetales no excesivamente fibrosos, carnes magras y pescados blancos, etc.

Pero, ¿Cuándo es recomendable consumir de este modo? Se recomienda seguir una dieta blanda después de haber padecido una enfermedad, haberse sometido a una cirugía, o si se tiene un trastorno digestivo que provoque dolor abdominal, diarrea, vómitos, náuseas o acidez estomacal. También es recomendable en el caso de personas que están recuperándose de una gastroenteritis o que padecen enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn.

¿Qué alimentos son recomendables? En general, en una dieta blanda, se recomienda consumir alimentos cocidos y procesados, no hay que olvidar que la dieta blanda se basa en nutrientes que no sean agresivos con el sistema gastroduodenal, evitando los que estimulan la secreción de ácido clorhídrico. En un principio hay que tener en cuenta lo que se debe evitar, más que lo que se puede comer, evidentemente es conveniente evitar frituras y alimentos grasos, chocolate, bollería, café, alcohol, bebidas carbonatadas, especias, picantes y también el tabaco.

Y, ¿Cuánto tiempo hay que llevar una dieta blanda? La duración de la dieta blanda dependerá del trastorno o enfermedad que se esté tratando, así como de la gravedad de los síntomas. En general, se recomienda seguir la dieta blanda durante unos días hasta que los síntomas mejoren y luego introducir poco a poco los alimentos de la dieta habitual. No hay que olvidar que esta dieta sirve para que el organismo se adapte de manera progresiva a una alimentación normal después de una enfermedad, ayuno o cirugía.

¿Por qué hacer dieta blanda?

Lo más habitual es que se haga cuando hay una enfermedad intestinal como la gastroenteritis que provoca trastornos como diarrea, náuseas o vómitos con el objetivo de darle poco trabajo al estómago y también detener las deposiciones demasiado frecuentes. También puede seguirse cuando haya problemas en dientes o encías que así lo indiquen. O cuando hay problemas para tragar por una inflamación del esófago o de la garganta. Pero también puede ser necesaria en caso de operación quirúrgica, para prepararse para someterse a ella y/o tras haberla sufrido. También en otros casos, como cuando hay que someterse a una colonoscopia por ejemplo.

Tipos de dietas blandas

Astringente. Busca frenar problemas como diarrea, dolor de estómago por gastritis, etc. No astringente. Busca resolver problemas de masticación o para tragar, en este caso, se habla de una dieta para la disfagia, es decir, para las personas que tienen inflamado el esófago o la garganta y no pueden tragar. Específicas. Para colonoscopia, para una operación quirúrgica, etc.

Alimentos que se pueden comer en una dieta blanda

Cereales: arroz blanco, pasta, pan blanco sin corteza. No obstante, deben ser bajos en fibra y preferiblemente sin granos enteros. Lo mejor es optar por pan blanco, galletas saladas, cereales de arroz y avena cocida.

zanahorias cocidas, calabaza, patatas y calabacín. Proteínas: carnes magras, pescado, huevos cocidos, tofu y legumbres bien cocidas. Hay que destacar que se pueden consumir carnes magras, pescado y aves bien cocidos y desmenuzados pero hay que evitar carnes grasas, carnes procesadas y productos ricos en fibra, como los frijoles.

leche baja en grasa, yogur bajo en grasa y quesos suaves. Bebidas: agua, tés suaves, zumos sin azúcar añadida, caldo de pollo o de verduras.

Alimentos que evitar en una dieta blanda

Es fundamental evitar alimentos picantes, muy condimentados, fritos o grasosos, ya que pueden aumentar la irritación y dificultar la digestión.

Cereales: cereales integrales, pan integral, granola, galletas y productos horneados con grasa.

vegetales crudos, vegetales con alto contenido de fibra, como brócoli y coliflor, y vegetales con piel. Proteínas: carnes grasas, tocino, embutidos, carnes ahumadas, carnes fritas, pescados grasos y legumbres sin cocer.

leche entera, quesos fuertes y cremosos, helados y cualquier producto lácteo con alto contenido de grasa. Bebidas: bebidas gaseosas, bebidas con alcohol, bebidas con cafeína y bebidas con alto contenido de azúcar.

Otros consejos para la alimentación