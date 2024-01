Victoria Federica, una paparazzi en París con un conjunto de más de 10.000 euros

La Semana de la Moda de París reúne estos días en la capital francesa a decenas de rostros conocidos. Este lunes se celebró el desfile de Alta Costura Primavera/Verano 2024 de Schiaparelli y como ya se ha vuelto habitual, Victoria Federica no quiso perderse el show de la casa de alta costura italiana. La hija de la infanta Elena se codeó con diferentes celebridades, aunque la compañía más especial para ella fue la de su padre, Jaime de Marichalar, con el que nunca se pierde las grandes citas con la moda.

La hija de la infanta Elena, que llegó el pasado domingo a París, compartió este lunes varios stories en Instagram desde dentro del desfile celebrado en el Petit Palais de París. Como una seguidora más de las tendencias, publicó vídeos de las nuevas propuestas de la firma italiana para esta temporada pero no pudo evitar hacer fotos a las celebridades que avistó en el front row o primera fila: desde las cantantes Jennifer López y Kacey Musgraves hasta las actrices Zendaya y Hunter Schafer.

En cuanto al estilismo para el desfile, Victoria se decantó por un conjunto de Schiaparelli formado por cárdigan y pantalón acampanado con estampado de pata de gallo. La chaqueta, confeccionada en lana, está decorada con botones de bisutería de latón dorado en las mangas y su precio es de 6.900 euros. El pantalón a juego es de corte evasé con bolsillos italianos a los lados y una hilera de botones de bisutería como los del cárdigan valorado en 3.500 euros. Para rematar su look, se abrigó del frío parisino con una chaqueta verde estilo bomber con broche en forma de orejas que ya es sello de identidad de Daniel Roseberry, director creativo de la casa italiana.

Victoria Federica junto a Jaime de Marichalar

Su última aparición se produce poco después de que diera unas declaraciones a ABC, algo poco común dada su discreción. Victoria Federica se ha sincerado hasta tal punto que ha hablado, si bien de manera muy discreta, de su pareja. Dice que no va a dar nombres ni extenderse por "respeto a la otra persona" y que "lo que hablen por fuera no puedo controlarlo. Pero no he tenido tantas parejas como han dicho".

La hija de la infanta Elena asegura que intenta llevar una vida "lo más normal posible" pese a su pertenencia a la Familia Real y su fama como influencer. Reconoce ser "tímida", así como "prudente y selectiva" con las personas. De su madre, la infanta Elena, destaca haberle inculcado su pasión por los toros, y de su padre Jaime de Marichalar, el gusto por la moda.