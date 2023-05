La comida hecha en casa sin duda alguna es una muy buena opción, en especial porque no tiene conservantes y siempre es fresca. Si eres amante de la pasta, lo ideal es tener en tu cocina una máquina para hacer pasta como la Philips Automática HR2382 , que te permitirá que tengas una pasta fresca y deliciosa en tu hogar.

Este tipo de máquinas están compuestas por rodillos y cuchillas, permitiendo conseguir siempre una gran versatilidad al momento de usarlas.

¿Cuáles son las mejores máquinas para hacer pasta del mercado?

Encontrar una buena máquina para hacer pasta no siempre es fácil, porque no todas son de la misma calidad y nos encontraremos con modelos automáticos y manuales. Es por este motivo que, hoy te he seleccionado únicamente las 9 mejores opciones que he encontrado en el mercado para ti. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Máquina para hacer pasta Philips Automática HR2382

Máquina para hacer pasta Philips Automática HR2382

Es sin duda alguna una de las mejores máquinas para hacer pasta que encontraremos en el mercado, en especial porque es completamente automática. Permite preparar pasta fresca y fideos de una forma muy rápida, con resultados perfectos en tan solo 10 minutos. Permite personalizar los ingredientes por completo, e incluso puedes preparar tus recetas sin gluten de una forma realmente sencilla.

Su tecnología de pesaje automático pesará la harina, indicándote la cantidad de líquido que se tendrá que agregar para conseguir una consistencia perfecta. Sus piezas son aptas para el lavavajillas, lo que facilitará en gran medida la limpieza. Cuenta con un total de 8 discos de forma, que permite que puedas preparar diferentes formas de pasta de una forma muy sencilla. Este modelo se encuentra disponible en dos colores diferentes, para que puedas seleccionar el que mejor se adapte a tus necesidades.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es una máquina genial, la pasta que hace sale muy buena, y es bastante fácil de limpiar, siendo una máquina que es bastante robusta". Por otra parte, destacan que "es una buena compra, permite ahorrar el amasado, cortado y reamasado en la preparación, aunque limpiar los cabezales puede ser difícil". Este es un modelo muy completo, fácil de usar y que permite conseguir una pasta perfecta con un esfuerzo mínimo.

2. Máquina para hacer pasta automática Sirge Pastarita

Máquina para hacer pasta automática Sirge Pastarita

Esta es una máquina que te permite hacer todo tipo de preparación con pasta, con lo que podrás obtener lasañas, maquetas, fettuccinis, espaguetis y mucho más. Es una máquina bastante eficiente y fácil de usar, siendo un modelo que te permitirá tener tu pasta perfecta en minutos. Su funcionamiento es completamente automático, y es un modelo que es muy fácil de limpiar, por lo que no tendrás que preocuparte en absoluto por este inconveniente.

Es compatible con todos los tipos de harinas, incluso las harinas sin gluten, consiguiendo siempre un toque perfecto en tu pasta. Cuenta con una potencia total de 300W, y también se puede usar en modo semiautomático. Podrás preparar 22 tipos diferentes de pasta para que consigas siempre la máxima practicidad posible, y que así tengas la máxima versatilidad posible en tu cocina.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "esta es una máquina fácil de usar, solo se deben seguir las instrucciones del folleto, y se puede tener una pasta perfecta siempre". También aseguran que "es una máquina muy funcional, trabaja muy rápido, y no es ruidosa en absoluto". Es un modelo que te deja lista la pasta en 10 a 15 minutos.

3. Máquina para hacer pasta automática Springlane Kitchen 943621

Máquina para hacer pasta automática Springlane Kitchen 943621

Se trata de una máquina eléctrica para hacer pasta que permite tener pasta perfecta en menos de 30 minutos. Permite elegir entre programas preconfigurados para preparar pasta con o sin huevo, y un modo que es manual. Viene con accesorios para espaguetis finos, normales y gruesos, así como una amplia variedad de opciones diferentes entre las cuales escoger. De esta forma, podrás conseguir siempre la máxima practicidad posible en tu cocina.

La limpieza de este modelo es muy sencilla, porque todas sus piezas son extraíbles y son completamente compatibles con el lavavajillas. Sin embargo, tendrás que dejar que el aparato se seque para que puedas eliminar los restos de pasta antes del lavado. Incluye un libro de recetas en inglés, que te permitirá seleccionar las recetas que se ajusten por completo a lo que estás buscando.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "el producto sale muy bien, sin embargo, las hélices no pueden extraer toda la masa por lo que se queda harina dentro de la máquina y no se aprovecha por completo". Además, destacan que "es una buena máquina, su terminación es perfecta y permite conseguir diferentes tipos de pasta con una sola máquina".

4. Máquina para hacer pasta con motor Marcato Atlasmotor

Máquina para hacer pasta con motor Marcato Atlasmotor

Esta es una máquina para hacer pasta que tiene un funcionamiento semiautomático que te permite elaborar pasta de alta calidad en tu hogar. Esta máquina funciona mediante 3 rodillos, y tiene un motor de 100W de potencia, que permite el moldeado eficiente de la harina de forma rápida. Permite un funcionamiento muy rápido gracias a su motor, y puedes trabajar libremente sobre cualquier superficie sin ningún tipo de esfuerzo.

La máquina se encuentra fabricada en su totalidad en acero cromado de alta calidad, y sus rodillos son de aluminio anodizado. De esta forma, se puede tener una gran duración del producto y facilitará en gran medida la limpieza. Es muy potente y resistente, y el acoplamiento es sencillo, para que puedas acoplar el motor de forma muy cómoda a la máquina. Esta máquina permite tener las dos manos libres durante el proceso para manipular fácilmente la masa, lo que te ahorrará mucho tiempo.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es muy fácil de usar, es bastante útil, con unos buenos acabados y el motor facilita mucho el trabajo". Por otra parte, destacan que "gracias a que tiene motor no es necesario hacer fuerza o depender de otra persona para hacer la pasta rápidamente, y permite preparar tu pasta de forma muy cómoda".

5. Máquina para hacer pasta automática Kooper Antonia

Máquina para hacer pasta automática Kooper Antonia

Se trata de una máquina que es completamente eléctrica, y que cuenta con una pantalla digital para facilitar el control de la misma. Incorpora un motor de bajo ruido, con una tapa y contenedor de PC, con un total de 13 moldes intercambiables y 4 accesorios, para que se pueda conseguir siempre una gran versatilidad al momento de usarlo. Es completamente desmontable para que la limpieza sea mucho más fácil.

Permite realizar muchos tipos de pastas diferentes, desde espaguetis, hasta cabello de ángel, lasaña, canelones, mariposas, entre otros. Tiene una potencia total de 260W, lo que te permitirá tener una gran eficiencia en la máquina y conseguirás así un gran rendimiento al preparar tu pasta. Es muy fácil de usar, porque solo bastará con agregar todos los ingredientes en el envase, y la máquina se encargará de realizar todo el proceso por ti.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un excelente producto para preparar tu pasta, tiene un motor que es potente, y puede amasar hasta 450 gramos de harina de forma sencilla". También aseguran que "este modelo permite conseguir un buen grosor en la pasta, y viene con muchos accesorios diferentes".

6. Máquina para hacer pasta manual Marcato MC002057

Máquina para hacer pasta manual Marcato MC002057

Esta es una máquina que permite obtener un total de 3 formatos de pasta diferentes, que son lasañas, fettuccine y tagliolini. Cuenta con un regulador de 10 posiciones para que puedas obtener varios grosores de masa en hoja, lo que te permite obtener el grosor que mejor se adapte a tus gustos y así obtener siempre un acabado perfecto al momento de preparar tu pasta favorita.

Cuenta con un accesorio intercambiable para el corte de la pasta, y también vienen con una conexión rápida para motor, el cual no viene incluido. Su funcionamiento es manual mediante un sistema de manivela, y cuenta con una estructura de acero cromado y unos rodillos en aleación de aluminio galvanizado. Esto permite que se pueda proteger la salud del consumidor, y siempre se tendrá una gran versatilidad al momento de utilizarla.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es una de las mejores máquinas que puedes tener en tu cocina, es sencilla y con un diseño que es muy práctico para preparar tu pasta". Además, destacan que "es genial para hacer pasta en casa, y es una máquina que cumple con todo lo que promete, con una buena calidad".

7. Máquina para hacer pasta manual Sailnovo Stilnend

Máquina para hacer pasta manual Sailnovo Stilnend

Se trata de una máquina para hacer pasta manual que tiene una excelente relación calidad-precio, y que está fabricada en acero inoxidable. Es un modelo que es bastante resistente y robusto, permitiendo preparar tus pastas frescas favoritas de una forma muy cómoda, viene con 2 cuchillas de corte que permite conseguir una gran comodidad al cortar, y puedes tener un total de 7 grosores diferentes para amasar.

Esta máquina tiene una gran estabilidad, y se fijará por completo a la mesa, lo que evitará que se vaya a caer. Su manivela es desmontable, y tiene un giro suave, para permitir que puedas conseguir siempre la máxima comodidad posible. Su diseño es bastante compacto, lo que permite que su almacenaje sea sencillo en cualquier espacio de tu hogar.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es bastante buena, fácil de usar, no ocupa demasiado espacio y es muy cómoda, siendo un modelo que es práctico de limpiar". Por otra parte, destacan que "es un acierto total, tiene una muy buena calidad, con un buen peso, y se limpia muy fácilmente al ser de acero inoxidable".

8. Máquina para hacer pasta manual Sailnovo 7 escalas

Máquina para hacer pasta manual Sailnovo 7 escalas

Este es un modelo de máquina para hacer pastas que se destaca por tener una fabricación en acero inoxidable 430 de grado alimenticio. Es altamente resistente a la corrosión, no se oxida, y cuenta con una estructura que es muy resistente. Viene con un clip de fijación a la base, y un mango antideslizante de ABS, que permite que puedas elaborar todas las pastas caseras de una forma muy cómoda.

Esta máquina cuenta con 2 cuchillas de acero inoxidable, y 7 configuraciones de grosor diferentes hasta los 3mm. Es un modelo que permite preparar todo tipo de pastas de una forma muy cómoda y rápida, y puedes utilizar el accesorio cortador de pasta para hacer la pasta de tu elección. Es un modelo que es muy fácil de limpiar, y puedes disfrutar de unos platos deliciosos sin ningún tipo de esfuerzo.

Quienes han comprado este modelo tienen unas reseñas muy positivas al respecto, asegurando que "es muy sencillo de usar, con una buena relación calidad-precio, y aunque es un poco complicado de limpiarla". También destacan que "cumple con lo prometido, tiene una buena calidad, y tiene un buen precio".

9. Máquina para hacer pasta manual VeoHome

Máquina para hacer pasta manual VeoHome

Si estás buscando una máquina para hacer pasta barata, no cabe duda de que esta es una gran opción que debes tener en consideración. Está fabricada para durar, siendo perfecta para extender la pasta y cortarla en las diferentes formas que prefieras. Cuenta con un diseño de bordes lisos y un cuchillo doble extraíble, que permite tener cortes de diferentes grosores. Está hecha en acero inoxidable de grado alimenticio, por lo que no se oxidará, no se dañará y durará muchos usos.

Cuenta con una manivela con agarre, y una pinza de fijación que permite conseguir una gran fijación en cualquier superficie. Podrás escoger entre 7 niveles de grosor diferentes, y así obtener la pasta que buscas de forma sencilla. Puedes preparar todo tipo de pastas de una forma muy cómoda, y es un modelo que es fácil de limpiar.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "cumple por completo con su función, es importante respetar los grosores que indica en las instrucciones para cada tipo de pasta". Además, destacan que "es una máquina perfecta que viene con todos los accesorios que necesitas".

Recomendaciones para comprar una máquina para hacer pasta: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar una máquina para hacer pasta tendrás que fijarte en algunos aspectos que resultarán muy importantes. Dentro de los principales a tener en consideración están:

Forma y tipo de masa

Es importante fijarse en la forma que quieres darle a la masa para crear la pasta, porque no todas las máquinas funcionan igual. Algunas máquinas vienen con diferentes moldes, que te permiten obtener diferentes tipos de pasta, por lo que es importante escoger un modelo que se ajuste a tus necesidades.

Por otra parte, debes fijarte si es compatible con el tipo de masa con el que la vas a utilizar, porque no todas lo serán. Algunas máquinas se pueden usar únicamente con masas de trigo, mientras que otras permiten el uso de masas sin gluten, y puedes usar masas con o sin huevo.

Grosor

Siempre será imprescindible que se pueda graduar el grosor de la máquina, porque es la única forma en la que podrás conseguir la pasta que buscas. Recuerda que, no todas las pastas van a llevar el mismo grosor, por lo que tienes que buscar una laminadora que se ajuste a tus necesidades.

Forma de uso

Actualmente no solo nos encontramos con máquinas manuales, también existen máquinas automáticas que permiten tener una gran practicidad. Las manuales te permiten realizar la preparación de la forma más tradicional posible, pero tendrás que amasar por separado.

Sin embargo, las máquinas automáticas se encargan de todo el proceso, por lo que son muy prácticas. Este tipo de máquinas permiten que únicamente tengas que agregar los ingredientes, y la máquina se encargará de realizar todo el proceso por sí sola.

¿Qué es una máquina para hacer pasta?

Una máquina para hacer pasta también se puede conocer con el nombre de laminadoras de masa, y son un accesorio imprescindible en cualquier cocina. Este tipo de máquinas están fabricadas en materiales que son altamente resistentes por lo que son muy durables.

Estas máquinas suelen tener un sistema de rodillos que permiten conseguir diferentes grosores dependiendo de lo que busques. Además, permiten obtener diferentes estilos y formas, las cuales varían dependiendo de las especificaciones de cada una de las máquinas.

¿Para qué sirve una máquina para hacer pasta?

Básicamente esta es una herramienta que te permitirá reducir el trabajo en tu cocina al momento de preparar pastas frescas. Este tipo de máquinas permiten laminar fácilmente la masa, con la finalidad de que puedas cortarla en el tipo de pasta que más te guste.

Para ello, cuenta con un sistema de rodillos y cuchillas, que te permitirán realizar cortes precisos para conseguir siempre la máxima practicidad. Los modelos eléctricos permiten tener una mayor comodidad porque se encargan de todo el proceso, y simplemente tienes que añadir los ingredientes.

Por otra parte, te encontrarás con máquinas manuales, las cuales requieren la intervención del usuario girando una manivela. Estas máquinas permiten tener una preparación muy tradicional, aunque demandan un poco más de esfuerzo al momento de hacer la preparación de la masa perfecta.

Ventajas de tener una máquina para hacer pasta

Existen múltiples ventajas al momento de comprar una máquina para hacer pasta, dentro de las que nos podremos encontrar:

Permiten tener una producción mucho más estandarizada de tu pasta.

Tus masas siempre quedarán perfectas, y con la forma que necesitas.

Permiten tener pasta que esté libre de productos químicos porque es completamente fresca.

Permiten que la elaboración de la masa no sea agotadora.

Sin embargo, debes tener en consideración que dependiendo del modelo que escojas, estas pueden llegar a ser costosas. Además, suelen ocupar espacio en la cocina, por lo que tendrás que tener este aspecto en consideración.

¿Qué funciones pueden tener las máquinas para hacer pasta?

Este tipo de máquinas se destacan por tener múltiples funciones, dentro de las que nos podremos encontrar:

Corte gracias a su sistema de cuchillas.

Con sus rodillos se puede conseguir un aplanado perfecto para todas tus masas.

Permiten un ajuste del grosor del grosor, lo que te permitirá conseguir una gran versatilidad al momento de preparar tus pastas.

Ten en consideración que, en algunas máquinas no se cuenta con todas estas funciones, por lo que se recomienda analizar bien las funciones que tiene la máquina antes de comprarla.

Mantenimiento que requieren las máquinas para hacer pasta

Si quieres prolongar la vida útil de este tipo de máquinas tendrás que darles los cuidados adecuados para conseguirlo. Dentro de los principales a tener en consideración nos encontraremos con:

Es mejor echar un poco de agua a la masa antes de pasarla por la laminadora.

Evita pasar la masa seca porque se pegará.

No laves la máquina completa, únicamente las piezas que se pueden retirar de la misma.

Límpiala adecuadamente cada vez que termines de utilizarla para retirar la harina.

Verifica si la máquina es compatible con el lavavajillas, o de lo contrario no podrás ponerlo en el mismo.

También puedes verificar el manual de funcionamiento de la máquina, con la finalidad de encontrar las recomendaciones para su uso adecuado.