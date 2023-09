Del porno a la inteligencia artificial: así puedes controlar qué hacen tus hijos en su móvil

El escándalo desatado en Almendralejo (Badajoz) tras la difusión de numerosas fotografías de menores que habían sido desnudadas gracias a la inteligencia artificial ha vuelto a poner el foco en el acceso de los adolescentes a las nuevas tecnologías y, a través de ellas, a ciertos contenidos pornográficos o inapropiados para su edad.

Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), en España, siete de cada diez menores disponen ya de teléfono móvil y muchos de ellos navegan sin ningún tipo de control. A pesar de los avances en esta materia, la realidad es que muchos padres siguen sin conocer las herramientas de las que disponen para limitar su uso, más allá de las pautas que les puedan dar de viva voz.

Para luchar contra ese desconocimiento, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) dispone de todo un apartado en su página web destinado al llamado control parental, donde hace un detallado análisis de las opciones que tienen los progenitores para saber el uso que sus hijos hacen de determinados aparatos: desde videoconsolas, hasta televisores y, por supuesto, de los temidos móviles. En este caso, el INCIBE ofrece un completo manual sobre cómo averiguar el tiempo que los menores usan el teléfono y en qué aplicaciones lo invierten, limitarlo o incluso bloquear el acceso a determinadas webs o apps en función del dispositivo adquirido.

Limitar el uso del móvil

Las posibilidades son muchas y muy diversas, y ni siquiera es necesario descargarse ningún programa específico. En el caso de contar con un teléfono Android, basta con acceder a Ajustes y buscar el apartado llamado Bienestar digital y controles parentales. En él, se nos ofrece una primera estadística del tiempo de uso diario del teléfono, el número de desbloqueos del dispositivo, así como las notificaciones recibidas, pudiendo ver también los datos de fechas anteriores.

En este mismo apartado, también se pueden analizar los minutos que el usuario ha utilizado cada una de las aplicaciones: desde el navegador, hasta Youtube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook... Todas aquellas de las que disponga el teléfono. Sin embargo, lo realmente interesante es cómo se puede limitar su uso. "Puedes añadir temporizadores diarios para la mayoría de las aplicaciones. Cuando el tiempo se acabe, la aplicación se pausará hasta el día siguiente", explica el menú del propio teléfono. Sólo has de pinchar en el icono de reloj de arena que aparece al lado de cada una de ellas y seleccionar el tiempo máximo de uso.

Control parental en teléfonos Android

Paralelamente, se ofrece una opción de Control parental que permite supervisar el teléfono de forma remota gracias a la app Family Link de Google, lo que impide que un menor que conozca cómo funciona el dispositivo pueda alterar los parámetros seleccionados. De esta forma, una vez que se supere el tiempo establecido, el dispositivo se bloqueará o el usuario únicamente podrá utilizar las apps que el progenitor haya permitido previamente.

En caso de disponer un iPhone, la seguridad de base es mayor. Dentro de Ajustes, hay que seleccionar Tiempo de uso y Límites de uso de apps. Al igual que en Android, es posible establecer un tiempo máximo diario para cada aplicación, pero también es posible fijar una pauta para cada día de la semana si, por ejemplo, los progenitores desean ser más permisivos los fines de semana.

Control Parental en iPhone

La gran diferencia, no obstante, es que los iPhone -sin necesidad de instalar ningún programa adicional de control remoto- permiten activar un código para impedir que el menor altere las opciones seleccionadas. De esta forma, cuando se llegue al límite establecido, no podrá continuar usando la app en cuestión a menos que conozca el código introducido por su progenitor. Además, tanto Android como Apple permiten establecer tiempos de descanso o inactividad para que los menores no puedan usar el teléfono por la noche, por ejemplo.

Descarga de aplicaciones

Junto a lo ya comentado, una de las grandes preocupaciones de los padres es que sus hijos puedan comprar o descargarse aplicaciones sin su consentimiento. Por eso es importante saber cómo bloquear esta opción. En los teléfonos Android, la propia Play Store ofrece dentro de sus Ajustes la posibilidad de exigir una Autenticación cada vez que haya que pagar por un servicio, lo que hará imprescindible introducir una contraseña cada vez que haya que pagar. Sin embargo, la realidad es que hoy en día hay muchas aplicaciones completamente gratuitas. Por eso, también se debe acceder al apartado de Control Parental, donde el progenitor puede introducir un código PIN que se solicitará cada vez que alguien intente descargar una aplicación.

En el caso de disponer de un iPhone, hay que ir directamente a los Ajustes del teléfono. Dentro de "Restricciones", hay un apartado destinado a "Compras en iTunes y App Store", que permite evitar que el menor instale apps, las elimine o haga compras dentro de ellas.

Contenido para adultos

En cuanto a las búsquedas por Internet, aunque ningún filtro es infalible, tanto Google como Apple cuentan con herramientas para limitar el acceso a determinados contenidos, como pornografía, imágenes sangrientas o violencia. En el caso de Android, los progenitores pueden configurar el SafeSearch de Google con la ya mencionada aplicación Family Link.

Según INCIBE, el filtrado de contenidos de Apple también "permite restringir las páginas web dirigidas a público adulto o limitar el acceso solamente a aquellos sitios web que determinemos, así como configurar los ajustes de privacidad". El propio Safari dispone de un apartado específico de Tiempo de uso y Restricciones, donde se puede seleccionar el Contenido web y elegir si queremos "limitar el acceso a webs para adultos" o que solo funcionen los "sitios webs permitidos", que el progenitor puede introducir manualmente.