¿Sirve de algo lavar la ropa del revés?

Lavar la ropa es la tarea doméstica que con más frecuencia se realiza en los hogares de todo el mundo. Normalmente, casi cada día se programa la lavadora con el ciclo adecuado para lavar la ropa de vestir y, con menos asiduidad, se lava también la ropa de cama como las sábanas y fundas de edredón o las toallas del baño. Aunque siempre uno se preocupa por elegir el ciclo correcto, existen ciertos trucos para que la ropa quede mejor a la hora de lavarla y tenderla. Hay que destacar que no siempre se utiliza la lavadora de la manera más eficiente. Utilizar un programa inadecuado, llenar el cubo más de lo recomendado, excederse con el detergente o el suavizante o introducir prendas que no son aptas para este electrodoméstico son algunos de los problemas en los que muchos siguen cayendo a la hora de hacer la colada, por no hablar de las dudas que existen en cuanto a su mantenimiento.

Pero, es importante tener en cuenta que hacer un mal uso de la lavadora puede hacer que la ropa no se limpie de manera correcta y que incluso pueda llegar a romperse y deteriorarse mucho antes de lo previsto. Para evitar estas situaciones es importante aprender a elegir los programas más adecuados, controlar la temperatura a la que se acciona el electrodoméstico y que se separe la ropa por colores: por un lado, las prendas blancas; por otro, las que tienen color. Pero además, también es importante que a la hora de introducir la ropa se le de la vuelta, es decir, que se laven todas las prendas con las costuras hacia afuera.

Hay que saber que una gran cantidad de ropa termina desechándose antes de tiempo, normalmente por un desgaste de los tejidos, los colores o los estampados. El motivo es tan sencillo como que cuando uno lava su ropa de la manera incorrecta, como haciendo caso omiso de las etiquetas de lavado, se arriesga a estropear las prendas. Pero, uno de los trucos más extendidos a la hora de lavar la ropa es darle la vuelta. Es algo que puede tener cierto sentido ya que es la parte interior la que está en contacto con la piel, adhiriendo el sudor y desarrollando posibles olores. En general, existe un debate sobre si es mejor lavar la ropa del derecho, para que se limpie bien la parte más expuesta a la suciedad del entorno, o si es preferible meterla en la lavadora del revés.

¿Lavar la ropa del revés o del derecho?

A la hora de lavar la ropa, algo parece meridianamente claro que hay que lavar las prendas del revés para evitar que éstas se deterioren. Es algo que poca gente hace. Hay que destacar que las manchas se van exactamente igual que si se lavara la ropa del derecho pero el color aguantará más y el tejido no sufrirá posibles desperfectos por roces o rasgaduras con elementos duros como cremalleras o botones. De hecho, la recomendación de los expertos es lavar la ropa con las cremalleras subidas y los botones abrochados. De esta forma, se garantiza que esos elementos dañarán lo mínimo posible el resto de prendas introducidas en la lavadora.

Beneficios de lavar la ropa del revés

Protección de colores y estampados: La fricción durante el ciclo de lavado puede hacer que los colores se desvanezcan y que los estampados se deterioren. Al lavar las prendas del revés, se reduce la exposición directa de la superficie coloreada o estampada al proceso de lavado, preservando su intensidad y calidad.

Inconvenientes de lavar la ropa del revés

Aunque son muchas las ventajas de lavar la ropa al revés, también existen ciertos inconvenientes, y es importante sopesarlos antes de meter las prendas en la lavadora. Lo primero tiene relación con el tiempo empleado en la tarea y es que se tardará más en lavar la ropa al tener que dar la vuelta a las prendas dos veces.

La suciedad externa no se elimina con tanta facilidad. Obviamente si se tiene una prenda con una mancha enorme, no se recomienda ponerla del revés, ya que no se quitará del todo. Por ello, hay que determinar qué artículos pueden darse la vuelta según su estado de suciedad.

No existe una lista de materiales que no deban lavarse del revés; sin embargo, no es recomendable dar la vuelta a las prendas más delicadas ya que materiales como la seda podrían terminar dañándose hasta el punto de quedar inservibles.