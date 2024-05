¿Qué alimentos son peligrosos para los gatos y cuáles no?

Tener un gato de mascota o conocer a alguien que lo tiene cada vez es más habitual por lo que una de las prioridades es cuidarlo bien y saber qué comida darle. Una alimentación saludable, equilibrada y adaptada a su edad es básica para que el gato crezca sano y feliz. Por ello, si además es el primer gato de la casa lo ideal es consultar con un veterinario cuál es la mejor comida para él y cuál no se le debería dar bajo ninguna circunstancia. Hay que tener claro que existen alimentos que, aunque parezcan inocuos o incluso sean saludables para los humanos, no son recomendables para los gatos y pueden provocarles serios problemas de salud.

Uno de los motivos es que, a diferencia de perros y humanos, los gatos no son animales omnívoros sino carnívoros. De ahí que haya ciertos alimentos a los que no sólo no están acostumbrados sino que no pueden procesar de forma adecuada. Algo a lo que hay que sumar las características de su hígado, el cual resulta menos efectivo a la hora de eliminar ciertas toxinas. Por tanto, los gatos tienen un sistema digestivo específicamente adaptado para metabolizar las proteínas de origen animal y, en menor medida, ciertos carbohidratos y grasas. Esto significa que no todos los alimentos que consumen los humanos son seguros para ellos. Es crucial conocer qué alimentos pueden ser perjudiciales o incluso tóxicos para los gatos, así como aquellos que son seguros en cantidades controladas.

Alimentos peligrosos para gatos:

Chocolate y cafeína: Contienen teobromina y cafeína, dos sustancias que pueden ser muy tóxicas para los gatos y pueden causarles problemas nerviosos, cardíacos y, en dosis altas, incluso la muerte.

Todos los chocolates son tóxicos para un gato, pero . El motivo es que, igual que los perros, los gatos no asimilan bien ciertas sustancias que contiene el chocolate y comerlo de manera habitual o en grandes cantidades, aunque sea una sola vez, . Cebolla y ajo: Tanto en forma cruda como cocida, las cebollas, el ajo, las chalotas y las cebolletas pueden dañar los glóbulos rojos de un gato y provocarle anemia ya que contienen tiosulfatos. Estos alimentos suelen ser tóxicos cuando se consumen en grandes cantidades, pero la exposición a concentrados de cebolla o ajo, como el preparado de sopa de cebolla o el ajo en polvo, también puede ser tóxica.

Incluso en pequeñas cantidades, el alcohol puede ser extremadamente peligroso para los gatos, causando intoxicación que afecta al sistema nervioso central, problemas respiratorios, coma y en casos graves, la muerte. Uvas y pasas: Aunque la toxicidad específica no se comprende completamente, se ha observado que el consumo de uvas y pasas puede causar insuficiencia renal en gatos.

Alimentos seguros para gatos (en moderación):