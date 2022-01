Cuando llega el invierno o si el sitio donde vives es muy húmedo, secar la ropa puede ser todo un reto. Para ahorrar tiempo y secar tu ropa por completo lo mejor es comprar una secadora inteligente como la LG RH90V5AV6Q , para que tu ropa quede completamente seca y que tenga diversos ciclos de secado eficientes, a la hora de cuidar la ropa y de consumir energía.

Y existen muchas secadoras de ropa en el mercado, por lo que tomar una buena decisión de compra no siempre es fácil. Por este motivo, hemos seleccionado únicamente las mejores opciones del mercado para que puedas elegir de una forma sencilla el modelo que mejor se ajuste a tus necesidades.

¿Cuáles son las mejores secadoras inteligentes del mercado?

No todas las secadoras inteligentes son iguales, por lo que escoger una que se adapte a tus necesidades no siempre es fácil. Es por ello que hoy hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones para que tu elección sea mucho más fácil. Vamos a conocerlas:

1. Secadora inteligente LG RH90V5AV6Q

Secadora inteligente LG RH90V5AV6Q

Sin duda esta es una de las mejores secadoras inteligentes que te encontrarás en el mercado, y que cuenta con una gran capacidad. Tiene una bomba de calor dual inverter que te proporcionará un secado óptimo, con la máxima eficiencia energética. De esta forma, se podrá tener una gran alternativa para secar tu ropa en el menor tiempo posible, evitando así cualquier inconveniente.

Esta permite reducir el consumo energético al mínimo posible, y es completamente antialérgica, porque se encarga de eliminar el 99.9% de los alergenos. Cuenta con un sistema de limpieza automática del condensador mediante un spray de agua a presión, lo que garantizará una gran eficacia. Viene con una puerta reversible, por lo que se adaptará por completo al espacio donde la quieras instalar. También puedes controlar tu secadora desde donde estés mediante la conexión wifi, de una forma bastante eficiente.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo de secadora, asegurando que "es una secadora que es completamente eficiente y que deja la ropa fenomenal con un consumo de energía muy bajo". Por otra parte, destacan que "es una de las mejores secadoras que podrás encontrar, y va estupenda con todo tipo de ropa". Esta sin duda es de las mejores que podrás encontrar en el mercado, y que te permitirá conseguir la máxima eficiencia energética posible.

Ver precio

2. Secadora inteligente Bosch Serie 6 WTR87641ES

Secadora inteligente Bosch Serie 6 WTR87641ES

Se trata de una secadora de alta calidad, que te ofrecerá un secado preciso de todas las prendas de ropa mediante diferentes sensores. Permite ajustar el grado de secado para que se pueda conseguir el máximo cuidado de las prendas. De esta forma, se evitará que se encuentren sometidas a temperaturas que sean demasiado elevadas de forma innecesaria.

Cuenta con un tambor VarioSoft, el cual seca y cuida tu ropa delicada, gracias a una estructura de tambor que es altamente eficiente. Además, tiene una protección antiarrugas, gracias al balanceo del tambor lo que evitará la aparición excesiva de arrugas en tus prendas. Cuenta con una capacidad de secado de 8KG, y viene con un indicador LED donde podrás ver toda la información de la misma.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "esta ha sido un acierto total y tiene el precio más competitivo del mercado". También destacan que "tiene un funcionamiento que es muy silencioso y de bajo consumo, funcionando perfectamente por mucho tiempo". Esta es una gran alternativa si quieres una secadora que tenga un precio que sea competitivo.

Ver precio

3. Secadora inteligente Samsung DV80T5220TW/S3

Secadora inteligente Samsung DV80T5220TW/S3

Esta es una secadora inteligente que viene con una bomba de calor, que es una solución bastante eficiente, económica y respetuosa con el medio ambiente. Este modelo consume menos energía que las secadoras convencionales, además de que permite proteger los tejidos mucho mejor. Cuenta con inteligencia artificial, con la que se evalúan tus hábitos y así te sugiere las opciones recomendadas en función del tipo de colada.

Cuenta con un sistema de secado automático conocido como OptimalDry, que es un sistema inteligente que usa 3 sensores para secar tus prendas de forma automática. Así, permite optimizar el flujo de aire para un mejor secado. También se puede conectar con la secadora, para que se pueda ajustar el ciclo de secado por sí solo. Viene con una protección antiarrugas, y cuenta con un filtro 2 en 1 que hace que sea muy accesible y de fácil mantenimiento.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas asegurando que "es una secadora que funciona bastante bien, y tiene una muy buena capacidad". Además, destacan que "seca cualquier tipo de prendas y evitará que tu ropa quede húmeda y con el móvil Samsung se puede revisar el estado de tu secado y cambiar el programa en tiempo real". Esta es una secadora que es muy silenciosa y que te permite tener una gran eficiencia en el proceso de secado.

Ver precio

4. Secadora inteligente AEG T8DBG862

Secadora inteligente AEG T8DBG862

Se trata de una secadora que viene con tecnología SensiDry que extraerá la humedad de los tejidos a la mitad de la temperatura que utilizaría una secadora convencional. Cuenta con una bomba de calor que permite extraer la humedad de los tejidos, sin tener que exponerlos a un calor innecesario. Su tambor ProTex, te ayudará a proteger la ropa porque la tratará con la mayor delicadeza.

Viene con un motor inverter con una mayor durabilidad y con una eficiencia energética muy elevada. Emite una cantidad de ruido muy baja, por lo que no te incomodará en absoluto cuando la estés utilizando, y tiene una gran eficiencia energética. Cuenta con un panel de control LCD, que es fácil de usar y que es muy intuitivo y tiene un programa especial antiarrugas, así como 5 programas para tejidos de algodón y 3 programas para tejidos sintéticos. También cuenta con un filtro que es fácil de extraer y de limpiar para mantener un rendimiento optimizado.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han utilizado, asegurando que "esta es una secadora muy buena, puedes meter toda la ropa sin importar el tipo de tejido del que se trate". Por otra parte, destacan que "esta secadora tiene un funcionamiento espectacular y seca perfectamente en muy poco tiempo con un consumo de luz muy bajo". Este modelo lo puedes encontrar en diferentes capacidades, y con o sin wifi para que puedas controlarla de forma remota.

Ver precio

5. Secadora inteligente Candy Smart Pro CSO H9A2TE-S

Secadora inteligente Candy Smart Pro CSO H9A2TE-S

Sin duda este modelo es una gran opción, en especial porque cuenta con una escotilla de carga y descarga que permite mover tu ropa fácilmente. Cuenta con un cajón condensador Easy Case, que permite utilizarla de una forma mucho más eficiente. Se puede controlar fácilmente mediante la app simply-fi, con lo cual puedes hacer el control completo de los ciclos de secado de una forma sencilla.

Cuenta con un sistema de inicio diferido, y un selector de nivel de secado que permite tener una gran eficacia. Incorpora ciclos rápidos de secado, y un display digital intuitivo, donde podrás ver el progreso del proceso de secado de una forma sencilla. Podrás ahorrar en tus facturas, puesto que tiene una clase energética de tipo A++, y se puede conseguir la máxima eficacia con el detector automático de kilogramos. Además, viene con sensores que harán que se detenga el ciclo una vez que se alcance el grado de secado deseado.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene una gran variedad de programas, es muy fácil de utilizar, y consume muy poca energía usándola 3 veces a la semana". También destacan que "es una secadora que va perfecto, simplemente debes seleccionar el programa indicado y tiene un programa eco de 30 minutos". Es sin duda un sistema muy eficiente que te permitirá secar tu ropa de una forma bastante sencilla.

Ver precio

6. Secadora inteligente Balay 3SB286B

Secadora inteligente Balay 3SB286B

Se trata de un modelo que cuenta con unos paneles laterales antivibración, que permiten que puedas secar tu ropa con un sistema completamente silencioso. Viene con un sistema de secado por sensores de humedad, lo que permitirá que se pueda apagar automáticamente cuando la ropa esté seca. De esta forma, se podrá tener una mayor eficiencia energética y no se expondrán tus prendas a temperaturas altas por más tiempo del necesario.

Gracias a su capacidad, permite secar todos los elementos que necesites desde toallas hasta edredones sin ningún tipo de inconveniente. Esta secadora también se puede conectar directamente al desagüe para que no tengas que vaciar el depósito de condensación de forma manual. Además, tiene una práctica pantalla LCD donde podrás controlar los ciclos de secado fácilmente.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es una secadora que es muy buena, silenciosa, fácil de limpiar y que tiene una gran capacidad". Además, destacan que "la secadora funciona muy bien, y puedes comprarte el kit por separado para conectarla al desagüe". Esta es una secadora de alta calidad, y que con su bomba de calor permite tener un proceso de secado mucho más eficiente.

Ver precio

7. Secadora inteligente Klarstein Jet Set 4000

Secadora inteligente Klarstein Jet Set 4000

Se trata de una secadora inteligente que calienta y seca la ropa húmeda en muy poco tiempo, dejándola completamente suave y seca. De esta forma, podrás ponértela enseguida o ponerla en el armario de una forma sencilla. Esta secadora permite secar todo tipo de prendas que hayas lavado, y tiene una potencia que es regulable en dos niveles diferentes para que puedas conseguir una gran eficacia en el proceso de secado.

Tiene tecnología CompactDry, con la cual permitirá tener una sensación de frescura completa en tu ropa de una forma muy eficiente. Además, es ideal para cualquier vivienda porque es un modelo que es muy compacto y fácil de instalar. Tiene una capacidad total de hasta 4KG de ropa, y su carga es frontal para que sea mucho más cómodo.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es muy ligera, compacta y fácil de manejar, aunque su mando en la parte baja hace que tengas que instalarla alta para mayor comodidad". Por otra parte, destacan que "esta tiene el tamaño ideal para las estancias reducidas, con una gran capacidad, secando estupendamente y rápido". Este es un modelo de secadora inteligente compacto que te permite tener tu ropa seca en muy poco tiempo gracias a su alta eficiencia.

Ver precio

8. Secadora inteligente INFINITION SD-8NDP

Secadora inteligente INFINITION SD-8NDP

Si estás buscando una secadora inteligente barata y altamente eficiente, no cabe duda de que esta será una gran elección. Esto debido a que es una secadora de condensación de 8KG que es altamente eficiente y que es muy fácil de utilizar. Esta viene con un total de 16 programas diferentes entre los cuales puedes escoger el que mejor se ajuste a tus prendas. Además, viene con un control electrónico que permite tener una mayor eficacia.

Su funcionamiento se da mediante sensores LED, con los que se puede conseguir un secado eficiente sin gastar demasiada energía. Tienen una clasificación energética de tipo B, y tiene una función antiarrugas. Gracias a su display LCD podrás ver el tiempo restante de cada ciclo y podrás controlar los ciclos de secado de una forma eficiente.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una secadora pequeña, pero excelente, funcionando a la perfección incluso meses después de instalarla". También destacan que "funciona fenomenal, la ropa sale bien seca y no se arruga demasiado". Esta es una opción bastante buena, en especial si buscas tener la máxima eficiencia y sin tener que invertir demasiado dinero.

Ver precio

Consejos para escoger una secadora inteligente para tu ropa: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar una secadora inteligente para tu hogar, tendrás que fijarte en algunos aspectos clave para que puedas elegir. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Capacidad

Es importante fijarse en la capacidad que tienen estas secadoras, porque esto determinará la cantidad de ropa que puedes secar. En todo caso, si hablamos de una familia de 3 o más integrantes, la capacidad debe ser más elevada, siendo ideales las que tienen una capacidad de 8KG o más.

Sin embargo, si no tienes mucho espacio en tu hogar, puedes optar por un modelo que sea más compacto. Las secadoras de 4KG te permitirán tener una capacidad ideal para una o dos personas, y suelen ser bastante compactas por lo que son una opción ideal en estos casos.

Ciclos de secado

Es importante fijarse en los diferentes ciclos de secado, porque de esta forma podrás escoger un programa que se ajuste a tu ropa. Ten en consideración que las secadoras inteligentes vienen con ciclos programados con inteligencia artificial, los cuales se apoyan en sensores para que puedas tener una mayor eficiencia en el secado.

Los tiempos de secado pueden variar en función de la cantidad de ropa que introduzcas en la secadora. En todo caso, siempre debes seleccionar el tipo de tela de las prendas, para que la secadora pueda aplicar la cantidad de calor adecuada, y que así las prendas queden bien secas y sin exponerse de forma excesiva al calor.

Sensores de temperatura

Estos sensores son básicos para que puedas asegurarte de que la ropa no vaya a tener daños en sus fibras. Este tipo de sensor es básico, porque así identificará cuando la ropa se encuentre seca, para detener el ciclo.

De esta forma, se evitará el sobrecalentamiento, y también te puede ahorrar dinero en tu factura de la luz porque se gastará la cantidad de luz exacta. Estos suelen ser sensores LED de alta sensibilidad, que permitirán una detección correcta de la humedad.

Tipo de instalación

Dependiendo del modelo de secadora de ropa que escojas nos podremos encontrar con sistemas de evacuación o de condensación. Debes fijarte en el tipo de sistema que tenga tu lavadora para que puedas asegurarte de conocer la instalación que necesitarás para que la misma empiece a funcionar.

Las secadoras de condensación no necesitarán más que conectarse a la corriente eléctrica para funcionar. Sin embargo, las de evacuación, necesitarán un sistema de evacuación de aproximadamente dos metros de largo, por lo que la instalación será un poco más compleja.

¿Qué es una secadora inteligente?

Las secadoras inteligentes de ropa son un electrodoméstico que ha evolucionado de las secadoras tradicionales. Esto gracias a la incorporación de sistemas de inteligencia artificial y múltiples sensores que permiten que puedas secar tu ropa de una forma mucho más eficiente.

Este tipo de secadoras en algunas ocasiones también suelen incluir sistemas de conexión por wifi, con lo que podrás conectarte con el móvil al aparato. De esta forma, podrás administrar el funcionamiento de la misma de forma remota, e incluso podrás solicitar soporte de una forma mucho más cómoda y eficiente.

¿Para qué sirve una secadora inteligente?

Las secadoras de ropa sin importar si son inteligentes o no son electrodomésticos que tienen el objetivo de secar la ropa cuando no es posible hacerlo en el exterior. Esto debido a que permiten secar la ropa sin necesidad de colgarla dentro o fuera de la casa, y permiten que no tengas que depender del clima para lograrlo.

Básicamente son un cubo de metal gigante, que en su interior tiene un tambor que se calienta, eliminando así la humedad de tu ropa. En los modelos inteligentes este calor se genera mediante resistencias eléctricas o bombas de calor, por lo que debes buscar un modelo que tenga una buena eficiencia energética para que no se vaya a subir demasiado la factura de electricidad.

También es aconsejable que uses este tipo de aparatos por la noche, porque de esta forma podrás aprovechar las tarifas de luz más baratas. En estos casos, pueden ser muy útiles los modelos que cuentan con un sistema de encendido diferido que permitirá que el aparato se encienda de forma automática mientras que duermes.

Ventajas de las secadoras inteligentes

Este tipo de electrodoméstico tiene muchas ventajas interesantes que puedes aprovechar en tu hogar, como pueden ser:

Te permitirán secar tu ropa en cualquier momento.

No dependerán del clima para que tu ropa pueda quedar seca.

Tu ropa quedará sin arrugas o con muy pocas, para que puedas guardarla o plancharla.

Permiten eliminar el olor de humedad en la ropa.

Cuentan con inteligencia artificial que evitará que se produzcan daños en las fibras de tus prendas.

Sin embargo, estos son electrodomésticos que pueden ser costosos, y que pueden incrementar el consumo energético. Además, son electrodomésticos que necesitarán bastante espacio, por lo que si tienes un piso muy pequeño puede que ocupen demasiado espacio.

¿Es mejor una secadora de condensación o de evacuación?

Cuando vamos a comprar cualquier tipo de secadora nos encontraremos con dos sistemas diferentes. El primero de ellos es el de evacuación, que son las secadoras que convierten el agua en vapor para desecharla mediante un tuvo de 2 metros de largo aproximadamente y que va instalado hacia el exterior.

Por otra parte, las secadoras de condensación quitarán la humedad y la condensan, depositándola en un contenedor que tendrás que vaciar una vez que se termine el ciclo de secado. Estas consumen la mitad de energía que los modelos de evacuación. Por este motivo, estas suelen ser una mejor opción, porque no aumentan demasiado el consumo, y no requieren la instalación de un tubo de evacuación.

¿Qué es la bomba de calor en las secadoras?

Este es un sistema muy moderno que cada vez está más presente en las secadoras inteligentes y que permite ahorrar electricidad. Este tipo de secadoras no elevarán la temperatura del aire tanto como las de resistencias eléctricas, y son tres veces más eficientes que los sistemas de condensación.

Estas suelen tener unos ciclos de secado más largos, porque el aire no se calienta tanto. Sin embargo, también son mucho más cuidadosas con las prendas, porque el aire no se calentará demasiad. Además, estas son mucho menos ruidosas y duraderas gracias a que incorporan un motor inverter.

Si vas a comprar una secadora nueva, debes asegurarte de que esta cuente con un sistema de bomba de calor. De esta forma, podrás asegurarte de que se tendrá la máxima eficiencia energética posible y que todos los tejidos de tus prendas de ropa se mantendrán en mejores condiciones.

¿Qué mantenimiento requieren las secadoras inteligentes?

Como cualquier electrodoméstico, este tipo de secadoras también requieren de un proceso de mantenimiento. Para ello, después de cada lavado debes asegurarte de quitar el filtro de la secadora, para que puedas quitar las pelusas que hayan podido quedar después del proceso.

Si realizas este simple proceso se alargará en gran medida la vida útil de tu aparato. Si tu aparato es de condensación, también tendrás que limpiar el depósito que recoge el agua por lo menos una vez al mes, aunque después de cada proceso de secado deberás vaciar el depósito manualmente a menos que lo conectes al desagüe directamente.

En caso de que tu aparato cuente con una bomba de calor, estos cuentan con un condensador que se limpia automáticamente, por lo que no requieren de un mantenimiento. También debes prestar especial atención a los sensores de detección de humedad, porque si estos se llegan a ensuciar el aparato perderá eficacia.

Asegúrate de ir limpiando los sensores con un paño de microfibra para asegurarte de que se mantengan en óptimas condiciones. También debes limpiar la goma de la puerta de forma periódica, y esto puede ser con lejía o con detergente lavavajillas, para eliminar cualquier tipo de formación de bacterias que puedan afectar tu salud.