Sí, el hongo Cordyceps de The Last of us, existe

The Last of Us es un fenómeno que ha llegado ahora a las televisiones, pero ya era un videojuego, y da su versión del ‘apocalipsis zombi’, argumento de ficción muy utilizado en las últimas décadas sacando cientos de películas, series y videojuegos sobre él. ¿Cuál es el argumento que ha enganchado tanto en esta nueva serie? En este caso, el patógeno infeccioso culpable de llevar a la humanidad al borde de la extinción, dejando a un único puñado de supervivientes perpetuamente amenazados por masas de infectados altamente agresivos, es un hongo, el cordyceps. Y, aunque no hay que alarmarse, este tipo de infección está inspirado en un tipo de infección fúngica real.

Más concretamente, esta nueva serie de HBO trata sobre un mundo con una civilización casi extinguida desde hace veinte años por una pandemia que afecta a las personas de forma que se vuelven caníbales y que resulta contagiable a través de un mordisco. Seguramente suene a trama conocida, como muchas de las películas o series de apocalipsis, pero la clave de esta es que el hongo que les infecta, el cordyceps, es real. ¿Qué es realmente este hongo?

Hablar de cordyceps, en realidad, supone abarcar entre 400 y 600 especies distintas de hongos parasitarios. Sus principales víctimas son los insectos: al infectarlos, el micelio destruye sus tejidos y lo coloniza, causándole la muerte. Del exoesqueleto de la víctima brotan entonces estructuras en forma de zarcillos o protuberancias tentaculares y que, según la especie, pueden ser infecciosos y contribuir a la propagación mediante esporas.

El resultado es lo bastante escalofriante como para inspirar relatos de terror, pero es inocuo para el ser humano. De hecho, algunos, especialmente los que parasitan a otros hongos, han sido consumidos como medicina tradicional. Sin embargo, The Last of Us se inspira concretamente en un subgénero en concreto, el Ophiocordyceps unilateralis, más conocido como el 'hongo de las hormigas zombi'.

En Europa no se debe temer a este hongo ya que el Ophiocordyceps unilateralis se encuentra principalmente en entornos de selva subtropical, donde ha evolucionado para parasitar específicamente a las hormigas de la familia Camponotini. Las esporas del hongo se adhieren al exoesqueleto del insecto cuando descienden de las ramas y se acaban infiltrando en su organismo. Una vez infectada, la hormiga sufre convulsiones que la hacen caer al suelo. A continuación, ocurre el comportamiento ‘zombi’ ya que la víctima se dirigirá hacia una planta a mediana altura, cerrará sus mandíbulas contra el tallo o las nervaduras de la hoja con una fuerza excepcional y morirá.

El cordyceps brotará entonces del cadáver por las hendiduras del exoesqueleto y desarrollará un esporocarpo en su parte superior, un 'sombrero' de hongo que diseminará las esporas. Están podrán afectar a otras hormigas, y en función de las condiciones de humedad y densidad, podría llegar a terminar erradicando a una colonia entera. Sin embargo, por muy inquietante que pueda resultar esta imagen hay un elemento que no concuerda con cualquier apocalipsis zombi y es que el individuo afectado no se vuelve agresivo contra su propia especie.

¿Puede afectar el Cordyceps al ser humano?

Al contrario de lo que pueda parecer por la imagen que da The Last of Us de este hongo, el Cordyceps es un hongo parasitario al que se le han atribuido grandes beneficios para la salud, adquiere cada vez más popularidad. De hecho, existen más de 400 especies de Cordyceps, y prácticamente todas nacen en las altas montañas del Himalaya en el Tíbet, India, Nepal y algunas zonas de China, pero tres son las más conocidas, el Cordyceps sinensis –también llamado Yartsa gunbu o yarsagumba–, el Cordyceps militaris, de aspecto más fino y anaranjado que el anterior, y el Cordyceps unilateralis, que infecta y se hace con el control de la cabeza de las hormigas, provocando que estas actúen como zombies.

A pesar de ser tantos tipos de hongo, tan solo el sinensis y el militaris son comestibles, y a ambos se les han atribuido numerosas propiedades terapéuticas. En la actualidad, debido al auge de la demanda de este tipo de hongo y a lo difícil que es encontrarlo, se ha empezado a cultivar de manera artificial, usando para ello como base sustrato de arroz o de soja.

Por ello, si uno está preocupado porque el virus del apocalipsis zombie pueda llegar con el cordyceps, debe estar tranquilo ya que hoy en día no hay ninguna evidencia de que esto se pueda extrapolar desde las hormigas a los humanos, principalmente por la temperatura corporal. A falta de estudios, no se sabe con la máxima eficacia si esto algún día puede mutar, pero de momento no es el caso.