Los veterinarios, "preocupados" por la falta de fondos municipales para cumplir la ley animalista

Los municipios pequeños no pueden aplicar la ley de Bienestar Animal por falta de fondos. Lo advirtieron los veterinarios municipales cuando la ley no era más que un proyecto del ministerio de Ione Belarra. Lo volvieron a advertir meses más tarde los propios alcaldes y concejales de los ayuntamientos, cuando le dijeron directamente al exdirector de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, que no les salían las cuentas. Y, ocho meses tras su entrada en vigor, los veterinarios han vuelto a mostrar su "preocupación" porque los municipios no pueden cumplir con las exigencias de la ley.

El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo Sáez, se ha reunido este martes con el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda. Durante la reunión, Calvo ha manifestado la "lógica preocupación" de la profesión por las dificultades de aplicación de la Ley, "ya que en España hay poco más de 250 veterinarios municipales, que ejercen en ciudades y poblaciones grandes, pero existen algo más de 8.100 ayuntamientos, la inmensa mayoría sin capacidad económica para contar con los servicios veterinarios que la normativa les obliga a prestar".

La ley de Bienestar Animal deja en manos de los ayuntamientos, tengan el tamaño que tengan, la gestión de colonias felinas, la atención sanitaria y clínica a mascotas durante las 24 horas del día, "algo que va a ser imposible de realizar salvo que se cuente con el apoyo de diputaciones, comunidades autónomas y la propia Administración central".

En este sentido, Calvo ha trasladado a la FEMP la "máxima disposición" de los 52 colegios provinciales de veterinarios para buscar fórmulas de colaboración en este aspecto. "Así se viene haciendo mediante la firma de convenios con los ayuntamientos para mejorar la identificación animal, aplicar el método CER en colonias felinas y otras medidas de protección animal, llevadas a cabo por los centros y clínicas veterinarias que participan en estos programas. Son actuaciones fundamentales desde la perspectiva de la salud pública, que empieza en la de los animales", expuso Calvo.

Por su parte, el secretario general de la FEMP compartió la inquietud mostrada por el máximo representante de los 37.000 veterinarios y veterinarias, y mostró su deseo de estudiar líneas de actuación conjunta para cumplir la citada Ley, en especial en lo concerniente a los municipios pequeños, "ya que existen en España más de 5.000 ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes".