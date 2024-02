¿Cómo ordenar tu casa en 2 minutos?

No es fácil mantener limpio el hogar, además es una tarea que suele generar cierta molestia por el tiempo que conlleva dejar todo bien higienizado y ordenado. Pero no es necesario dedicar toda una mañana o un día entero a recoger y limpiar el hogar. De hecho, existen unos trucos de limpieza para ordenar la casa en 2 minutos que además colaboran con la paz y salud mental. Hay que tener en cuenta que unas simples horas en las que no se limpie el hogar puede convertirse en un emporio de virus y bacterias que suelen provocar enfermedades. Además, no realizar una profunda limpieza de manera asidua, tienen efectos sobre la autoestima de las personas debido a la falta de orden sobre las cosas que le rodean.

Ordenar el hogar en 2 minutos puede sonar como una misión imposible, pero con un enfoque estratégico y acciones rápidas, es posible hacer una diferencia notable en la apariencia general del espacio. Aunque no se logrará una limpieza profunda en este corto tiempo, sí se pueden tomar medidas efectivas para reducir el desorden y mejorar el ambiente del hogar. El orden y la limpieza son claves para el bienestar emocional. Tanto es así que un estudio neuropsicológico sostiene que el desorden puede alterar la atención visual que pueden derivar en una sobrecarga cognitiva, además de elevar los niveles de estrés. Y considera que llevar adelante un proceso de higiene genera una sensación de control.

En cuanto a la salud, la limpieza de casa previene la aparición de polvo acumulado, hongos y plagas de insectos que podrían ocasionar alergias o enfermedades variadas. Como consecuencia, los objetos sucios y desordenados deben pasar por un proceso de higiene adecuado, que se puede lograr con ayuda de un método muy efectivo.

Beneficios del orden

Disminución del estrés

Mayor concentración

Fomenta la creatividad

Contribuye a descansar mejor

Método de los 2 minutos para mantener el hogar limpio y ordenado

Para implementar el método de limpieza rápida, es importante tener en cuenta los hábitos de cada uno, es decir, si existe una actividad que se logra terminar en menos de 2 minutos, no debe dejarse para más tarde sino hacerlo de inmediato. Por ejemplo, luego de usar los platos y llevarlos a lavar, lo recomendable es hacerlo en ese momento para que no se acumulen más objetos en el lavavajillas o en el fregadero. De hecho, dice el gurú de la felicidad de Harvard, Tal Ben Shahar que dejar las cosas para más tarde no es una buena idea en términos de bienestar: El círculo vicioso se suele hacer patente cuando se procrastina, es decir, cuando se dejan las cosas que no corren prisa para más tarde... y más tarde.

La acumulación de asuntos del hogar pendientes en la cabeza acaba repercutiendo en los niveles de ruido mental y estrés. De ahí la utilidad del método de los 2 minutos. ¿Cómo funciona? La regla de los dos minutos dice que si una tarea del hogar lleva menos de dos minutos hacerla, no hay que dejarla para luego, es mejor dejarla hecha ahora y olvidarse del asunto.

Consejos prácticos para maximizar esos 120 segundos