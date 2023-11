¿Se puede mejorar la vista de manera natural?

Los problemas de visión son algo muy habitual en la sociedad, de hecho, el 80% de los adultos, mayores de 18 años, tiene alguno. También puede afectar a los jóvenes e, incluso, a los más pequeños, como norma general los jóvenes sufren, sobre todo miopía, hipermetropía y astigmatismo. Conforme va avanzando la edad los problemas pueden ir cambiando, de hecho, a partir de los 40 o 45 años suele aparecer la presbicia o la vista cansada.

Sea como sea, cuidar y mejorar algunos problemas de la vista es posible con unos buenos y saludables hábitos. Desde no usar mucho las pantallas, al tipo de luz que se utiliza en el hogar o la alimentación pasando por algunos ejercicios. ¿Cómo se puede mejorar y cuidar la vista? Mejorar la vista de manera natural es una preocupación común en la sociedad contemporánea, donde el constante uso de pantallas digitales y el estilo de vida sedentario han llevado a un aumento de problemas visuales. Aunque muchos recurren a lentes correctivos o cirugías, hay quienes buscan enfoques naturales para fortalecer y preservar su visión.

Lo que más empeora la vista

Existen muchos factores que pueden dañar la vista que van desde la predisposición genética individual, a la edad o los hábitos de vida como el trabajo o las aficiones. Por ello, es realmente importante realizar revisiones periódicas a los ojos para detectar posibles problemas en fases precoces y tratarlos de mejor manera. ¿Cuáles son los factores que más afectan a la visión?

Genética: La genética ocupa un lugar importante en los problemas refractivos de visión como la miopía, hipermetropía o astigmatismo. Pantallas: A diferencia de lo que muchas personas pueden pensar, el riesgo de padecer problemas visuales no está en el uso en sí mismo de las pantallas, sino más bien en el exceso de horas al día. Pero, hay que resaltar que el abuso de las pantallas tiene un efecto diferente en los niños y en los adultos, por una parte, el uso excesivo de móviles, tabletas u ordenadores, y por tanto, de la visión cercana, puede provocar un aumento de las probabilidades de desarrollar miopía en los niños. Sin embargo, en los adultos, este mal uso puede causar: Fatiga visual, dolores de cabeza o migrañas u ojos rojos y sequedad ocular.

Claves para mejorar la vista

Rutinas simples, como el parpadeo rápido y el enfoque en objetos cercanos y lejanos , pueden fortalecer los músculos oculares y mejorar la flexibilidad visual. Además, estos ejercicios pueden reducir la fatiga ocular causada por el uso prolongado de dispositivos electrónicos y mejorar la capacidad de enfoque.

, pueden fortalecer los músculos oculares y mejorar la flexibilidad visual. Además, estos ejercicios pueden reducir la fatiga ocular causada por el uso prolongado de dispositivos electrónicos y mejorar la capacidad de enfoque. E vitar la luz azul: Se pueden usar los controles de la pantalla para que emita tonos cálidos en lugar de azulados, pues estos son más agresivos con los ojos e inhiben la secreción de la hormona melatonina, esencial para el sueño y el descanso. Actualmente algunos monitores permiten elegir un modo nocturno que puede ser el más adecuado para todo el día y, además del color, se puede modificar el brillo y el contraste , no hay que olvidar que conviene que el contraste sea alto y la intensidad moderada.

Se pueden usar los controles de la pantalla para que emita en lugar de azulados, pues estos son más agresivos con los ojos e inhiben la secreción de la hormona melatonina, esencial para el sueño y el descanso. Actualmente algunos monitores permiten elegir un modo nocturno que puede ser el más adecuado para todo el día y, además del color, se puede no hay que olvidar que conviene que el contraste sea alto y la intensidad moderada. La exposición adecuada a la luz natural también desempeña un papel crucial en el bienestar visual. Pasar tiempo al aire libre, especialmente durante las horas del día con mayor luminosidad, puede ayudar a regular el ritmo circadiano y mantener una visión más nítida.

también desempeña un papel crucial en el bienestar visual. Pasar tiempo al aire libre, especialmente durante las horas del día con mayor luminosidad, puede ayudar a regular el ritmo circadiano y mantener una visión más nítida. H idratar los ojos: Cuando uno permanece concentrado en una tarea reduce drásticamente el número de veces que parpadea, con lo que la córnea se puede resecar e irritar. Como parpadear conscientemente no es fácil, una solución puede ser aplicarse de vez en cuando una gotas homeopáticas que hidraten el ojo.

Cuando uno permanece concentrado en una tarea reduce drásticamente el número de veces que parpadea, con lo que la córnea se puede resecar e irritar. Como parpadear conscientemente no es fácil, una solución puede ser aplicarse de vez en cuando una que hidraten el ojo. V igilar la calidad del aire: Un aire de mala calidad, demasiado seco o contaminado, puede causar fatiga visual. La calefacción, los ventiladores y las corrientes del aire acondicionado tienden a resecar el aire y los ojos.

Un aire de mala calidad, puede causar fatiga visual. La calefacción, los ventiladores y las corrientes del aire acondicionado tienden a resecar el aire y los ojos. Usar gafas de sol , filtros en los aires acondicionados y mantenerlos bien hidratados, para evitar la irritación en los ojos, el ardor, el enrojecimiento y el lagrimeo.

, filtros en los aires acondicionados y mantenerlos bien hidratados, para evitar la irritación en los ojos, el ardor, el enrojecimiento y el lagrimeo. Durante la jornada laboral es recomendable hacer pausas periódicas; situar la pantalla del ordenador a unos 50 cm y en un ángulo de 45 grados respecto a la altura de éstos, a 30 cm de los móviles y a 40 cm de las tablets. Siempre que sea posible y que se pueda elegir, se recomienda utilizar gafas en la oficina en lugar de lentillas.

situar la pantalla del ordenador a unos 50 cm y en un ángulo de 45 grados respecto a la altura de éstos, a 30 cm de los móviles y a 40 cm de las tablets. Siempre que sea posible y que se pueda elegir, se recomienda utilizar en la oficina en lugar de lentillas. Con el maquillaje, pestañas postizas o lentillas de colores hay que tener en cuenta hacer un buen uso de ellos y desmaquillarse bien para evitar problemas oculares como enrojecimiento, lagrimeo e infecciones.

bien para evitar problemas oculares como enrojecimiento, lagrimeo e infecciones. Usar gafas de buceo para proteger los ojos durante el baño en piscinas y aclararse en la ducha ayudarán a evitar molestias e irritaciones en los ojos por el cloro o la sal del mar.

para proteger los ojos durante el baño en piscinas y aclararse en la ducha ayudarán a evitar molestias e irritaciones en los ojos por el cloro o la sal del mar. En primavera son muy frecuentes las alergias al polen que pueden provocar enrojecimiento de ojos, picor, escozor o hipersensibilidad a la luz. Por ello se recomienda, en la medida de lo posible, evitar el contacto con el alérgeno, mantener una correcta hidratación en los ojos, reducir las actividades al aire libre y no frotarse los ojos.

mantener una correcta hidratación en los ojos, reducir las actividades al aire libre y no frotarse los ojos. Con la llegada del calor, el aire acondicionado forma parte del día a día y se utiliza de manera habitual durante todo el verano, pero, el uso excesivo de estos aparatos puede aumentar la sequedad ocular del ojo debido a que se reduce la capa de agua que existe en el ojo y no produce la cantidad de lágrimas suficiente para estar hidratado y humedecido. La solución está en utilizar lágrimas artificiales cada cierto tiempo y así se evitará la irritación que esto causa.

debido a que se reduce la capa de agua que existe en el ojo y no produce la cantidad de lágrimas suficiente para estar hidratado y humedecido. La solución está en utilizar lágrimas artificiales cada cierto tiempo y así se evitará la irritación que esto causa. Con la llegada del invierno, los ojos sufren de enrojecimiento, lagrimeo e infecciones. Limitar el uso de la calefacción, emplear humidificadores e hidratar los ojos con lágrimas artificiales pueden ayudar a evitar estas molestias.

Nutrientes buenos para la vista

En primer lugar, adoptar hábitos alimenticios saludables puede contribuir significativamente a la salud ocular. Alimentos ricos en antioxidantes, como las zanahorias, espinacas y arándanos, contienen nutrientes esenciales como la vitamina A, C y E, que benefician la salud ocular y pueden ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con la vista. Además, mantener una dieta equilibrada que incluya pescado rico en ácidos grasos omega-3 puede reducir el riesgo de degeneración macular. No hay que olvidarse de que la hidratación adecuada no solo beneficia al cuerpo en general, sino también a los ojos. Mantenerse bien hidratado ayuda a prevenir la sequedad ocular, un problema común asociado con el uso prolongado de pantallas y ambientes secos.