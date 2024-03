¿Por qué no se deben mezclar medicamentos y café?

Suena el despertador y hay que ir a trabajar o estudiar pero, antes de nada, la mayoría de las personas en el mundo se toman un café para poder empezar el día con energía. Cabe destacar que el desayuno es una de las comidas más importantes del día y es habitual que, independientemente de que sea dulce o salado, se consuma acompañado de un café. Por eso, este momento del día se aprovecha en muchas ocasiones para ingerir la medicación que se tiene prescrita a primera hora. Sin embargo, no es lo más adecuado porque la cafeína puede alterar el efecto de algunos fármacos.

No hay que olvidar nunca el hecho de que una cosa se haga por tradición no quiere decir que sea el más correcto. A veces se actúa de una manera u otra porque es lo que se ha visto de toda la vida, y quizá hay maneras mejores de hacerlo. Bien, pues el tomarse la medicación prescrita por el doctor junto con el café de primera hora de la mañana es una de ellas, ¿Por qué no es aconsejable hacerlo? El motivo es que, dependiendo del medicamento que sea, si se consume con una bebida que no sea agua puede verse afectada su eficacia. De hecho, un estudio comprobó cómo los comprimidos de paracetamol e ibuprofeno, si se toman con leche, café, zumo o una bebida azucarada, se desintegran más lentamente y, por lo tanto, tardan más en liberar el medicamento a fin de que dé el efecto deseado. Esto es porque las sustancias que contienen estas bebidas son estimulantes del sistema nervioso, y por eso conviene no mezclarlas con medicamentos que también lo hacen. Esto es porque podría provocar nerviosismo, irritabilidad, temblores, insomnio o arritmias cardíacas.

Además, en el caso de los refrescos, otra investigación demostró que el ácido carbónico y la cafeína aumentan la absorción de muchos tipos de medicamentos, incluido el ibuprofeno. Es decir, que pasará más cantidad de fármaco a la sangre y puede haber riesgo de intoxicación. Respecto a los lácteos, el calcio que contienen hace que algunos medicamentos no se absorban bien y que no se noten suficiente sus efectos. Los medicamentos que interaccionan con el calcio son los antibióticos como el ciprofloxacino y el norfloxacino, y los que tratan la osteoporosis.

De hecho, es importante destacar que en general, como pauta básica, siempre se recomienda que los medicamentos que se administran por vía oral, ya sea en comprimidos o en cápsulas, se tomen con agua ya que tiene un comportamiento neutro con los fármacos. Además, hay que tener claro también que el café no es el único alimento que puede interaccionar con los medicamentos sino que también conviene evitar otros, como el zumo de naranja o la leche, que puede llegar a interaccionar con algunos antibióticos.

Razones por las cuales no se recomienda mezclar medicamentos con café

Alteración de la absorción : El café, debido a su contenido de cafeína y otros compuestos, puede interferir con la absorción de algunos medicamentos en el organismo. Esto puede resultar en que el medicamento sea menos efectivo de lo esperado.

Efecto sobre el metabolismo : La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central y puede afectar el metabolismo de varios medicamentos. En algunos casos, puede acelerar el metabolismo del medicamento, lo que disminuye su concentración en la sangre y reduce su efectividad. En otros casos, puede ralentizar el metabolismo, lo que aumenta los niveles del medicamento y, potencialmente, sus efectos secundarios.

Riesgo de efectos secundarios : La combinación de cafeína con ciertos medicamentos puede aumentar el riesgo de efectos secundarios. Por ejemplo, mezclar cafeína con medicamentos estimulantes puede intensificar los efectos secundarios como nerviosismo, insomnio, palpitaciones o aumento de la presión arterial.

Interferencia con la función del medicamento: Algunos medicamentos están diseñados para actuar de manera específica en el organismo, y la presencia de cafeína puede interferir con esta acción.

Medicamentos que interaccionan con el café y la cafeína