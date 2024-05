¿Qué es el llamado love bombing?

Simular lo que se ve en las series de ficción o películas es algo más que habitual, pero no siempre es lo correcto. En ocasiones en las series hay personajes que se ven inmersos en un mundo romántico donde el chico conoce sus gustos, la llena de obsequios y siempre está disponible para atender sus necesidades. Pero sus sentimientos no son honestos, sino que se trata de una conducta obsesiva, que tiene como objetivo la manipulación y control sobre la otra persona. Es el caso del protagonista de la serie You. Esto, desde hace unos años podría llamarse love bombing que es un "bombardeo amoroso" que busca influir en una persona y cautivarla mediante acciones y gestos románticos exagerados. ¿En qué consiste realmente? La mecánica es que la persona llena de mensajes de adoración y atención al otro de manera persistente, para ser percibido como un alma gemela. Aunque esta sensación de luna de miel puede ser agradable, también podría conllevar un cuadro dañino, ya que, en un plano real es una adulación permanente al sujeto que puede esconder una estrategia de manipulación.

Este tipo de situaciones de manipulación en ocasiones son muy complicadas de detectar, sobre todo porque es posible que la otra persona se dedique, al menos al principio, a hacer todo lo que uno había soñado en una pareja. Pero si eso se analiza fríamente, uno se puede dar cuenta de que no solo es una manipulación, sino que todo lo que llevan a cabo no suele ser normal al inicio de una relación. No obstante, es evidente que identificar este tipo de "bombardeo" no es fácil, pero hay algunas estrategias para lograrlo.

Lo primero, es notar cuando los cumplidos son excesivos, o si el interés por el otro se nota poco genuino. Se habla en estos casos de una persona que inunda de mensajes, flores, regalos, halagos, comentarios positivos o piropos a otra, para que ésta se sienta reconocida y validada frente a los demás. Estas personas suelen ser narcisistas y tienen una habilidad extraordinaria para saber qué decir en el momento adecuado. Quieren que todo sea más intenso de lo normal y lo justifican en que se trata de amor verdadero. Generalmente muchas de las víctimas no se dan cuenta de que están en un círculo vicioso de abuso, dado que es parte del proceso de idealización de la pareja. ¿Cómo es posible? Porque primero es el bombardeo de comentarios positivos, luego el ideal de pareja y en algunos casos, el descarte, que es cuando sacan de su vida por completo. Esta dualidad funciona como una contradicción, porque alagan con la misma facilidad con la que critican, y esto genera confusión emocional.

Qué es el love bombing

Love bombing en español es un bombardeo amoroso, pero, por moderno que parezca el término, para encontrar el significado de love bombing hay que remontarse a los años 70 y a la secta estadounidense conocida como Unification Church of the United States. El motivo es que esta organización utilizaba una herramienta de manipulación para captar a los miembros de la secta y mantenerlos enganchados a ella. ¿Cómo lo hacían? Les brindaban una sobredosis de amor, cariño y sobreprotección, lo que hacía que esas personas se sintieran acogidas y amadas, así que se iban distanciando de su entorno hasta dedicarse en exclusiva a la secta y convertirse en seres manejables.

Eso es el origen pero, ¿Qué es el bombardeo de amor a día de hoy? La técnica love bombing va asociada a la forma que emplean las personas, muchas de ellas con rasgos narcisistas, para seducir y enganchar emocionalmente a una persona, para ello, suele combinar palabras con hechos. Pero, ¿Por qué se hace? La idea es conquistar a alguien, ganarse su confianza y establecer un rol de autoridad respecto a la otra parte, para ello el love bomber no escatima en grandes gestos, en grandes atenciones y afectos de forma insistente a pesar de que apenas se conozcan. Por tanto, debe quedar claro que el "love bombing" es una táctica emocional utilizada por algunas personas para manipular y controlar a sus parejas. Aunque a primera vista puede parecer un gesto romántico y sincero, en muchos casos, el love bombing es una estrategia calculada para establecer un control emocional sobre la víctima.

¿Cómo se lleva a cabo? El proceso del love bombing generalmente comienza con una avalancha de atención positiva. La persona que realiza el love bombing, puede enviar mensajes de texto constantemente, expresar amor eterno prematuramente, y planificar actividades románticas grandiosas. Estas acciones están diseñadas para hacer que la víctima se sienta especial y profundamente valorada, fomentando una rápida dependencia emocional. Por ello, cuando se habla de love bombing se está hablando de un método de persuasión que se identifica como una posible parte o el inicio de un ciclo de abuso o maltrato. Una vez se ha conseguido el objetivo de asegurar la relación, los que practican love bombing aprovechan la vulnerabilidad de la víctima y sus momentos de baja autoestima para satisfacer la necesidad de ser amado, lograr atención y afecto. Aunque en múltiples ocasiones, cuando la persona que practica el bombardeo de amor se ha cansado, suele acabar desapareciendo sin dejar rastro, lo que de manera común se denomina ghosting.

Sin embargo, el love bombing no es sostenible y eventualmente, la intensidad de estos gestos se reduce, a menudo dando paso a comportamientos manipuladores y controladores. En ese momento además el love bomber puede empezar a exigir más tiempo y atención, mostrando celos excesivos y controlando aspectos de la vida de su pareja, por lo que este cambio abrupto puede dejar a la víctima confundida y ansiosa por recuperar la intensidad del amor inicial, llevándola a ceder a las demandas del love bomber.

Fases del love bombing

Idealización

El abusador, aquel que inicia la práctica del love bombing, hace creer a su víctima que está completamente enamorado con demostraciones exageradas de amor y afecto. Se trata del primer punto de persuasión y aunque mucha gente no cree en las muestras de amor desmedido en tan poco tiempo, hay algunos que se convencen, como si se tratara de una película romántica, que ese amor es 100% sincero, desinteresado y real, por lo que idealizan la relación, se enganchan a ella y, todo ello, les lleva a pasar a la siguiente fase: el afecto intermitente.

Afecto intermitente

Durante la fase de afecto intermitente lo que antes parecía natural y real empieza a desvanecerse poco a poco. Cada vez las muestras de amor o afecto son más escasas, así como los detalles, los regalos o el cariño, que va desapareciendo. La víctima ya no es tan perfecta a los ojos el abusador, quien empieza a dirigirse a ella con comportamientos más hostiles. Un ejemplo claro es responsabilizar o hacer sentir culpable de que la víctima haga planes fuera de la pareja. Durante esta fase la manipulación está todavía más presente, puesto que se produce un vaivén de emociones que el abusador decide manejar a su antojo y según sus intereses, hasta llegar a la última fase: el descarte.

El descarte

En la fase de descarte el abusador suele decidir terminar de manera repentina, y sin dar mayor explicación, a su pareja o inicio de relación. Esto suele traducirse en un ghosting, es decir, en una desaparición repentina, como si fuera un fantasma, sin dejar mayor rastro, sin dar explicación y dejando a la víctima con una sensación extrema de inseguridad, porque no hay espacio ni tiempo para la comunicación, lo cual se traduce en un estado de máxima vulnerabilidad y en un sentimiento de culpa pensando "qué he hecho mal para que se vaya".

Signos de love bombing

A todo el mundo le gusta que sus seres queridos le digan lo increíble que es y que, sin haber hecho prácticamente nada, hagan merecedoras de mimos y carantoñas. Posiblemente por eso se pasan por alto las señales del love bombing, que en realidad estaban ahí desde el principio. ¿Cómo se puede identificar a un love bomber?

Relación muy intensa al principio. La persona busca ganarse la confianza de la víctima. Por ejemplo, hay quien rápido quiere conocer al entorno social y familiar cuando en realidad apenas se conocen entre sí.

La persona busca ganarse la confianza de la víctima. Por ejemplo, hay quien rápido quiere conocer al entorno social y familiar cuando en realidad apenas se conocen entre sí. Muestras de afecto que resultan desproporcionadas para el poco tiempo de la relación.

que resultan para el poco tiempo de la relación. Dar por sentado un futuro juntos y otorgar un formalismo a la relación que todavía no ha alcanzado .

. Conductas de control, aunque sean sutiles, desde el inicio de la relación, e incluso algún numerito de celos.

El love bombing y la responsabilidad afectiva

El concepto de love bombing está directamente relacionado con la responsabilidad afectiva o la falta de la misma, puesto que la persona que lleva a cabo este tipo de prácticas, suele carecer de ella. Antes de conocer el por qué hay que dejar claro que la responsabilidad afectiva es la capacidad de hacerse cargo de los sentimientos y la forma en que se expresan, así como practicar la empatía, la transparencia y la total honestidad. Por este motivo, cuando una persona tiene responsabilidad afectiva logra mantener una comunicación asertiva con la otra parte, lo cual se traduce en saber expresar claramente las intenciones.

Cómo superar el love bombing