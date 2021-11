Uno de los mejores planes durante el invierno es tumbarse en el sofá y ver una película tras otra o tus series favoritas. Pero, para no pasar frío necesitarás una de las mejores mantas para sofá como la Blumtal Reversible Sherpa y Franela , para asegurarte de que tendrás la máxima comodidad posible mientras que disfrutas de un rato muy agradable y calentito.

Y a la hora de comprar una manta para el sofá, te encontrarás con muchas opciones diferentes entre las cuales escoger, por lo que tomar una decisión de compra dependerá de varios factores. Por este motivo, hoy te traemos algunos consejos prácticos que te ayudarán a que tomes una buena decisión.

¿Cuál es la mejor manta para sofá del mercado?

A pesar de que existen muchas opciones en el mercado, no todas las mantas para sofá son cómodas o calentitas. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones que hemos encontrado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Manta para sofá Blumtal Reversible Sherpa y Franela

Se trata de una manta para sofá que es muy suave y que es reversible por lo que se puede usar tanto durante el verano como en el invierno. Tiene un lado de vellón que es muy suave y fresco, y un lado sherpa mullido para mantenerte caliente durante el invierno. Es una manta de muy buena calidad y que se puede recoger fácilmente, por lo que tiene muchos usos prácticos no únicamente en el sofá.

Está fabricada con microfibra, lo que permite que sea muy suave y duradera, además de que no pierde color incluso si está bajo la luz directa del sol. Es una manta que se puede lavar muy fácilmente, a una temperatura de 30°C sin que esta vaya a perder su forma, además de que se seca muy rápidamente. Cumple por completo con el estándar OEKO-TEX, por lo que está probada para sustancias nocivas. Está disponible en una amplia variedad de colores, y en tamaños tanto para una persona como para disfrutar en pareja.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es una manta con una relación calidad-pecio inmejorable, es enorme y muy calentita". Por otra parte, afirman que "es perfecta, muy suave, bonita y abrigadita para el invierno, siendo al mismo tiempo ligera". Esta es una manta muy agradable que te mantendrá caliente mientras estás en el sofá.

2. Manta para sofá RATEL 460GSM

Esta es una manta para sofá que está fabricada en poliéster 100% de la más alta calidad, lo que la hace muy suave y lisa al tacto. Tiene una gran resistencia a las manchas y a la decoloración, y no es fácil de deformar. Es completamente hipoalergénica, con un tratamiento especial para combatir los ácaros y que así se pueda disfrutar de la máxima comodidad posible. Tiene una doble cara, y está engrosada para alcanzar los 460GSM, lo que permitirá que puedas mantener el calor en cualquier condición.

Cuenta con unas costuras muy fuertes, lo que hace que tenga una gran resistencia estructural, y con su diseño corrugado se puede tener una mayor transpirabilidad. Gracias a su esponjosidad es una manta que será muy cómoda para usarla en el sofá y se puede enrollar en forma cilíndrica para un fácil almacenamiento. Es muy fácil de lavar a máquina con agua a 40°C, y se puede secar en secadora a bajas temperaturas. Es una manta que está disponible en diferentes colores y en tamaño individual o doble.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene una textura muy suave y agradable, está uy bien rematada, y el tamaño es ideal para taparse o compartirla". También afirman que "son muy bonitas, muy cálidas y también sirven para cubrir las camas durante el día". Es una manta muy suave y acolchada que te brindará la máxima comodidad posible.

3. Manta para sofá Amazon Basics 2017020601

Sin duda es una gran opción que puedes considerar, puesto que esta es una manta polar de microfibra que ofrece una gran calidez y comodidad. Es muy funcional, en especial porque cuenta con 2 mangas largas y amplias que permiten tener un amplio rango de movimiento. Además, tiene un bolsillo para los pies, que te ayudará a mantener tus dedos resguardados, y un bolsillo a la altura del pecho para el teléfono móvil.

Está fabricada en poliéster 100% de 250GSM, y cumple por completo con el estándar OEKO-TEX 100. Es un modelo que es muy ligero, y esponjoso, por lo que aportará una gran comodidad a la hora de utilizarlo. Se puede lavar fácilmente en máquina a 40°C, y se puede secar en secadora a temperatura baja, manteniendo el tejido suave después de varias lavadas. Está disponible en diferentes colores, y en dos tamaños para que puedas escoger el que mejor se ajuste a tus necesidades.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es una batamanta que es muy calentita, cómoda y muy suave al tacto, es cómoda para plegar y se fija al sofá para tener una gran comodidad". Además, destacan que "da mucho calor, es muy suave y te envuelve todo el cuerpo para darte una gran sensación de calidez". Este es un modelo muy práctico, y que además cuenta con un bolsillo en el centro donde puedes meter las manos y abrigarte bastante bien.

4. Manta para sofá Bedsure 900g

Sin duda esta es una gran opción que debes tener en consideración si buscas una manta para sofá calentita y que sea muy suave para disfrutar del mejor descanso. Esta manta tiene un diseño fantástico, y es muy delicada lo que te permitirá tener siempre una gran comodidad a la hora de utilizarla. Es una manta sherpa que es ideal no solo para el sofá, sino que también se puede usar en cualquier silla o incluso en la cama sin ningún tipo de inconvenientes.

Esta manta es completamente transpirable, por lo que puedes estar cómodo y al mismo tiempo caliente, lo que te permitirá tener siempre la mejor experiencia. Es muy fácil de cuidar, en especial porque se lava a máquina con detergente neutro en agua fría. Está disponible en 4 colores diferentes para que escojas el que más te guste, y en 4 tamaños, dependiendo si la buscas para uso individual, en pareja o incluso en familia.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "tiene una muy buena calidad el producto, es muy caliente y bonita y te permite tener siempre la máxima comodidad posible". Por otra parte, destacan que "cumple por completo con lo detallado, el color es muy bonito, y lee aporta un toque nórdico al salón, con un tacto muy suave". Es una gran opción a tener en consideración si no quieres pasar frío durante el invierno mientras estás en el sofá.

5. Manta para sofá RATEL XMWEU3B3

Es una manta para sofá que está confeccionada en fibra de poliéster de la más alta calidad, que la hace muy suave y tersa al tacto. Además, tiene una gran resistencia a la decoloración y a las manchas, y no es fácil de deformar por lo que se mantendrá en óptimas condiciones. Esta manta está fabricada en fibras sintéticas, lo que evitará la proliferación de los ácaros que pueden generar alergias, garantizando así que disfrutarás de la mejor experiencia posible al usarla.

Es una manta de doble cara engrosada para alcanzar los 300GSM, y tiene un acabado en terciopelo que la hace muy agradable al tato. Cuenta con unas puntadas muy fuertes, y que tienen una gran resistencia y apariencia estructural, además de que se puede limpiar muy fácilmente. Es muy fácil de doblar, para que puedas guardarla en cualquier parte, y se puede lavar en máquina a baja temperatura y secar en secadora por debajo de los 40°C. Está disponible en diferentes tamaños, y en diferentes colores para que escojas el que más te guste.

Quienes han comprado este modelo tienen reseñas muy positivas al respecto, asegurando que "es una manta que tiene un tacto muy suave, es ligera y es del tamaño perfecto para usarla en el sofá". También, destacan que "es una muy buena manta para el sofá, es muy suave, agradable al tacto, y es completamente amorosa". Sin duda esta es una manta que te ofrecerá una gran relación calidad-precio, y que te mantendrá caliente durante el invierno.

6. Manta para sofá Blumtal de Franela Suave

Esta es una manta para sofá que es ideal para mantenerse siempre calentito mientras que te la pasas viendo televisión o leyendo. Es muy fácil de guardar, por lo que puedes llevarla a cualquier parte de una forma bastante cómoda. Está hecha en 100% poliéster fleece, que te aportará siempre una gran comodidad al usarla. Se puede lavar fácilmente en lavadora a 30°C, y es un material que es de muy fácil cuidado.

Está disponible en una amplia variedad de colores para que puedas escoger el que más te guste. Además, puedes encontrarla en diferentes tamaños, lo que hace que puedas escoger la que mejor se ajuste a tus necesidades. Cumple por completo con el estándar 100 de OEKO-TEX, por lo que te asegurarás de que no tendrás ningún tipo de sustancias nocivas en tu manta.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son bastante positivas, asegurando que "es muy agradable al tacto, abriga bastante bien, y es ideal para sustituir los edredones que pueden ser muy abrigados". Además, destacan que "es muy suave, ligera y fácil de manejar, siendo perfecta para compartirla en el sofá viendo una serie". Es un modelo que es muy suave, que abriga mucho y que tiene un precio bastante competitivo.

7. Manta para sofá Bedsure BDEA523G1AG6TW

Se trata de una manta de felpa de muy buena calidad, que te permitirá tener una gran comodidad mientras estás en el sofá. Es muy suave y se puede usar tanto en interiores como en exteriores, lo que le confiere una gran versatilidad. Es una manta de apariencia muy elegante y que se adaptará a la perfección a todos tus espacios. Se puede usar en el sofá o incluso en la cama, y es muy fácil de limpiar.

Tiene un diseño que es completamente transpirable, y una sensación más liviana que el algodón regular. Cuenta con un lado que es muy suave y otro que es mullido, para que puedas tener la máxima versatilidad posible. Está fabricada con tejido de poliéster 100%, y es altamente resistente a la decoloración. Además, la puedes encontrar en una gran variedad de colores y en cuatro tamaños diferentes para que escojas el que mejor se ajuste a tus necesidades.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "el color es tal y como aparece en la foto, son muy suaves y grandes, siendo perfectas para cubrir el sofá". Por otra parte, destacan que "es una manta muy bonita, y que tiene un gran brillo, es fina por lo que no te dará mucho calor, aunque para las noches de frío puede que no sea suficiente".

8. Manta para sofá FARFALLAROSSA MT07

Esta es una manta polar que es ideal para los momentos de ocio frente a la televisión, y que también serve como decoración para tu hogar. Está disponible en diferentes colores y tamaños, para que puedas escoger la que mejor se ajuste a tus gustos. Cuenta con una fabricación en microfibra y poliéster, lo que permite que sea muy suave al tacto, y que tenga una textura bastante agradable.

Tiene un efecto anti-peeling, lo que hace que no se tenga ningún tipo de formación de pelusas, además de que se puede llevar fácilmente a cualquier parte. Tiene unos muy buenos acabados, con hilo invisible, lo que hace que no se comprometa la estética de la manta. Para su lavado se puede hacer en máquina hasta 30°C, pero no se debe utilizar la secadora.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene muy buen tacto, se lava sin problema, y es finita, pero agradable". También destacan que "es una manta muy bella y muy suave, con una textura que es espectacular y que calienta bien". Es una gran solución si buscas una manta para sofá barata y de buena calidad.

Consejos para comprar una buena manta para sofá: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar una manta para sofá, debes asegurarte de fijarte en algunos criterios que te permitirán tomar una mejor decisión de compra, dentro de los que están:

Color

El color es algo muy importante a la hora de elegir una manta para el sofá, en especial porque debe adaptarse por completo a tus gustos. La mayoría de este tipo de mantas vienen en colores lisos, aunque algunas pueden venir con dibujos. Siempre escoge la que más te guste, y que vaya a la perfección con tu salón.

Tamaño

El tamaño será fundamental para que puedas arroparte todo el cuerpo, y que así puedas tener la máxima comodidad. Para una sola persona el tamaño recomendable es de 130x170cm, mientras que si vas a compartir la manta esta debería ser más grande. Ten en cuenta que si buscas una gran comodidad puede que quieras optar por un tamaño más grande como de 220x240cm, para conseguir así la máxima versatilidad

Materiales

Los materiales son un punto muy importante en este tipo de mantas, en especial porque deben estar fabricadas en materiales altamente resistentes. En todo caso, una de las mejores opciones es optar por mantas que estén fabricadas en poliéster, en especial porque son altamente resistentes al desgaste y son durables.

Además, debes asegurarte de que la manta que escojas tenga un tacto suave, porque de esta forma será mucho más cómoda. En todo caso, una manta suave te permitirá disfrutar de una mejor experiencia al estar en el sofá.

¿Qué son las mantas para sofá?

Las mantas para sofá son un complemento que puedes utilizar para generar un ambiente completamente cálido y que te permitirá disfrutar de una gran experiencia en tu sofá. Estas aportan una gran comodidad, y son un componente esencial durante el invierno para mantenerse caliente y no pasar frío.

Te puedes encontrar con una gran variedad de opciones en el mercado entre las cuales elegir, y se puede cambiar el estilo de tu hogar sin una gran inversión, siendo una gran opción a tener en cuenta. Además, sirven para que te relajes, e incluso para tomar una siesta en el sofá.

¿Para qué sirve una manta para sofá?

El objetivo de las mantas para sofá es principalmente mantenerte caliente mientras que estás viendo televisión o mientras lees un libro. En todo caso, este tipo de mantas te permiten disfrutar de una gran comodidad para que puedas conseguir así una experiencia relajante y sin pasar frío durante el invierno.

Además, estas se pueden usar incluso como elementos decorativos en el hogar para darle un toque único a tu sala y a tu sofá. Son unas mantas que serán muy versátiles, que incluso podrás utilizar para actividades al aire libre como conciertos o picnics.

Ventajas que tienen las mantas para sofá

Las mantas para sofá tienen diferentes ventajas que puedes considerar para que las escojas para tu hogar. Dentro de las principales a tener en cuenta están

Son altamente resistentes y no se deforman fácilmente gracias a su fabricación en materiales sintéticos.

Son muy transpirables y suaves.

Algunas pueden ser incluso resistentes a las llamas.

Tienen una función de aislante térmico del calor en verano y del frío en invierno.

Están disponibles en una amplia variedad de colores y tamaños.

Sin embargo, debes tener en cuenta que, algunas mantas dependiendo de sus materiales también tienen desventajas. Las mantas que estén hechas en lana suelen encogerse, formar pelusas, y en muchas ocasiones pueden perder su color, por lo que siempre lo más aconsejable será optar por las mantas fabricadas en poliéster. Esto debido a que con estas te evitarás las desventajas que pueden tener las mantas que están fabricadas en lana, aunque debes asegurarte de que estén totalmente libres de tóxicos peligrosos para tu salud.

¿Cómo se deben lavar las mantas para sofá?

En este punto dependerá en gran medida del material con el que estén fabricadas las mantas el proceso a seguir. En todo caso, si quieres lavar tus mantas a mano lo más aconsejable es seguir este procedimiento:

Mete la manta en agua con jabón en un recipiente con agua fría o tibia, y debes dejarla en reposo durante un rato.

en un recipiente con agua fría o tibia, y debes dejarla en reposo durante un rato. Asegúrate de no emplear productos químicos que puedan ser nocivos para la manta , porque esto podría deteriorarla.

, porque esto podría deteriorarla. Enjuaga la manta con agua, hasta que se quite el jabón.

Vacía el recipiente donde se encuentra y déjala que escurra , en ningún momento debes estrujarla porque podrías terminar por arruinarla.

, en ningún momento debes estrujarla porque podrías terminar por arruinarla. Siempre que sea posible, lo mejor es tenderla al aire libre sin sol, para que se seque y no se vaya a estropear con la luz solar.

Si vas a lavar la manta en una lavadora, debes asegurarte de usar un ciclo sin centrifugado y lo mejor es usar agua fría. No es aconsejable utilizar la secadora para lavar este tipo de mantas, sino que será mejor dejarla que se seque por sí misma, porque de esta forma evitarás que las fibras de la misma se vayan a dañar.

Cuidados importantes para las mantas para sofá

El cuidado de las mantas para sofá es muy importante, porque de esta forma te asegurarás de que mantendrás los tejidos en perfecto estado. Para que puedas mantener tu manta en perfecto estado, lo mejor es que sigas estos consejos prácticos:

Debes cumplir con las indicaciones que están en la etiqueta de la manta . Asegúrate de que la temperatura de lavado sea la correcta, porque de lo contrario podrías estropear tu manta.

. Asegúrate de que la temperatura de lavado sea la correcta, porque de lo contrario podrías estropear tu manta. Debes estar aireando tu manta para que no se vaya a acumular el polvo o los ácaros, además de que impedirás que se acumule humedad en los tejidos.

además de que impedirás que se acumule humedad en los tejidos. Dependiendo de la manta, es probable que tengas que cepillarla para retirar las pelusas , o si tienes mascotas para quitar los pelos.

, o si tienes mascotas para quitar los pelos. En caso de que no puedas encargarte de tu manta en casa , puede que sea una mejor opción optar por una tintorería.

, puede que sea una mejor opción optar por una tintorería. Para guardarla, debes asegurarte de utilizar un empaque que sea hermético, para que mantenga por completo sus cualidades.

Si sigues estos consejos prácticos, no tendrás ningún tipo de problema con tus mantas, en especial porque podrás mantenerlas siempre en perfecto estado. Ten en cuenta que estos cuidados deben ser mucho más rigurosos si no guardas tu manta, sino que la mantienes como parte de la decoración.