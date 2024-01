El alarmismo electoral de los pélets: la ciencia indica que tienen baja toxicidad y son químicamente inertes

El reciente vertido de pélets ha generado una atención sin precedentes, exacerbada tanto por el gobierno como por los medios, posiblemente influido por la cercanía de las elecciones gallegas. Aunque las preocupaciones medioambientales persisten, y la falta de información oficial sobre la composición de los pélets por parte del Gobierno continúan, la ciencia respalda la noción de que los plásticos de polietileno y polipropileno, en principio, principales componentes de estos pélets, son químicamente inertes, de baja toxicidad y no representan un problema mayor para las personas que consumen peces.

El 8 de diciembre, el buque Toconao perdió 26,3 toneladas de pélets de plástico con estabilizadores de Ultravioleta (UV) cerca de la costa portuguesa. Aunque Portugal informó a España el mismo día, el Gobierno de Sánchez no tomó medidas, no activó una alerta y no notificó a la Xunta de Galicia oficialmente el vertido hasta el 3 de enero. A pesar de los esfuerzos por parte de Portugal para recuperar la carga, los pélets llegaron a las costas gallegas el 13 de diciembre.

Aunque la alarma reciente podría sugerir que este tipo de incidentes es poco común, la pérdida de pélets es un problema global. Según la UE, anualmente se producen 57 millones de toneladas, y entre 52,140 y 184,290 toneladas se pierden, siendo la tercera causa de liberación no intencionada de microplásticos y la segunda fuente principal de contaminación en los océanos, que ya acumulan 12 millones de toneladas de plástico al año.

Además, el vertido de pélets plásticos que afecta las playas de Galicia y todo el litoral cantábrico no es el primero en España. Cataluña sufre estos vertidos en sus costas desde hace 5 años, siendo la playa de la Pineda la más afectada y contaminada por pélets de plástico en España. Recientemente, se ha informado sobre la presencia de pélets en las playas de Valencia. Asimismo, Galicia experimentó un vertido similar hace un año en las playas de la costa eumesa, y en la zona ferrolana.

Es evidente que ninguno de los vertidos anteriores ha generado la misma magnitud de alarma y cobertura mediática que el actual. ¿Cuál es la diferencia, que ha cambiado? Las elecciones gallegas que, por cambiar, han cambiado hasta el nombre de estos vertidos; en Cataluña a los vertidos de pélets los llaman "lágrimas de sirena", mientras que en Galicia los denominan "marea blanca", haciendo una analogía clara con la "marea negra" del Prestige. ¿Realmente se pueden comparar en toxicidad de los pélets de plástico al petróleo crudo, conocido "chapapote"? Científicamente, no.

¿Qué son los pélets de plástico?

Los pélets de plástico, también denominados como pellets, nurdles o granzas de plástico, son pequeñas bolitas de plástico de menos de 5 mm de diámetro, empleadas como materia prima para la manufactura de productos plásticos. Producidos a partir de derivados del petróleo o del gas natural, se extraen compuestos como etileno y propileno, que se someten a procesos químicos, como la polimerización, para crear cadenas de polímeros, fundamentales en diversos tipos de plásticos. Los pélets pueden contener polietileno (PE), polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), poliestireno (PS), entre otros, cada uno con propiedades específicas. Además de la base polimérica, pueden incluir aditivos químicos como estabilizadores, colorantes y refuerzos según las necesidades del producto final.

A pesar de que ha transcurrido más de un mes desde que el Gobierno portugués notificó a Sánchez sobre el derrame de pélets, aún no existe un informe oficial o estudio científico que evalúe el impacto en las playas de Galicia, Cantabria y País Vasco. La composición exacta de los pélets sigue siendo desconocida oficialmente, aunque la presencia de sacos flotantes sugiere una posible composición de polietileno y/o polipropileno (PP), menos densos que el agua. Se ha confirmado la presencia de estabilizadores de luz ultravioleta (UV), aditivos que protegen el plástico de la degradación causada por la radiación UV del sol y contribuyen a mantener sus propiedades físicas y estéticas.

¿Suponen los pélets de plástico de polietileno y polipropileno un riesgo elevado para la salud humana?

Los plásticos de PE y PP son considerados químicamente inertes debido a su estructura molecular, lo que significa que no tienden a reaccionar químicamente con muchos compuestos. Esta propiedad los hace útiles en aplicaciones que requieren una barrera química o para evitar la contaminación del contenido del envase con el material del envase, y se consideran compuestos de baja toxicidad.

El principal riesgo de los vertidos de pélets en el mar es la ingestión por diversos organismos y animales, lo que afecta la biodiversidad y los ecosistemas al integrarse en las cadenas tróficas, las cadenas alimentarias. Sin embargo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la mayoría de los microplásticos en los peces se quedan en el intestino y no migran al tejido muscular, que es lo que nosotros nos comemos, por lo tanto, no representa un problema mayor para las personas que consumen estos peces. Sin embargo, las pequeñas especies de peces, y los mariscos, que se consumen enteros sin eliminar los intestinos, plantean la principal preocupación en cuanto a la exposición de las personas a microplásticos al comer productos del mar.

En referencia al estabilizante de luz UV, aún no se dispone de información oficial sobre la composición específica presente en estos pélets, lo que impide evaluar su nivel de toxicidad. En todo caso, la toxicidad se debería principalmente a la liberación de este compuesto químico en el agua al disolverse en el mar. La cantidad de pélets vertidos en comparación con el volumen total de agua marina experimentaría haría que el estabilizante de UV esté altamente diluido, lo cual, en principio, descartaría la posibilidad de efectos tóxicos.

En definitiva, la combinación de evaluación científica rigurosa y un aumento en la conciencia pública se erige como un pilar fundamental para abordar con eficacia los riesgos ambientales derivados de los vertidos de pélets. Este enfoque integral, alejado de los intereses políticos, es esencial para forjar soluciones sostenibles que preserven nuestros ecosistemas marinos y promuevan un futuro ambientalmente saludable.