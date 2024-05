El bólido que iluminó el suroeste de España voló a 161.000 kilómetros por hora

Científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC (IAA-CSIC) han aportado nuevos datos del meteoro de gran luminosidad que sorprendió a muchos españoles en la madrugada del domingo.

El meteorito atravesó parte del suroeste de la península a las 0:46 horas del domingo 19 de mayo y la clave de su brillo está, según José Luis Ortiz, investigador del departamento del Sistema Solar del IAA-CSIC y miembro del Comité de Asesoramiento de Emergencias del CSIC, en su trayectoria muy plana, de diez grados sobre la horizontal, que aumentó su visibilidad durante los segundos que recorrió el cielo como una gran bola de luz.

El bólido, identificado como un fragmento de roca desprendido de un cometa, impactó contra las capas más altas de la atmósfera a una velocidad de 161.000 kilómetros por hora. Comenzó a ser visible a una altitud de unos 122 kilómetros cerca de la vertical de la localidad de Don Benito (Badajoz), y avanzó en dirección noroeste hacia Portugal hasta desaparecer más allá de la Península Ibérica, sobre el Océano Atlántico. En total, desde el IAA-CSIC se estima que el recorrido realizado por el bólido en la atmósfera antes de extinguirse fue de unos 500 kilómetros.

El fenómeno atmosférico detectado fue registrado por los sistemas de detección del proyecto SMART (Spectroscopy of Meteroids in the Atmosphere with Robotics Technologies) desde las estaciones situadas en Huelva, la Hita, Calar Alto, Sierra Nevada, la Sagra, Sevilla y Marçà. SMART está integrado en la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN), que se coordina desde el IAA-CSIC.

La red SWEMN forma parte de los sistemas de observación y monitorización continua de la atmósfera terrestre vinculados al CSIC, entidad dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, destinados a detectar, estudiar y registrar el impacto de rocas procedentes de otros objetos del Sistema Solar