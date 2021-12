No cabe duda que una muy buena opción a la hora de hacer un regalo especial durante la Navidad es optar por un regalo que sea artesanal. Estos detalles suelen ser muy atractivos y originales, y sin duda te conquistarán, dejando un gran sabor de boca tanto al que regala como al que recibe. A nosotros nos parece una gran opción como regalo original, el cuadro mandala La Fábrica del Cuadro Mosaico 154 , puesto que te permitirá regalar un elemento decorativo único.

Y debido a la gran oferta de regalos artesanales que te encuentras en el mercado, puede llegar a ser difícil encontrar una opción que te inspire apropiadamente. Por este motivo, hoy hemos seleccionado una serie de regales artesanales únicos que te van a encantar.

¿Cuáles son los mejores regalos de navidad artesanales?

Hoy hemos seleccionado 9 opciones originales que sin duda te servirán para regalar a cualquier persona durante esta época especial. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocer nuestra selección de regalos artesanales:

1. Cuadro Mandala decorativo artesanal La Fábrica del Cuadro Mosaico 154

Cuadro Mandala decorativo artesanal La Fábrica del Cuadro Mosaico 154

Se trata de un cuadro artesanal que puede ser un muy buen regalo para cualquier familiar o amigo. Está fabricado en madera MDF, y tiene un calado con corte láser, lo que permite que se tenga una gran calidad en sus acabados. Se encuentra montado en un bastidor de pino lo que garantizará su durabilidad, lo que te permitirá hacer un regalo decorativo para el hogar de muy buena calidad.

Está completamente decorado a mano de forma artesanal, lo que ofrece un acabado único en cada uno de los cuadros, lo que permitirá que se pueda tener un mosaico sin igual. Este cuadro se fabrica en España, y tiene un tono blanco envejecido que sin duda combinará a la perfección con cualquier tipo de decoración en cualquiera de los espacios donde se instale. También está disponible en color nogal, y lo podrás encontrar en tres medidas diferentes.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un cuadro muy bonito, y más aún si se ilumina desde atrás, además es muy ligero y está muy bien terminado". Por otra parte, destacan que "es totalmente artesanal con un diseño exquisito, y es mucho más bonito que en las fotos". Es un cuadro de mandala muy bonito que podrás regalar a cualquier persona y que sin duda será muy decorativo para cualquier espacio.

2. Regalos especiales de seda natural PEPITINA RUIZ

Seda natural PEPITINA RUIZ

Si queremos hacer un regalo de calidad, original y personalizable, que seguro vaya a encantar y sorprender a nuestro amigo, compañero o familiar, los productos de seda natural de Pepitina Ruiz son los tuyos.

Pepitina Ruiz lleva dos décadas dedicada a diseñar y pintar a mano todo tipo de sedas naturales siguiendo técnicas milenarias orientales. De hecho el eslogan de la empresa es "ARTE EN SEDA". La empresa concibe la creación de sus productos como una obra de arte, en la que la seda es el lienzo donde plasmar sus originales y exclusivas creaciones. Y para este proceso se basan en dos pilares para confeccionar sus productos:

Seda natural 100%

Tintas y pinceles Naturales

Desde pañuelos, fulares y maxifulare, cartas en seda, abanicos, flecos, fundas para móviles, corbatas, pajaritas, mascarillas....una maravillosa colección artesanal, confeccionada con mimo, donde la seda natural imprime su carácter sofisticado, elegante y único. Y si además queremos ponerle la guinda al pastel, podemos personalizar nuestro regalo, asegurando de esta forma que no se olvidarán de nosotros. ¡Entra a descubrilo!

3. Caja de regalo artesanal Regalos Ecology Sweet Premium

Caja de regalo artesanal Regalos Ecology Sweet Premium

Este es un muy bonito regalo para la época navideña, porque incluye Miel de azahar, gajos de naranja, rocas de chocolate artesanales con almendras, turrón artesano, nueces acarameladas, polvorones artesanales, así como un árbol de navidad. Es una caja bastante completa que permitirá hacer un regalo muy especial y que en la elaboración de todos sus productos utilizan materias primas de primera calidad.

El árbol de navidad que se entrega con esta caja es natural, y viene en una maceta kraft con un interior impermeable. Además, el lote se entrega en una caja de madera con certificado FSC. Estas cajas están elaboradas por una entidad social sin ánimo de lucro y responsable con el medio ambiente. Viene con la opción de adjuntar un mensaje personalizado, lo que hace que sea mucho más especial este regalo.

Quienes han comprado esta caja de regalo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es todo un acierto para las fechas navideñas, y es una maravilla con todo lo que trae". Además, destacan que "es una caja artesanal, siendo perfecta para regalar a cualquier persona durante la época navideña". La caja de madera incluye tanto tapa como asa, para que sea mucho más fácil de transportar a cualquier parte que lo necesites.

4. Cuaderno de cuero artesanal Moonster Árbol de la Vida

Cuaderno de cuero artesanal Moonster Árbol de la Vida

En caso de que la persona a la que le vas a hacer un regalo en navidad sea un dibujante, no cabe duda de que este cuaderno será una muy buena opción. Está fabricado con piel de búfalo de agua marrón oscuro, y es muy suave y flexible, con aroma a cuero verdadero. Está totalmente hecho a mano por lo que cada uno de los artículos que recibirás es completamente único, siendo un recuerdo especial para sus ideas y pensamientos.

El papel usado en este diario es completamente ecológico, y viene con 120 hojas de papel liso banqueado con tono crema. Además, está completamente libre de ácidos o de madera, puesto que es papel de algodón, y no se traspasa por lo que se puede utilizar cualquier tipo de bolígrafo o rotulador. Es un cuaderno compacto que se puede llevar a todas partes y que cuenta con un encanto rústico realmente único y especial.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "tiene un tacto bastante bueno, las tapas son blandas, y es un regalo perfecto para cualquier ocasión". Por otra parte, destacan que "es ideal para anotar momentos personales, la piel es de muy buena calidad, fuerte y gruesa, también viene envuelto en una bolsa de algodón que sirve para guardarlo, y le da un toque más auténtico". Es una muy buena opción para un regalo de navidad, en especial para una persona que quiera llevar sus cosas personales en su diario.

5. Cartera para Hombre artesanal Retrostiel Vintage Deluxe

Cartera para Hombre artesanal Retrostiel Vintage Deluxe

Se trata de un modelo de billetera de hombre que está fabricada en corcho de muy buena calidad y que tiene un diseño único. Es un muy buen regalo de navidad para cualquier hombre, en especial porque cuenta con una calidad realmente excepcional. La billetera tiene unos acabados perfectos, y tiene un diseño vintage para regalar a cualquier persona.

Es una cartera que destaca por ser muy liviana, puesto que pesa tan solo 45 gramos, lo que te permitirá tener siempre una gran opción para cualquier ocasión. Viene con un práctico bolsillo monedero, donde podrás llevar todas tus monedas de una forma muy cómoda. Tiene un diseño único gracias al corcho utilizado, por lo que podrás conseguir así una cartera que será única en su estilo.

Las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado son muchas, y afirman que "es una cartera muy original para regalar, que es ligera y tiene todos los compartimentos necesarios. A medida que va envejeciendo va adquiriendo nuevos tonos por el uso". También aseguran que "es una muy buena opción para regalar en cualquier momento, y es de buena calidad". Esta es una cartera que se destaca por tener un diseño muy cómodo y que tiene un estilo único gracias a su fabricación con corcho.

6. Funda artesanal para libros y tablets APH Hermione Granger

Funda artesanal para libros y tablets APH Hermione Granger

Esta funda es ideal para proteger los bordes, esquinas y portadas de los libros, así como de las tablets. Tiene un diseño artesanal muy bonito que será perfecto para regalar a cualquier fanático de Harry Potter en navidad. La funda está fabricada en algodón ecológico 100%, y tiene un diseño de tres patrones diferentes lo que permite que sea un diseño realmente fantástico a considerar.

Es un modelo que tiene un tamaño mediano, y que cuenta con unas medidas perfectas para libros pequeños o medianos, así como tablets medianas o incluso para el móvil. Tiene un botón de goma elástica que permite que puedas cerrarla adecuadamente para que nada se salga. Su interior es acolchado, lo que permitirá tener una protección extra en todo momento. Se ajusta a la perfección tanto a libros medianos como pequeños, tanto de tapa blanda como de tapa dura sin ningún inconveniente.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una funda de muy buena calidad, siendo ideal para un regalo artesanal que está hecho con mucho mimo". Además, destacan que "es una funda preciosa, los libros caben bastante bien, y tiene unos acabados excelentes". Es una funda muy bonita para que puedas hacer un regalo especial de navidad con un diseño mágico de Hermione Granger.

7. Tabla de quesos artesanales Alimentos del Paraíso 380g

Tabla de quesos artesanales Alimentos del Paraíso 380g

No cabe duda de que para la época navideña regalar una tabla de quesos puede ser un regalo realmente único y delicioso. En todo caso, podrás tener la mayor variedad de quesos artesanales asturianos, de la mano de una empresa que tiene una certificación por parte del Principado de Asturias. Es un regalo realmente único y que sin duda no dejará indiferente a ninguna persona si se lo regalas en navidad.

En esta tabla te encontrarás con una gran variedad de quesos los cuales son: Cabrales DOP, Gamonéu DOP, Abredo, Ovín, Taramundi y Bedón de Cabra. Gracias a su práctico embalaje es perfecta para regalar en cualquier ocasión. Para su consumo se aconseja sacar de su empaque original, y del frigorífico con media hora de anticipación, arpa que puedan expandir su aroma y sabor.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "todos los quesos tienen un sabor diferente entre ellos, por lo que es una gran experiencia probarlos". Por otra parte, destacan que "es una muy buena opción para hacer una degustación de los quesos típicos asturianos". Es ideal para hacer un regalo de navidad que sea muy original y que esté cargado de sabor.

8. Atrapasueños artesanal Vientiane

Atrapasueños artesanal Vientiane

Sin duda que este pude llegar a ser un regalo que es muy original, y que está fabricado con materiales ecológicos y naturales de alta calidad. Tiene cuentas de madera, anillos de hierro e hilos de algodón. Los atrapasueños son una tradición fascinante de los nativos americanos, y están diseñados para proteger a las personas mientras duermen, por lo que es un gran regalo para cualquier amigo.

Son un elemento perfecto para que puedas usarlo en cualquier tipo de espacio de tu hogar, siendo un elemento muy decorativo. Representa bendiciones, paz y te traerá muy buena suerte a tu vida. Es perfecto si se experimentan pesadillas o dolores a la hora de dormir para que puedas asegurarte de tener un buen descanso. Al ser un producto artesanal, puede que tenga algún pequeño desperfecto y pueden ser de tamaños diferentes.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un modelo muy bonito, con una buena calidad y es un producto artesanal perfecto para regalar". También destacan que "es como en la foto, y queda muy bien en cualquier parte donde lo quieras instalar". Es un regalo bastante original, y que no dejará indeferente.

9. Zuecos de piel artesanales Sanita Nanna

Zuecos de piel artesanales Sanita Nanna

Estos son unos zuecos artesanales con los que podrás sorprender a cualquier amiga o a tu pareja en navidad. Están hechos con un material externo de ante y con un revestimiento de cuero, lo que hace que sean unos suecos de muy alta calidad. Tienen un cierre completamente sin cordones, y una altura de su tacón de 5 centímetros.

La suela de estos suecos está fabricada en madera de alta calidad, y tienen un tacón ancho para brindar estabilidad. Tienen un diseño danés, y todos los materiales que se usan son completamente naturales y de primera calidad, brindando de esta forma un diseño completamente atemporal. Se recomienda que para la limpieza de estos zuecos con agua tibia y jabón y un paño húmedo sin que se vayan a dañar los zapatos.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado estos zapatos son muy buenas asegurando que "estos son unos zuecos rústicos y son de muy buena calidad, su suela es antideslizante y son cómodos, pero al mismo tiempo son rígidos". También aseguran que "son unos zapatos muy bonitos, están hechos con materiales de muy buena calidad, y toma un poco para que se ajusten". Son una muy buena opción, y el tallado es grande por lo que es probable que necesites una talla menos.

Consejos para escoger un regalo de navidad artesanal: ¿Qué considerar?

Existen muchos regalos de navidad artesanales entre los que puedes escoger para un familiar o para un amigo. En todo caso, para escoger una buena opción para regalar lo mejor es que te fijes en los siguientes aspectos claves:

Tipo de regalo

El tipo de regalo que escojas debe estar adaptado por completo a la persona que lo va a recibir. Lo mejor es conocer a la persona a la que le vas a hacer el regalo, y de esta forma podrás escoger aquel que mejor se ajuste a su personalidad y a sus gustos.

Algunos regalos pueden llegar a ser ideales para la decoración del hogar, mientras que otros pueden ser perfectos para el uso personal. En todo caso, debes fijarte bien en los regalos que vas a escoger, para que puedas brindar una experiencia realmente única a la persona que lo reciba.

Materiales

Los materiales de fabricación serán indispensables cuando hablamos de escoger regalos que sean de tipo artesanal. Se debe tener en consideración que los materiales en los que estén fabricados los regalos tienen que ser de muy buena calidad.

Para muchos de estos regalos se utilizan materiales que son de origen natural, y estos deben tener algunas certificaciones. En todo caso, siempre debes elegir materiales que sean ecológicos, y que no vayan a causar daños medioambientales.

Hecho a mano

Los regalos artesanales normalmente son hechos a mano, por lo cual, puede ser normal que aparezcan algunos pequeños desperfectos en los mismos. En todo caso, este tipo de desperfectos se deben a los procesos de fabricación manuales, y es parte de lo que le da un encanto a este tipo de regalos.

Estos regalos no serán perfectos, y no están hechos bajo un molde estricto. Son una muy buena solución para dar a cualquier persona un regalo que sea especial y que no tendrá ninguna otra persona.

¿Qué son los regalos de navidad artesanales?

Al hablar de un regalo artesanal estamos hablando de productos que están hechos o decorados a mano. Son productos que tienen un gran valor, en especial porque ningún producto será igual a otro, debido a que su fabricación no se realiza por los procesos de manufactura automatizados.

Estos productos son hechos por personas y se puede presentar cierto margen de error en su fabricación. Son artículos fantásticos para regalar en la época navideña, puesto que brindan un regalo que causará grandes emociones.

¿Para qué sirven los regalos de navidad artesanales?

El objetivo de este tipo de regalos es que se pueda tener un regalo especial e irrepetible para cualquier familiar o amigo. Estos regalos pueden ser muy variados, por lo que los usos también lo serán. Pueden ser desde artículos para el hogar, como productos para el uso personal, o para el consumo.

En todo caso, este tipo de regalos vienen con diferentes elementos que permiten que cada persona pueda darles el uso que le parezca más conveniente dependiendo del regalo.