Consejos para respirar adecuadamente

Respirar. Lo primero que se hace al nacer y lo último al morir. Los seres vivos respiramos de forma inconsciente y esto hace, quizás, que muchas personas no lo hagan correctamente. Nadie nos enseña a respirar bien, es algo innato, un imprescindible de la vida que se aprende una vez que nos separamos del cordón umbilical de la madre.

Si no se está respirando de manera adecuada, entonces el organismo no se oxigena de manera correcta y se abre la puerta a todo tipo de malestares: físicos y emocionales. Antes de entrar en pánico y empezar a respirar de manera entrecortada, hay que saber que se puede aprender a respirar bien y a incrementar la calidad de vida.

¿Cómo debe ser una respiración adecuada? La respiración perfecta es lenta, sutil y diafragmática, y además estas tres características están unidas por un elemento fundamental, la nariz. Las personas viven cada día respirando de forma hiperventilante, y esto no solo cambia el organismo a nivel bioquímico, sino que además hace que el organismo esté todo el día en alerta, ya que la respiración y el estado de ánimo van de la mano. Si se respira rápido, se sube el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, sin embargo, cuando se hace la respiración más lenta y con el diafragma, se consigue justo el efecto contrario. Muchos estudios han determinado incluso cuál es el ritmo perfecto, que consiste en inhalar en 5 segundos y exhalar en otros 5 segundos, lo que daría unas 6 respiraciones por minuto.

¿Por qué es bueno respirar por la nariz?

La nariz es el principal órgano para respirar, y así debería ser siempre, o al menos el 99% del tiempo. No solo es un trozo de carne y cartílago que sobresale en la cara, en su interior se compone de múltiples cavidades dentro del cráneo que cumplen funciones muy importantes a la hora de respirar. A estas cavidades se les denomina senos paranasales, y dentro de sus funciones está la filtración, calentamiento y humidificación del aire que se respira, lo que contribuye enormemente a que el aire que llega a los pulmones sea lo más óptimo posible. Todas estas funciones se pierden si se respira por la boca. La respiración bucal, además, cambia incluso el pH de la boca, volviéndolo más ácido y estableciendo un ambiente más proclive para las caries. Eso no por no hablar de que respirar por la boca se asocia directamente con la mala formación de la mandíbula y las vías respiratorias.

¿Qué se gana respirando mejor?

S e g ana vitalidad . Si se respira mal el corazón debe hacer mucho más esfuerzo para funcionar. Y al contrario, mejorar la oxigenación beneficia al corazón, a las células, y se obtiene más energía y todo cuesta menos esfuerzo

Uno se siente mejor. Inspirar profundamente calma y, según una investigación reciente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toho (Japón), concentrarse en esa respiración durante unos minutos incluso mejora el estado de ánimo

¿Con la edad se complica respirar bien?

Más que por la edad, el problema es que a lo largo de la vida se van adquiriendo unos hábitos de respiración nada saludables. Cuando una persona nace es experta respiradora, respira por la nariz, se hace con un buen movimiento de diafragma y de una forma rítmica. Cuando se va creciendo, ya sea por aprendizaje propio o por imitación a los mayores, se comienza a pensar que una respiración profunda se realiza llenando la parte alta del pecho. También la forma en la que uno se sienta, encorvados hacia delante y con los hombros caídos, merma la capacidad pulmonar. Son toda una serie de malos hábitos, que unidos al estrés casi crónico que muchas personas padecen por un excesivo ritmo de vida, hacen que nos convirtamos a la larga en los peores respiradores del reino animal, y que la respiración se convierta en una respiración subsistencia, una respiración que, por supuesto mantiene con vida, pero no es las mejores condiciones posibles.

Consejos para respirar correctamente