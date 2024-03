¿Es peligroso dormir junto a un enchufe?

Todo el mundo sabe, desde una edad muy temprana, que los enchufes son algo peligroso y, a medida que uno va creciendo se va dando cuenta de que no es para tanto, pero seguro que más de uno tiene la duda de si es peligroso dormir al lado de los enchufes, especialmente si hay algún aparto conectado. Lo que está claro es que meter los dedos en un enchufes es peligroso, pero ¿Tiene peligro estar cerca de uno? Lo cierto es que por norma general si se ha dado que al lado de donde se tiene la almohada hay un enchufe no hay de qué preocuparse ya que no hay indicios que estar cerca de uno tenga efectos nocivos contra la salud. No obstante, eso no significa que no haya que tener una serie de precauciones a la hora de dormir al lado de un enchufe, especialmente si se deja cargando el móvil en él o se tiene conectado un reloj despertador, por ejemplo.

Lo que hay que tener claro es, en primer lugar, que los enchufes son el punto de salida de la red eléctrica de las casas, y mientras estos están diseñados y equipados con métodos de protección, siempre cabe la posibilidad de que ocurra algún problema y que haya una descarga eléctrica o que incluso se inicie un incendio. Por ello, es importante que antes de irse a dormir tranquilamente se compruebe que tanto el enchufe en cuestión como todo el cableado esté en un buen estado y en el caso de que estén pelados, en mal estado o cualquier problema que puedan tener, hay que arreglarlos cuanto antes. Lo mismo ocurre con la importancia de comprobar que el enchufe está bien aislado del alcance para así evitar una descarga eléctrica. Al final, y a pesar de que realmente no hay peligro por dormir cerca de un enchufe, siempre que se pueda y sea posible hay que evitarlo y en el caso de que se pueda hay que tratar de evitar que se instale el enchufe al lado de donde va a estar la cama.

No obstante, para comprender si es peligroso tener un enchufe cerca por la noche, es importante analizar las preocupaciones relacionadas con la exposición a campos electromagnéticos (CEM) y otros posibles riesgos asociados con los enchufes. Los CEM son producidos por la corriente eléctrica que fluye a través de los cables y dispositivos y, aunque todo dispositivo eléctrico, incluidos los enchufes, emite algún nivel de CEM, la intensidad de estos campos disminuye rápidamente con la distancia. La mayoría de las investigaciones científicas realizadas hasta la fecha sugieren que la exposición a los niveles bajos de CEM generados por los enchufes en el hogar es insignificante y no representa un riesgo significativo para la salud humana.

Sin embargo, la preocupación por los posibles efectos a largo plazo de la exposición continua a CEM ha llevado a algunas organizaciones de salud a recomendar precaución. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica los CEM de baja frecuencia como posiblemente carcinogénicos para los humanos, basándose en estudios que sugieren una débil asociación con ciertos tipos de cáncer. Pero, además de los CEM, dormir cerca de un enchufe puede plantear otros riesgos menores, como el peligro de incendio si el enchufe está dañado o sobrecargado.

¿Qué peligros pueden tener los enchufes si se tienen cerca al dormir?

¿Qué peligros pueden tener los enchufes si se tienen cerca al dormir?

El principal peligro de dormir con el enchufe cerca es el riesgo de incendio.

Otro riesgo que se debe considerar es el de las descargas eléctricas

, si el enchufe está dañado o si el cable del cargador está en mal estado, puede haber fugas de electricidad. Al dormir con el enchufe cerca, se aumenta la probabilidad de entrar en contacto con estos cables dañados mientras uno se mueve durante la noche. Dormir con el enchufe cerca también puede afectar negativamente la calidad de sueño, la presencia de cables y dispositivos electrónicos cerca puede generar estrés y ansiedad, lo cual puede dificultar conciliar el sueño y obtener un descanso adecuado. La luz emitida por los cargadores o dispositivos en modo de espera también puede interferir con los ritmos circadianos y perturbar la calidad del sueño.

Consejos para evitar accidentes eléctricos en el hogar