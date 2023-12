Trucos y recomendaciones para no roncar

El ronquido, un fenómeno común que puede afectar tanto a quien lo padece como a quienes comparten el mismo espacio y a menudo es motivo de preocupación. Sin embargo, existen trucos y recomendaciones que pueden ayudar a reducir o incluso eliminar este problema, mejorando la calidad del sueño y la convivencia.

No hay que olvidar que roncar por las noches, por mucho que algunos aseguren no enterarse, es un problema de salud serio. No sólo es molesto para el resto de familiares, sino que impide un descanso adecuado. Hay que destacar que, según los datos, el 40% de los adultos ronca de forma eventual y un 20% lo hace de forma habitual. Además, uno de cada 10 niños también ronca. Pero no hay que desesperarse ya que, salvo que sean síntoma de algo más grave, algunos cambios en el estilo de vida colaboran para evitarlos y lograr un buen descanso.

Por qué aparecen los ronquidos

Al dormir, los músculos del cuerpo se relajan y, cuando esa relajación es excesiva, puede ocurrir que se modifique el lugar por donde pasa el aire y eso genera una vibración distinta lo que origina sonidos guturales o ronquidos. Por eso, si uno se acuesta boca arriba es más probable roncar.

Además, en personas que tienen exceso de peso, el ronquido es algo frecuente, independientemente de la posición que elijan para dormir. En el caso de pacientes delgados, puede deberse a la presencia de una campanilla larga y gruesa, amígdalas y/o lengua grandes, desviación en el tabique o infrecuentes patologías del paladar, la lengua o la laringe. También hay que saber que los hombres roncan más que las mujeres, de hecho, cada cuatro hombres hay dos mujeres que roncan. En las mujeres posmenopáusicas también suelen roncar más.

Consejos para evitar los ronquidos