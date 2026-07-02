El cofre de techo para coche: qué es, ventajas y cómo elegir el mejor para viajar este verano

Durante años, preparar un viaje en coche siempre seguía el mismo ritual. Meter las maletas, sacar la mitad porque no cabían, colocar bolsas en los pies de los pasajeros; aprovechar cada hueco libre del maletero. Y, cuando parecía que todo estaba listo, descubrir que todavía faltaban el carrito del bebé, la nevera portátil o las bicicletas.

La mayoría asumía que era un problema sin solución. Si el coche tenía un maletero pequeño, simplemente había que resignarse. Sin embargo, existe un accesorio que lleva décadas evolucionando y que hoy permite prácticamente duplicar la capacidad de carga de un vehículo sin modificarlo. Hablamos del cofre de techo para coche.

Lo curioso es que muchas personas lo consideran un accesorio exclusivo para familias numerosas o grandes viajeros. La realidad es muy distinta.

Detrás de un buen cofre de techo moderno encontramos años de desarrollo en aerodinámica, materiales ultrarresistentes, sistemas de cierre de alta seguridad y diseños pensados para reducir al máximo el consumo de combustible y el ruido durante la conducción.

Hoy, un cofre de techo no solo añade espacio. También mejora la organización del equipaje y hace que viajar resulte mucho más cómodo.

El tamaño del maletero

Cuando pensamos en falta de espacio solemos culpar al coche. Pero el problema muchas veces no es el vehículo. Es el tipo de equipaje que transportamos.

Las maletas rígidas, los esquís, los cochecitos infantiles, las tablas de paddle surf o las tiendas de campaña ocupan muchísimo volumen aunque no pesen demasiado. El maletero termina lleno rápidamente y todavía queda espacio desaprovechado sobre el techo del coche. Precisamente ahí aparece el cofre de techo.

Convierte una superficie que normalmente no utilizamos en cientos de litros adicionales de almacenamiento. Y eso cambia completamente la forma de organizar cualquier viaje.

La aerodinámica importa

Si observamos un cofre moderno desde lejos puede parecer simplemente una gran caja de plástico. Pero basta compararlo con modelos antiguos para descubrir enormes diferencias.

Los fabricantes dedican miles de horas a simulaciones mediante dinámica de fluidos para conseguir que el aire rodee el cofre con la menor resistencia posible. Cada curva tiene un propósito. Cada inclinación reduce turbulencias. Cada centímetro influye en el consumo y en el ruido. Por eso los modelos actuales apenas generan silbidos incluso circulando por autopista. Y también ayudan a minimizar el aumento del consumo de combustible.

Distinta capacidad

Cuando alguien busca un cofre por primera vez suele fijarse únicamente en los litros. Sin embargo, la capacidad no lo es todo. También importa la longitud. Un cofre largo puede transportar esquís, tablas de snowboard o cañas de pescar.

Uno más corto resulta perfecto para maletas, mochilas o bolsas deportivas. La distribución interior condiciona mucho más la utilidad real que una simple cifra de capacidad. Por eso dos cofres con el mismo volumen pueden ofrecer experiencias completamente diferentes.

Los materiales

Hace años era habitual encontrar cofres relativamente pesados y con cierta flexibilidad. Hoy la situación ha cambiado. La mayoría utiliza plásticos técnicos como ABS, como el de VEVOR, o combinaciones de polímeros de alta resistencia capaces de soportar radiación ultravioleta durante años, la lluvia intensa, los cambios extremos de temperatura, golpes leves durante la carga o vibraciones constantes en carretera.

Todo ello manteniendo un peso contenido para no penalizar la carga máxima permitida del techo. La evolución de los materiales ha permitido fabricar cofres mucho más resistentes y duraderos sin incrementar su peso.

La importancia de la seguridad

Uno de los mayores temores al instalar un cofre siempre ha sido el mismo. ¿Y si se abre mientras circulo? Los sistemas actuales poco tienen que ver con los de hace dos décadas. Muchos modelos incorporan cierres multipunto que bloquean simultáneamente varios puntos de la tapa.

Además, la llave solo puede retirarse cuando el cierre está completamente asegurado. Este pequeño detalle evita uno de los errores más habituales: pensar que el cofre está cerrado cuando realmente no lo está. La seguridad también depende del sistema de fijación.

Los anclajes rápidos actuales permiten sujetar el cofre firmemente a las barras del techo en pocos minutos y reducen enormemente el riesgo de un montaje incorrecto.

¿Aumenta tanto el consumo?

Existe la creencia de que instalar un cofre dispara automáticamente el gasto de combustible. La realidad es bastante más matizada. Añadir un elemento sobre el techo incrementa la resistencia aerodinámica. Es inevitable. Pero la diferencia depende enormemente del diseño del cofre, de la velocidad de circulación y de cómo esté cargado.

En recorridos tranquilos el incremento suele ser relativamente moderado. Además, un vehículo bien organizado evita llevar peso innecesario dentro del habitáculo, lo que también mejora la comodidad durante el viaje.

Uno de los errores más frecuentes consiste en utilizar el cofre para guardar los objetos más pesados. En realidad ocurre justo lo contrario. Los fabricantes recomiendan colocar arriba los objetos voluminosos pero ligeros. Por ejemplo: ropa, sacos de dormir, almohadas, tiendas de campaña, material de playa, cascos, equipamiento deportivo.

Los objetos más pesados deben seguir viajando dentro del maletero, lo más cerca posible del centro del vehículo. Así se mantiene un centro de gravedad más estable y una conducción mucho más segura.

Una instalación sencilla

Hace años montar un cofre podía convertirse en una tarea complicada, había que medir distancias, ajustar abrazaderas, apretar tornillos durante varios minutos. Actualmente muchos sistemas de fijación rápida permiten instalarlo en menos de diez minutos. Incluso una sola persona puede colocarlo sin demasiada dificultad si dispone de una pequeña ayuda para elevarlo hasta las barras.

Esta facilidad de montaje ha hecho que muchas familias solo lo utilicen cuando realmente lo necesitan. El resto del año permanece guardado ocupando muy poco espacio.

La tentación suele ser la misma. Si compro el mayor, tendré espacio para todo. Pero no siempre es la mejor decisión. Cada vehículo tiene unas dimensiones concretas. Un cofre excesivamente largo puede dificultar la apertura del portón trasero. Uno demasiado ancho puede sobresalir más de lo recomendable. Y uno demasiado alto incrementará innecesariamente la resistencia al viento.

La clave está en encontrar un equilibrio entre capacidad, longitud y compatibilidad con el coche. Una buena elección hará que apenas notes que llevas un cofre instalado.