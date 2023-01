Errores que se cometen a la hora de tratar la cistitis

La cistitis es una inflamación de la vejiga que suele estar causada por una infección bacteriana. Además, es una patología con una incidencia muy elevada que afecta sobre todo a las mujeres, tanto es así que casi la mitad de las mujeres tendrán al menos un episodio de cistitis durante su vida y una de cada tres la padecerán por primera vez antes de los 24 años.

Sin embargo, el tratamienato inadecuado de las cistitis pone en jaque la futura eficacia de los medicamentos para las infecciones urinarias. En algunos casos se administran antibióticos sin ser necesarios y en otros no se escoge el más indicado.

Las relaciones sexuales y los antecedentes familiares de infecciones de orina son dos de los factores de riesgo más relevantes. Sin embargo, la mayoría de los casos están causados por la bacteria ‘Escherichia coli’, y por eso el tratamiento de elección son los antibióticos. No obstante, estos medicamentos constituyen un arma de doble filo porque son muy eficaces cuando se usan adecuadamente, pero se convierten en una fuente de problemas si se emplean sin estar indicados.

El problema es que el sobretratamiento con antibióticos está llevando a que las bacterias desarrollen una resistencia a ellos cada vez más importante. De esta manera, ciertos medicamentos ya no pueden usarse en el momento en el que la persona afectada por cistitis los necesita porque han perdido su eficacia. El uso abusivo de los antibióticos no es exclusivo del tratamiento de las infecciones de orina, de hecho, se calcula que entre el 20% y el 50% de los antibióticos prescritos en los hospitales son innecesarios o inapropiados.

Elegir el medicamento más adecuado

En el caso de las cistitis, uno de los errores más frecuentes es no hacer las pruebas necesarias para escoger el antibiótico óptimo. De hecho, cuando una mujer explica que tiene sintomatología miccional, lo que se debe hacer es un sedimento de orina, o lo que es lo mismo, un tipo de análisis de orina, para comprobar que realmente su caso es compatible con infección y también es muy importante hacer un cultivo. Cuando se omite este análisis, es muy posible que se administre un antibiótico que no es el idóneo y que no solo no le va a curar, sino que le producirá una toxicidad y efectos adversos como el desarrollo de hongos vaginales. Los síntomas más característicos de la cistitis son:

Orinar con demasiada frecuencia

Sentir escozor al hacer pis

Dificultad miccional

Las infecciones de orina asintomáticas no se tratan

La cuestión de los síntomas es muy relevante porque las guías de tratamiento establecen que, salvo excepciones muy concretas, las infecciones de orina asintomáticas no se deben tratar. Sin embargo, muchas cistitis que se detectan en cultivos de control o análisis de orina efectuados para el diagnóstico o seguimiento de otros problemas acaban tratándose con antibióticos a pesar de que no generan ninguna molestia.

El motivo de que aquellas que sean asintomáticas no se traten es que las bacterias que haya en el cuerpo, producto de la cistitis, pueden proteger de otras bacterias perjudiciales. Es decir, eliminar microorganismos que no están ocasionando ninguna patología puede llevar a que otros patógenos se hagan más fuertes. Solo hay dos casos en los que sí que hay que administrar tratamiento antibiótico para las bacteriurias asintomáticas:

Embarazadas

Pacientes a los que se les vaya a realizar un procedimiento quirúrgico urológico

Cómo prevenir las infecciones recurrentes

La mejor manera de evitar el uso continuado de antibióticos para las cistitis es la prevención de este tipo de infecciones urinarias. Uno de los alimentos más conocidos como método preventivo frente a esta enfermedad son los arándanos, sin embargo no hay evidencia científica que lo respalde. En cambio, sí está demostrada la eficacia del uso de estrógenos locales, en formato crema, en mujeres menopáusicas, ya que actúa como barrera que evita el paso de bacterias del intestino a la uretra.

También se ha constatado la utilidad de administrar probióticos por vía vaginal, en forma de óvulos. El probiótico vaginal promueve una repoblación de las bacterias que nos protegen, lo que actúa como barrera para evitar infecciones. Por último, se han desarrollado vacunas que se elaboran con los cultivos bacterianos de las pacientes y se administran de forma sublingual. Asimismo, hay algunos hábitos que contribuyen a prevenir las infecciones de orina: