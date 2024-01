¿Cuáles son los mejores bailes para mantenerse en forma?

Hacer deporte, moverse, llevar una vida activa sin estar siempre sentado o parado y una dieta saludable y equilibrada son las claves para mantenerse saludable y en forma. Y, aunque no a todo el mundo le gusta ir al gimnasio o salir a correr, hay que saber que no es 100% necesario ya que existen muchas maneras de hacer deporte sin necesidad del gimnasio. De hecho, bailar es una forma divertida y efectiva de mantenerse en forma, ya que combina el ejercicio físico con la expresión artística. Además hay una gran variedad de estilos que no solo son entretenidos, sino también excelentes para mejorar la salud cardiovascular, la fuerza muscular y la flexibilidad.

Bailes latinos, de salón, flamenco, modernos... Son muchos los beneficios que aporta practicar una actividad como esta, no sólo para la salud física, sino también mental. Pero sobre todo, es algo que se hace por gusto y diversión y además, la edad no es un impedimento. No obstante, hay que tener claro que para poder ver resultados físicos gracias al baile, algo que ocurre también con el gimnasio, hay que ser muy constante porque en el baile, como con el ejercicio en general, esa es una cualidad determinante. Y según la modalidad se pueden trabajar distintas zonas del cuerpo. Bailar es la mejor forma de fortalecer el cuerpo casi sin darse cuenta. Esto es porque el baile es una actividad que beneficia a cada parte del cuerpo, pero está sobre todo indicada para las piernas.

Las extremidades inferiores sufren cada día: se hinchan, duelen o se sienten cansadas. Además, cuando se baila, también se liberan endorfinas . Así que, a parte de fortalecer los músculos, uno se puede librar de preocupaciones, el estrés abandonará su cuerpo y uno se sentirá más feliz.

Beneficios para la salud del baile

El baile no sólo es una actividad social, divertida y creativa, sino que ayuda a mejorar la condición física y es un método sano y saludable para perder peso de manera gradual. El motivo es que, al ser un ejercicio aeróbico, ayuda a quemar calorías y a fortalecer el sistema muscular ya que gracias a los múltiples pasos y movimientos se ejercita una gran diversidad de grupos musculares simultáneamente. Tanto es así que se estima que en una sesión de 30 minutos de baile se pueden quemar entre 200 y 400 calorías.

Pero, no solo eso y es que el corazón lo agradecerá, porque uno de los grandes beneficios que reporta el baile es la mejora de la circulación y el fortalecimiento de los pulmones, las articulaciones y la espalda. Sin mencionar que ayuda a mantener a raya la presión arterial y el colesterol. Además de hacer sentir más agilidad y flexibilidad. Incluso, el baile es una buena terapia para combatir el estrés, porque mientras se baila aumenta la producción de endorfinas, lo que hace que uno se sienta mucho mejor y acabe con la tensión acumulada. Además, cada vez que se domina una nueva coreografía, se experimenta una sensación de bienestar que refuerza la confianza en uno mismo. El motivo es que, mientras se aprenden nuevos pasos se está realizando un ejercicio con la memoria, lo que ayudará a prevenir problemas de memoria y de demencia. También se ha comprobado que ayuda a abandonar los sentimientos depresivos y de aislamiento y obliga a socializar, ya que suele practicarse en grupo.

¿Por qué modalidad decantarse?

Lo más importante es elegir el baile que mejor se identifique con uno mismo, darle duro y de manera constante. Y aunque por norma general todas las modalidades son buenas para tonificar el cuerpo gracias al ritmo y a la intensidad que exige su práctica, a la hora de quemar calorías, algunas son más eficaces que otras. Pero, ¿Cuáles son las más idóneas para perder peso?

Danza clásica : gracias al ballet se logra quemar un alto porcentaje de calorías y mejorar notablemente las condiciones físicas, así como el nivel de resistencia. En una sola clase se pueden perder hasta 450 calorías, además, su práctica corrige malos hábitos posturales, modela los músculos, mejora la flexibilidad y el equilibrio.

: gracias al ballet se logra quemar un alto porcentaje de calorías y mejorar notablemente las condiciones físicas, así como el nivel de resistencia. En una sola clase se pueden perder hasta 450 calorías, además, su práctica corrige malos hábitos posturales, modela los músculos, mejora la flexibilidad y el equilibrio. Bailes Latinos : Merengue, salsa, samba, bachata... Su acelerado ritmo, sus movimientos rápidos y el vaivén de sus caderas es un ejercicio de alto impacto. Son fáciles de aprender y levantan la moral a cualquiera. Además ayudan a quemar entre 300 y 500 calorías.

: Merengue, salsa, samba, bachata... Su acelerado ritmo, sus movimientos rápidos y el vaivén de sus caderas es un ejercicio de alto impacto. Son fáciles de aprender y levantan la moral a cualquiera. Además ayudan a quemar entre 300 y 500 calorías. Salsa: La salsa es un baile energético que no solo trabaja las piernas y glúteos, sino que también mejora la coordinación y el equilibrio. Con movimientos rápidos de pies y giros elegantes, la salsa es una opción dinámica para quemar calorías mientras se disfruta de la música latina. No obstante, estos no son los únicos beneficios de esta mezcla de sonidos afrocaribeños sino que la salsa también permite: Reducir la cintura, mejorar la postura, la agilidad y la coordinación y fortalecer el torso y los brazos.

La salsa es un baile energético que no solo trabaja las piernas y glúteos, sino que también mejora la coordinación y el equilibrio. Con movimientos rápidos de pies y giros elegantes, la salsa es una opción dinámica para quemar calorías mientras se disfruta de la música latina. No obstante, estos no son los únicos beneficios de esta mezcla de sonidos afrocaribeños sino que la salsa también permite: Reducir la cintura, mejorar la postura, la agilidad y la coordinación y fortalecer el torso y los brazos. Danzas orientales : árabes, egipcias... Son exóticas y su práctica ayuda a fortalecer los músculos, en especial abdomen, pelvis, glúteos y brazos. Los ejercicios pélvicos y abdominales ayudan al buen funcionamiento de los órganos sexuales, alivian los dolores de la menstruación y la menopausia.

: árabes, egipcias... Son exóticas y su práctica ayuda a fortalecer los músculos, en especial abdomen, pelvis, glúteos y brazos. Los ejercicios pélvicos y abdominales ayudan al buen funcionamiento de los órganos sexuales, alivian los dolores de la menstruación y la menopausia. Flamenco : Es un baile vigoroso que requiere mucha fuerza. Ejercita el cuerpo entero y se estima que una hora puedes quemar hasta 400 calorías, además, con el zapateo se tonifican los músculos de las pantorrillas, los muslos y los tendones de la corva y el braceo tiene un efecto similar en los brazos. Incluso, con sus patrones rítmicos, se consigue desarrollar la coordinación, la flexibilidad y la fuerza. Además, gracias a su práctica: Se ejercitan las caderas y el abdomen, se liberará el exceso de toxinas del cuerpo a través de la transpiración, se queman calorías y se bajará de peso y se mejorará la coordinación por el uso de castañuelas, abanicos y mantones.

: Es un baile vigoroso que requiere mucha fuerza. Ejercita el cuerpo entero y se estima que una hora puedes quemar hasta 400 calorías, además, con el zapateo se tonifican los músculos de las pantorrillas, los muslos y los tendones de la corva y el braceo tiene un efecto similar en los brazos. Incluso, con sus patrones rítmicos, se consigue desarrollar la coordinación, la flexibilidad y la fuerza. Además, gracias a su práctica: Se ejercitan las caderas y el abdomen, se liberará el exceso de toxinas del cuerpo a través de la transpiración, se queman calorías y se bajará de peso y se mejorará la coordinación por el uso de castañuelas, abanicos y mantones. Modernos : funky, hip-hop... Su entrenamiento requiere resistencia, coordinación y fuerza. Al tratarse de movimientos aeróbicos, el cuerpo entero está en movimiento, desde el cuello hasta los pies. Sin duda, es el mejor quemagrasas para los que están dispuestos a trabajar duro y a sudar, porque en una sesión de una hora se queman hasta 600 calorías.

: funky, hip-hop... Su entrenamiento requiere resistencia, coordinación y fuerza. Al tratarse de movimientos aeróbicos, el cuerpo entero está en movimiento, desde el cuello hasta los pies. Sin duda, es el mejor quemagrasas para los que están dispuestos a trabajar duro y a sudar, porque en una sesión de una hora se queman hasta 600 calorías. Baile aeróbico: Es una opción popular que combina movimientos de baile con ejercicios cardiovasculares. Las coreografías variadas y la música enérgica hacen que el baile aeróbico sea divertido y efectivo para mejorar la resistencia cardiovascular y la quema de calorías.

Bailes de salón: Se practica en pareja y aunque parezcan tranquilos, se mueve todo el cuerpo. Al practicar bailes de salón se realiza un ejercicio suave pero muy completo, por lo que se desarrolla musculatura, ayudan a mantenerse en forma y estiliza el cuerpo y las piernas. Por ello, para aquellos que buscan una opción más relajada pero igualmente beneficiosa, el baile de salón, que incluye estilos como el tango, el foxtrot y el vals, proporciona un entrenamiento de cuerpo completo. Estos bailes requieren control, postura y fuerza, tonificando los músculos mientras se disfruta de la elegancia del baile de salón.