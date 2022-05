Viaja cómodo con el mejor cofre para coche

Existen muchas formas de transportar tu equipaje de una forma segura, pero sin duda la mejor opción es optar por los maleteros de techo. También conocidos como cofres de techo, estos permiten expandir la capacidad de carga de tu coche, y llevar todo lo que necesitas de una forma mucho más sencilla.

Son muy usados en las vacaciones de verano para llevar todo lo necesario, sin que vayas a sacrificar el espacio del interior de tu vehículo

No cabe duda de que este es un accesorio indispensable, en especial si quieres viajar y transportar grandes cantidades de equipaje o artículos voluminosos. También son muy usados en las vacaciones de verano para llevar todo lo necesario, sin que vayas a sacrificar el espacio del interior de tu vehículo. De la selección que traemos hoy nuestro favortio es el Thule Motion XT L .

Sin embargo, debido a la amplia variedad de modelos que te encuentras en el mercado, elegir uno que se adapte a tus necesidades no será en absoluto difícil. En todo caso, para que puedas tomar una decisión de compra acertada, hoy te traemos nuestra selección de las mejores opciones.

¿Cuál es el mejor maletero de techo?

Puedes encontrarte con un gran número de maleteros de techo universales, los cuales son una solución muy versátil, pero no todos tienen la misma calidad. Por este motivo, nos hemos dado a la tarea de seleccionar los 8 mejores, que se adaptarán perfectamente a todos los coches, para que no tengas que preocuparte por la instalación. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocer las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado:

1. Cofre de techo Thule Motion XT L

No cabe duda de que este es uno de los mejores cofres de techo para el coche que te encontrarás en el mercado, y que permite tener una gran eficiencia espacial. Tiene un diseño que es completamente aerodinámico y se puede instalar fácilmente en el vehículo. Es muy fácil de montar gracias a su sistema de montaje rápido PowerClick que viene preinstalado. Viene con un indicador integrado que hace clic una vez que está bien fijado, lo que asegura que estará correctamente montado y que la instalación es segura.

Es uy fácil de abrir y cerrar en cualquier condición, debido a que cuenta con asas externas que permiten su fácil agarre, y cuenta con elevadores de tapa lo que hace que no tengas que hacer ningún esfuerzo para abrirlo. Por otra parte, cuenta con un sistema llamado SlideLock, que permite la apertura y bloqueo independientes, y cuenta con un indicador para saber si el cofre está bien cerrado. Gracias a la ubicación una vez instalado se puede abrir el maletero del coche sin contacto con el cofre, lo que permite que puedas conseguir la máxima comodidad posible.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un artículo de muy buena calidad, llega en perfectas condiciones y se adapta a la perfección al coche". Por otra parte, destacan que "la calidad y seguridad que ofrece este modelo son sin duda de sus mejores características, además cuenta con un sistema de bloqueo ejemplar". Es sin duda una muy buena opción a considerar, en especial si buscas un cofre de techo con una gran calidad.

2. Maletero de techo Thule Motion XT Sport

Este es un maletero de techo que es muy elegante, espacioso y optimizado para ofrecer una gran facilidad de uso. Cuenta con un diseño optimizado, que permite tener un mejor uso del espacio, que sea más aerodinámico y que tenga compatibilidad total con el coche. Tiene un sistema de fijación rápida PowerClick, con el cual se puede instalar rápidamente y con tan solo un clic ya estará listo para iniciar el viaje.

Su sistema de apertura y cierre fácil, permite que se pueda abrir en todas las condiciones, e incluye elevadores de tapa para una mayor versatilidad. Ofrece un sistema de bloqueo SlideLock, con funciones de bloqueo y apertura separadas, que te indicará cuando el maletero está bien cerrado, y ofrece un acceso óptimo al maletero del coche sin que se vaya a tener problemas al abrir el maletero del mismo. Cuenta con una capacidad de carga de 75KG y un volumen de 300L, lo que te permitirá llevar todo lo que necesitas de una forma muy cómoda.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene una buena capacidad, la apertura es por ambos lados, y pesa relativamente poco por lo que es instalable por una sola persona". También destacan que "el montaje es muy rápido, simplemente en 10 minutos está lista, y la tapa es bastante delgada, pero con bisagras que son muy robustas". Esta es una caja que es muy elegante, y que permite llevar todo lo que necesitas de una forma muy cómoda.

3. Cofre de techo Thule Force XT S

Se trata de un cofre de techo compacto, pero altamente efectivo, en especial porque permite el aprovechamiento del espacio al máximo al utilizarlo. Ofrece el sistema de montaje PowerClick de la marca, que con un indicador de torque integrado que hace clic cuando está correctamente montado, lo que asegura un ajuste rápido y seguro. Es muy fácil de abrir y cerrar, gracias a que tiene una perilla de bloqueo, y que ayudará a evitar que la llave se vaya a terminar dañando.

Tiene una función de doble apertura, que permite un fácil acceso a todas las zonas de la caja desde cualquier costado del vehículo. Es un modelo muy resistente gracias a su superficie AeroSkin y al LockKnob, lo que facilitará en gran medida las tareas de abrir y cerrar el baúl. Este modelo es compacto, pero cuenta con una capacidad de 300 litros, y soporta un peso de 75KG, lo que hace que sea muy versátil para cualquier tipo de coche.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas al respecto, asegurando que "esta es una caja de techo que es compacta y que es relativamente alta, es resistente al agua y no produce ningún tipo de ruido durante la conducción". También destacan que "tiene una calidad duradera, es de muy fácil instalación y tiene un acabado que es muy resistente". Esta es una caja de muy buena calidad, y que no ocupará demasiado espacio en el techo de tu coche, al mismo tiempo que te ofrece una gran capacidad.

4. Maletero de techo G3 Reef 580

Este es un portaequipajes de techo que cuenta con una gran capacidad de 460 litros, lo que te permitirá llevar cómodamente todo lo que necesitas. Se adapta a todos los modelos de coches, y tiene un kit de fijación que es compatible con casi todas las barras de techo disponibles en el mercado. Ofrece un agarre perfecto a velocidades hasta los 130km/h, por lo que no tendrás ningún tipo de inconveniente a la hora de utilizarlo.

Cuenta con una capacidad de carga máxima de 75KG, y su sistema de apertura es bilateral, con elevador de muelles. También ofrece correas de sujeción incluidas, y 2 cierres centralizados con llave para mantener tus pertenencias completamente seguras. Además, está fabricado en ABS resistente, y cuenta con una protección UV, lo que permitirá que se pueda conseguir la máxima seguridad para todo lo que lleves en el techo de tu vehículo.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios sobre este modelo, asegurando que "es altamente resistente, tiene una gran capacidad, y ofrece una gran comodidad a la hora de utilizarlo". Por otra parte, destacan que "tiene unos muy buenos acabados, se fija rápidamente en el techo del coche, y caben muchas cosas en su interior". Esta es una muy buena opción a tener en cuenta, en especial porque permitirá conseguir una gran calidad a la hora de utilizarlo.

5. Cofre de techo Thule Touring 100

Se trata de un modelo que es elegante y funcional al mismo tiempo, y que cuenta con una muy buena capacidad. Este ofrece un sistema de fijación rápida FastClick, que permite que la instalación sea muy sencilla y rápida. Además, abre por ambos lados para que se pueda tener acceso a la caja de forma sencilla y rápida desde cualquier costado del coche, lo que facilitará en gran medida tanto la carga como la descarga del mismo.

Cuenta con un cierre centralizado que permite tener la máxima seguridad posible, e incorpora una Thule Comfort Key, que es muy fácil de usar. Esta llave únicamente se puede retirar si todos los puntos de cierre están bien cerrados, lo que te garantizará que no dejarás el cofre abierto y todo en su interior estará completamente seguro. Este modelo tiene una capacidad de carga de 50 kilogramos, aunque también lo puedes encontrar con una mayor capacidad en caso de que así lo necesites.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas, asegurando que "los materiales son de muy buena calidad, las cerraduras son útiles, y abre por ambos lados, dejando siempre una de las 2 cerraduras cerrada". También destacan que "es muy fácil de montar, muy cómodo, y el sistema de enganche es fácil, rápido y seguro". Este es un modelo que es compacto, pero que al mismo tiempo ofrece una muy buena capacidad para que consigas así llevar todo lo que necesitas.

6. Maletero de techo MENABO Dachbox Mania 320

Este es un modelo que tiene una muy buena calidad, y que es compatible con todo tipo de barras, siendo un modelo universal. Es muy fácil de instalar, con una capacidad de hasta 320 litros o 50KG, lo que permite que puedas llevar cómodamente todo lo que necesitas a cualquier lugar. No se requieren herramientas para su fijación en el techo, e incluye cintas de sujeción de carga que permite que todo vaya seguro en su interior.

Cuenta con un diseño que es muy aerodinámico, y pesa tan solo 11KG, por lo que no afectará el consumo de combustible significativamente. También incorpora un sistema de seguridad con dos puntos de cierre y cerradura centralizada con llave, lo que permite que puedas conseguir la máxima practicidad posible. Tiene un tamaño que es compacto, y que es ideal para reforzar la capacidad del maletero de tu coche.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "está genial, cabe bastante a pesar de no ser muy grande". Además, destacan que "tiene una muy buena calidad, es suficientemente ligera para que una sola persona pueda subirla en el coche y se puede colocar una maleta de tamaño mediano en el interior sin ningún tipo de problema". Esta es una muy buena opción, con una excelente calidad, y una gran relación calidad-precio.

7. Maletero de techo Sailnovo 580L

Sin duda este es un maletero de muy buena calidad, el cual está fabricado en Nylon 900D y cuenta con un revestimiento doble para hacerlo completamente impermeable. Es una muy buena opción frente a un cofre de techo, y que te permite tener una gran capacidad de almacenaje para el techo de tu vehículo. Cuenta con una gran capacidad interior, lo que permite llevar todo lo que necesites de una forma muy cómoda.

Tiene una gran estabilidad, en especial porque está equipado con un total de 8 cinturones anchos, que permiten tener una alta resistencia, y seguridad a la hora de conducir. Se adapta a cualquier soporte de techo del vehículo, y a todo tipo de vehículos con o sin bastidores. Es muy fácil de instalar, y cuando no lo estés utilizando puede almacenarse de forma sencilla y práctica porque quedará muy compacto. Por otra parte, su cremallera está cubierta, lo que evitará que la lluvia pueda entrar.

Son muchas las reseñas positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es un producto que sorprende bastante, con una muy buena calidad y una gran facilidad para guardarlo". Por otra parte, destacan que "el montaje es muy rápido, sencillo, tiene una gran capacidad de almacenamiento y los materiales son súper resistentes". Este modelo tiene una muy buena relación calidad-precio, no hace ruido y no se nota demasiado en la gasolina.

8. Maletero de techo BRAMBLE S0799

Si estás buscando un maletero de techo barato y de muy buena calidad no cabe duda de que este modelo será la solución perfecta para ti. Se encuentra fabricado con materiales impermeables y que tienen una gran resistencia. Tiene una capacidad de 50 litros de almacenamiento, y es muy fuerte, además de tener una gran resistencia a las lluvias, al mismo tiempo que a los vientos.

Está fabricado en tela de lona de PVC 500D, además de que cuenta con unas correas gruesas, triples y cosidas, y con unos cierres de alta calidad. Ofrece una gran comodidad, lo que facilitará el uso, y evitará cualquier tipo de molestia de las cajas voluminosas y difíciles de almacenar. Esta bolsa incluye una alfombrilla protectora antideslizante que se desenrolla fácilmente sobre el techo, y que permite conseguir una gran protección para tu vehículo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es completamente impermeable, a pesar de que llueva no se moja nada, es muy fácil de montar y el espacio que tiene es perfecto". También destacan que "es grande, robusto y definitivamente resiste al agua, proporcionando una gran capacidad de almacenamiento adicional". Esta es una muy buena opción a tener en cuenta, en especial porque es barato, de buena calidad y completamente impermeable.

¿Qué maletero de techo comprar? Consejos para comprar el ideal

Antes de comprar un cofre de techo, debes tener muy claro que debes evaluar el espacio que necesitas y lo que quieres transportar. Pero también debes fijarte en algunos detalles que te permitirán tomar una decisión de compra acertada como son:

Capacidad y volumen

Este es el punto más importante que debes tener en cuenta, en especial porque el volumen se suele expresar en litros. Para una familia de 2 a 3 personas, una capacidad superior a 300 litros será más que suficiente, aunque en muchas ocasiones optar por un volumen total superior a los 400 litros es mejor si vas a llevar muchas cosas.

La capacidad de carga de estos cofres suele estar alrededor de los 50KG, por este motivo, antes de elegir debes asegurarte de que no excederás los límites establecidos por la ley. Debes tener en cuenta también que el cofre si es rígido puede llegar a pesar hasta 15KG, por lo que es un punto importante a considerar.

Materiales

Dependiendo de la calidad de los materiales será la calidad de cofre de techo que vas a comprar, y por esto deben estar fabricados en materiales altamente resistentes. En todo caso, puedes encontrar portaequipajes elaborados en PVC o en Nylon, debes asegurarte en ambas ocasiones que sea completamente impermeable.

Por otra parte, los cofres rígidos suelen estar elaborados en materiales altamente resistentes lo que hace que sean una gran opción, en especial si lo usas frecuentemente. Por otra parte, las correas de seguridad y bisagras de cierre, deben estar hechas en materiales altamente resistentes. De esto dependerá que se pueda tener una buena estabilidad y que tu equipaje pueda ir completamente seguro en el techo.

Seguridad

Este tipo de elementos es accesorio a tu coche, y por este motivo debes asegurarte de que cuente con una gran estabilidad y seguridad. De esta forma, no tendrás que preocuparte en absoluto por el deslizamiento de los mismos y que puedan causar accidentes.

Algunos requieren de marcos especiales para que se puedan instalar, por lo cual, debes asegurarte de elegir el modelo indicado para tus necesidades. Si necesita instalación directo en las barras, debes asegurarte de que tus barras sean completamente compatibles.

Instalación

La facilidad de instalación es otro punto que debes considerar cuando vas a comprar un cofre de techo, en especial porque así podrás instalarlo en cuestión de minutos. Si el uso va a ser esporádico, este es un punto que tiene una gran relevancia, en especial porque debe ser un modelo fácil de montar y desmontar para ahorrar mucho tiempo.

Debes tener en cuenta que, si no lo utilizas muy a menudo, lo mejor es que lo desmontes y no lo lleves en tu vehículo. Esto debido a que los cofres no están diseñados para viajar vacíos, y a gran velocidad podrían causar accidentes.

Rango de precios

Es importante tener en cuenta que encuentras una gran variedad de precios en el mercado, haciendo que tengas diferentes opciones. Muchos pueden costar menos de 100€, lo que te permitirá ahorrar mucho dinero, pero por lo general, estos están elaborados en tela o PVC.

Por otra parte, si buscas cofres de alta gama y que sean rígidos debes tener en cuenta que los precios pueden estar por encima de los 300€ o incluso por encima de los 400€. Por este motivo, debes tener en cuenta tu presupuesto, y el tipo de cofre que más se adapte a tus necesidades.

Tipos de maleteros de techo para coches

Existen dos tipos de maleteros de techo para coches, los cuales conoceremos para saber cuáles son los que necesitas:

Rígidos : estos cuentan con un recubrimiento de PVC, el cual es resistente a todos los factores medioambientales. Estos protegen muy buena protección para tu equipaje, y ofrecen una gran seguridad. Estos suelen ser más pesados, y mantienen su forma inalterada incluso cuando están vacíos

: estos cuentan con un recubrimiento de PVC, el cual es resistente a todos los factores medioambientales. Estos protegen muy buena protección para tu equipaje, y ofrecen una gran seguridad. Estos suelen ser más pesados, y mantienen su forma inalterada incluso cuando están vacíos Blandos: este tipo de cofre se asemeja a una especie de bolsa, la cual se fijará en el techo del automóvil con correas de seguridad. Es realmente fácil de instalar y quitar, y son mucho más económicos. Sin embargo, estos tienen una vida útil más corta, y no tienen la misma protección que los rígidos frente a los factores del medio ambiente.

Teniendo en cuenta esto, seguramente que ya sabes cuál de los dos elegir, para que puedas conseguir unos resultados realmente óptimos. También dependerá mucho de tu presupuesto, porque los rígidos suelen ser mucho más costosos que los blandos.

¿Cómo colocar maletero de techo?

La instalación de un maletero de techo no tiene por qué ser difícil, y lo puedes instalar por ti mismo sin ningún inconveniente. Simplemente debes seguir estos consejos prácticos:

Asegúrate de haber fijado correctamente las bacas antes de comenzar

antes de comenzar Coloca el cofre de techo completamente paralelo al eje longitudinal del coche , así no afectarás en gran medida el consumo de gasolina

, así no afectarás en gran medida el consumo de gasolina En caso de que no cuente con cerradura por ambos lados, debes colocarlo lo más cercano a la banda por donde se abre

Dependiendo del cofre que compraste puede venir con un sistema de fijación manual mediante cable, o necesitar sus propias bacas. Por este motivo, debes consultar su manual para una instalación correcta

Una vez fijado correctamente, asegúrate de que no se mueve, y ya estarás listo para comenzar a utilizarlo

Como puedes ver, el proceso es realmente sencillo, y en la mayoría de los casos, no te tomará más de unos cuantos minutos. En especial si optas por un sistema de fijación mediante correas.

¿Cómo cargar maletero de techo?

Para cargar el maletero de techo, debes asegurarte de que tienes en cuenta los siguientes puntos básicos:

Mantén una velocidad máxima de hasta 130KM/h o más baja para reducir el consumo de gasolina

o más baja para reducir el consumo de gasolina Debes fijar muy bien el cofre para que este no se vaya a caer

para que este no se vaya a caer Siempre es recomendable repartir muy bien el peso sobre el techo del coche para evitar desbalances en el mismo

para evitar desbalances en el mismo Siempre es recomendable anticipar las frenadas

Es importante tener cuidado en los peajes y sitios de baja altura para no golpear el cofre

para no golpear el cofre No lleves comida o elementos que necesiten refrigeración porque el cofre se puede calentar mucho

porque el cofre se puede calentar mucho No es recomendable llevar botellas o elementos de vidrio porque las vibraciones podrían romperlos.

Ventajas de viajar con un maletero de coche

Existen muchas ventajas de viajar con un maletero de techo en tu coche, puesto que es un elemento muy práctico. Dentro de las principales ventajas que ofrece están:

Permite ampliar mucho el espacio en el coche , lo que te dará un gran espacio para llevar todos los elementos que necesites

, lo que te dará un gran espacio para llevar todos los elementos que necesites Permiten reducir el riesgo de fatalidad en caso de accidentes de tránsito , porque todo estará muy bien organizado

, porque todo estará muy bien organizado Su precio no es tan elevado , lo que hace que puedas comprarlo sin gastar mucho dinero

, lo que hace que puedas comprarlo sin gastar mucho dinero Podrás elegir el que más se adapte a tus necesidades, y que te ofrezca unos buenos resultados

Puedes encontrar una gran variedad de marcas y modelos entre los cuales elegir

Si seleccionas bien el cofre de techo que necesitas, no cabe duda de que tendrás siempre unos grandes resultados. En todo caso, esto te permitirá que puedas conseguir una mayor versatilidad en tu vehículo, y que puedas viajar mucho más cómodo a cualquier parte que vayas.

¿Aumenta el gasto en gasolina un maletero de coche?

Es importante tener en cuenta que el cofre de equipaje en el techo puede y no gastar más gasolina en tu coche. Esto dependerá del factor aerodinámico, puesto que con la aerodinámica modificada en tu vehículo si podrás gastar más gasolina de la normal, notando diferencias que puedes apreciar fácilmente.

Dependiendo de la velocidad a la que conduzcas, podrás tener un consumo de combustible extra entre 1 y 4 litros de gasolina adicionales por cada 100 kilómetros. Claro está que, este consumo será si llevas el depósito lleno, porque si circulas con el depósito vacío apenas notarás la diferencia.

Sin embargo, debes tener en cuenta que, los neumáticos y amortiguadores se desgatarán más rápido. En especial si llevas un cofre que sea rígido porque será más pesado, por lo cual se recomienda desinstalarlo cuando no lo uses.