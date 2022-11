Si trabajamos en ambientes ruidosos, viajamos en avión o simplemente no podemos dormir por el ruido nocturno, puede que necesitemos un accesorio extra. Estos serán los tapones de protección auditiva como los Loop Experience 18dB , que nos permite luchar contra la pérdida de audición, así como aislarnos del ruido en todo momento.

Todos los tapones de oídos están diseñados para reducir el ruido en mayor o menor medida, y todo dependerá de las necesidades específicas que tengas. Al existir tantos modelos en el mercado, tomar una buena decisión de compra puede llegar a ser complicado, puesto que dependerá de lo que estés buscando.

¿Cuáles son los mejores tapones de protección auditiva del mercado?

Encontrar unos buenos tapones de protección auditiva no siempre resultará sencillo, en especial porque hay muchos tipos en el mercado. Por ello hoy hemos seleccionado las 9 mejores opciones que encontrarás en el mercado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Tapones de protección auditiva Loop Experience 18dB

Tapones de protección auditiva Loop Experience 18dB

Sin duda estos son unos de los mejores tapones de protección auditiva que podremos encontrar en el mercado, siendo totalmente reusables y duraderos. Aseguran una reducción de ruido de 19dB y se encuentran disponibles en 4 colores diferentes para que escojas el que más te gusta. También puedes escoger entre 4 tallas diferentes que vienen en el paquete, para conseguir un ajuste perfecto para tus oídos, y encajan a la perfección en tus orejas para proteger tu audición.

Estos permiten evadir el ruido ambiental de una forma bastante efectiva, siendo perfectos para conciertos, festivales, conducción de motocicleta entre otros. Es ideal para las personas que se ven perturbadas por el ruido o que tienen alta sensibilidad auditiva. Son muy fáciles de poner, no sobresalen de los oídos y vienen con un práctico estuche para que puedas guardarlos fácilmente cuando no los usas.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "son muy cómodos, cumplen con su función y ocultan bastante el sonido, por lo que se debe tener precaución al usarlos". Por otra parte, destacan que "quita bastantes decibelios, pero sigues escuchando bien, son prácticos y tienen una funda tipo llavero que es muy práctica".

Ver precio

2. Tapones de protección auditiva Hearprotek ET-A80

Tapones de protección auditiva Hearprotek ET-A80

Estos son unos tapones auditivos de nivel profesional especialmente pensados para bloquear únicamente los ruidos peligrosos y dañinos. De esta forma, dejan pasar los sonidos que se quieren escuchar, lo que permite que se pueda disfrutar de una gran versatilidad. Son perfectos para acudir a conciertos, discotecas, viajar y llevarlos a diario si se tiene sensibilidad al sonido Te podrás encontrar con tres filtros diferentes SNR17, SNR20 y SNR26, con los que podrás escoger el nivel de atenuación que buscas y que hace que se adapten a muchas situaciones diferentes.

Permiten tener una protección auditiva óptima sin pérdida de la claridad del sonido, con un buen nivel de protección. Están fabricados con materiales hipoalergénicos que no son tóxicos, siendo un modelo que es muy duradero. Su diseño de triple brida permite que se tenga una gran comodidad, adaptándose a la perfección a la mayoría de adultos. No son aptos para dormir porque no bloquean todo el ruido, únicamente se recomienda su uso para protección.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son unos tapones para situaciones de mucho ruido, siendo muy buenos tapones para proteger tus oídos". También destacan que "vienen 2 tamaños, son muy cómodos y no dan la sensación de que se salgan y traen un cordón para que se pueda poner o quitar cuando quieras". Es una gran opción a tener en cuenta, son muy funcionales y aíslan a la perfección el ruido.

Ver precio

3. Tapones de protección auditiva ACE Silencer 100 pares

Tapones de protección auditiva ACE Silencer 100 pares

Se trata de unos tapones de oídos que tienen una muy buena calidad, y que son bastante económicos para proteger tus oídos. Vienen con una práctica caja de almacenamiento para que puedas guardarlos de forma segura e higiénica el par que estés utilizando, lo que hace que sean altamente versátiles. Están fabricados en espuma de PU, que es muy suave y respetuosa con la piel, haciendo que sean especialmente cómodos y garantizando así un aislamiento perfecto.

Tienen una reducción de ruido de 36dB, lo que hace que sean ideales para la protección en ambientes que sean excesivamente ruidosos. Una vez insertados, se debe esperar un minuto y medio hasta que recuperen su forma original y se consiga un ajuste perfecto. Son de talla única y se ajustan a la perfección a todos los oídos de adultos de una forma bastante sencilla.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas asegurando que "son de un color llamativo, y tienen un tamaño bastante grande por lo que son adecuados para la mayor parte de tallas de oídos". Además, destacan que "ofrecen una buena protección auditiva, son imprescindibles para el trabajo". Estos son unos tapones de buena calidad, pero debes dar un par de minutos después de colocados para que se ajusten a la forma de tu oído.

Ver precio

4. Tapones de protección auditiva Naiicute Motociclistas

Tapones de protección auditiva Naiicute Motociclistas

Este es un modelo que cuenta con una tecnología mejorara de filtro de viento, lo que permite que se pueda tener un sonido preciso y sin obstrucciones al conducir motocicleta. De esta forma, se puede tener un sonido claro y una audición completamente segura sin ruidos. Sirven para filtrar los ruidos del viento y del motor de las motocicletas, por lo que se puede conducir con un grado de seguridad bastante elevado.

Están fabricados en material de silicona suave de muy alta calidad, lo que permite brindar una gran comodidad a la hora de los viajes más largos. Cuentan con un diseño de doble pestaña, que sellarán tu oreja ni bordes duros para un ajuste y agarre cómodo y sin presión. Tienen un nivel de protección SNR25dB, e incluyen un protector de aluminio con mosquetón para llevarlos de forma cómoda a cualquier parte.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "son muy útiles para viajes en moto, permitiendo pasar un buen rato en la autopista". Por otra parte, destacan que "funciona bastante bien, son baratos y dejan pasar el ruido por lo que son seguros para conducir tu motocicleta". Estos son unos tapones de protección auditiva especiales para aislar el ruido, pero no son aptos para dormir.

Ver precio

5. Tapones de protección auditiva Eargrace 2 pares

Tapones de protección auditiva Eargrace 2 pares

Se trata de unos tapones de protección auditiva, que evitará la exposición a niveles de sonido dañinos. Estos tapones encajan a la perfección en el canal auditivo para formar un sello que permite reducir los niveles de sonido y así prevenir la pérdida de audición en entornos de trabajo ruidosos. Se ajustan a la perfección a tu oído y bloquean un total de hasta 29dB de ruido.

Están fabricados en silicona no tóxica, por lo que no producirán picazón en los oídos o dolor por la presión, brindando siempre una protección sólida. Permanecerán en su lugar durante el sueño puesto que no sobresalen del oído. Vienen en el paquete 2 pares de tapones de dos tamaños diferentes, para que puedas elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades. Su diseño ergonómico hace que sean perfectos para personas que duermen de lado, y se pueden lavar y reutilizar muchas veces.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "aíslan muy bien los ruidos, siendo perfectos para dormir o para viajes, con una buena amortiguación del ruido". También destacan que "son perfectos, no tapan por completo el sonido, solo reducen decibelios siendo perfectos para conciertos, ensayos y festivales". Esta es una gran opción a tener en cuenta, si buscas un buen nivel de protección para tus oídos sin aislarte por completo.

Ver precio

6. Tapones de protección auditiva Jsdoin ADLQ80299

Tapones de protección auditiva Jsdoin ADLQ80299

Este es un modelo de tapones para los oídos fabricados en material de poliuretano no tóxico, y siendo de espuma ligera, densa, suave y con un diseño cónico. Estos ofrecen una gran protección para una amplia gama de trabajos. Se pueden ajustar fácilmente a tus oídos y recuperarán su forma en 45 segundos, para que se sellen por completo sin ejercer presión. No son tóxicos, son totalmente hipoalergénicos y suaves, y proporcionan un efecto de reducción de ruido bastante bueno.

Recibirás un total de 60 pares de tapones reutilizables 2 a 3 veces, lo que permitirá que se tenga una gran durabilidad. Estos tapones están pensados para reducir 38dB SNR, por lo que bloquean efectivamente los ruidos fuertes. No ofrecen un completo aislamiento acústico, únicamente disminuyen los ruidos externos para conseguir una mayor comodidad al utilizarlos.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son unos tapones de muy buena calidad, siendo muy económicos por la cantidad que vienen". Además, destacan que "quitan el ruido muy bien, ayudan muchísimo, y son bastante buenos adaptándose a la medida que los necesitas". Estos son unos tapones para oídos de muy buena calidad que permiten una muy buena reducción del nivel de ruido.

Ver precio

7. Tapones de protección auditiva 3M 1100C30

Tapones de protección auditiva 3M 1100C30

Se trata de unos tapones de protección auditiva que se destacan por tener una excelente relación calidad-precio. Ofrecen un aislamiento acústico bastante eficaz, lo que permite una gran reducción de ruido hasta los 105dB. Están fabricados en espuma hipoalergénica, que permite que se pueda tener una gran comodidad cuando se usan durante todo el día.

Son muy ligeros, puesto que pesan tan solo 14 gramos, y cuentan con una superficie lisa que repele la suciedad, es higiénica, duradera y cómoda. Con su forma cónica son fáciles de insertar y se ajustan a la perfección a la mayoría de los canales auditivos. Están disponibles en cantidades desde los 4 pares hasta los 200 pares, para que escojas los que mejor se ajusten a tus necesidades.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "son unos tapones de muy buena calidad, amortiguan bien el ruido y son los que mejor se ajustan a los oídos". Por otra parte, destacan que "los tapones son perfectos, se adaptan muy bien y permiten reducir el ruido sin causar molestias".

Ver precio

8. Tapones de protección auditiva Mivos 5 pares

Tapones de protección auditiva Mivos 5 pares

Estos son unos tapones fabricados en silicona, que permiten que se puedan usar de forma cómoda durante largas jornadas sin producir daños, dolor o lesiones. Reducen el riesgo de daños auditivos causados por los ruidos fuertes, y son completamente reutilizables. Se pueden usar para dormir, para trabajos en entornos ruidosos, o para protección auditiva general. Cuentan con una tasa de reducción auditiva de 32dB, lo que cumple por completo con las normas de la UE.

Sus 3 láminas de silicona permiten que el canal auditivo quede perfectamente sellado, ofreciendo un gran confort a la hora de utilizarlos. Son muy fáciles de insertar en el canal auditivo, siendo suaves e impermeables. Con los cuidados adecuados pueden llegar a durar de 2 a 4 semanas, y vienen con un práctico cordón de PVC para un uso más cómodo. Están disponibles en paquetes desde 5 pares hasta 20 pares para que escojas los que mejor se ajusten a tus necesidades.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "ofrecen un buen aislamiento, cumplen por completo con las expectativas, y funcionan bastante bien". También destacan que "el cable que los une es de plástico, cumplen con su función, y se adaptan bastante bien".

Ver precio

9. Tapones de protección auditiva Moldex 7800-25

Tapones de protección auditiva Moldex 7800-25

Si estás buscando unos tapones de protección auditiva baratos, estos pueden llegar a ser una muy buena opción para ti. Son unos tapones con un acolchado muy suave que permiten una gran comodidad y adaptación a tus oídos, con una forma cónica para una inserción cómoda. Permiten tener una reducción de ruido de hasta 35dB, lo que los hace aptos para la mayoría de ambientes ruidosos.

Proporcionan una protección completa para tus oídos, y tienen una apariencia muy colorida. Se ajustarán a todos los tamaños de oídos incluso a los más pequeños gracias a que son muy flexibles. No irritan en absoluto la piel y están completamente libres de PVC, por lo no producen problemas para la salud. Recibirás un total de 25 pares de tapones en el paquete.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son de muy buena calidad, pero hay que saber ponérselos para que se pueda tener un buen aislamiento del ruido". Además, destacan que "no quitan todo el ruido, pero quitan mucho, y hay que ponerlos bien porque si no, no funcionan". Esta es una gran opción si buscas unos tapones de protección auditiva baratos y de muy buena calidad.

Ver precio

Consejos para comprar unos buenos tapones de protección auditiva: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar unos tapones de protección auditiva debes fijarte en algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Dentro de los principales a considerar estarán:

Comodidad

Siempre que busques unos tapones para proteger tus oídos, debes fijarte muy bien en que estos sean cómodos. Lo ideal es que se ajusten a la perfección a tus oídos, sin que vayas a sentir que tienes algo puesto y que te resulte incómodo. De esta forma, podrás usarlos para dormir incluso de lado sin ningún inconveniente.

Colocación

Siempre es mejor optar por los modelos que son más fáciles de poner, porque también son los que ofrecen una mejor sujeción. En todos los casos, debes conseguir un ajuste perfecto en tus oídos, lo que te garantizará que tendrás una gran comodidad a la hora de usar los tapones.

Nivel de reducción de ruido

Siempre debemos buscar tapones que ofrezcan un buen aislamiento del ruido para que así se proteja de los ruidos fuertes. En todos los casos, debemos buscar aquellos que estén por encima de los 25dB de aislamiento, porque así evitaremos que los ruidos fuertes puedan dañar nuestros oídos.

Ten en cuenta que, a mayor número de dB de aislamiento, más protección tendrás, pero también estarás más aislado de tu entorno. Por este motivo, es imprescindible escoger unos tapones con un nivel de aislamiento adecuado para el uso que les vas a dar, y en caso de ser necesario que te permitan escuchar los ruidos externos sin aislarte por completo.

¿Qué son los tapones de protección auditiva?

Los tapones de protección auditiva son accesorios que puedes utilizar para evitar la pérdida de audición causada por ruidos fuertes. Cualquier ruido que esté por encima de 140dB, sin importar que sea de corta duración puede terminar por causar daños graves en tu audición.

Este tipo de tapones suelen estar diseñados para tapar el canal auditivo y lograr una reducción de ruido considerable en ambientes muy ruidosos. Pueden estar fabricados en diferentes tipos de plásticos o espumas, por lo que podrás escoger los que te puedan resultar más cómodos, y algunos ofrecen un mayor aislamiento del ruido que otros.

¿Para qué sirven los tapones de protección auditiva?

Los tapones de protección auditiva están especialmente pensados para situaciones en las que existan altos niveles de ruido. Pueden ser muy útiles para algunos ambientes de trabajo, para eventos musicales o deportivos, en los que los niveles de ruido son muy elevados.

Algunos incluso están especialmente pensados para conducir motocicletas sin que el ruido del viento te vaya a distraer. También pueden ser utilizados para dormir, en caso de personas que son sensibles al ruido mientras duermen, evitando de esta forma que se vaya a perturbar el sueño y consiguiendo siempre una gran comodidad al usarlos.

Ventajas de utilizar unos tapones de protección auditiva

Son muchas las ventajas que tiene el uso de los tapones de protección auditiva, pero dentro de las más destacas estarán:

Evitan que los ruidos fuertes vayan a afectar tu salud auditiva.

Son cómodos de usar por largos períodos de tiempo.

Suelen ser muy baratos.

Reducen el ruido para las personas sensibles a los ruidos.

Sin embargo, todo dependerá de que la colocación de los tapones sea la adecuada para aprovechar todas sus ventajas. Esto debido a que si los tapones no se colocan adecuadamente no ofrecerán un buen nivel de protección contra los ruidos exteriores.

Tipos de tapones de protección auditiva

Existen diferentes tipos de tapones de protección auditiva que podremos encontrar en el mercado, dentro de los que están:

Espuma: son de los más vendidos, porque son económicos y suaves. Además, se ajustan a la perfección a la forma de tu oído y aíslan mucho del ruido.

son de los más vendidos, porque son económicos y suaves. Además, se ajustan a la perfección a la forma de tu oído y aíslan mucho del ruido. Silicona: son una buena opción para ambientes de trabajo, sin embargo, son más difíciles de encajar a la perfección en el oído. Estos tienen la gran ventaja de que su duración es mucho mayor si los cuidas bien.

son una buena opción para ambientes de trabajo, sin embargo, son más difíciles de encajar a la perfección en el oído. Estos tienen la gran ventaja de que su duración es mucho mayor si los cuidas bien. Cera: son de los que menos se usan actualmente, porque dejan residuos en el interior de los oídos. Estos además pueden producir algunas infecciones no deseadas, por lo que actualmente están en desuso.

Sin importar el material en el que estén fabricados, lo ideal es optar por un diseño que sea completamente ergonómico. De esta forma, conseguirás un ajuste perfecto en tu canal auditivo y que se brinde un nivel de protección adecuado en todas las situaciones.

¿Se puede dormir con tapones en los oídos?

A muchas personas les cuesta conciliar el sueño, especialmente si se trata de personas que sean sensibles a los ruidos. Dormir con tapones para los oídos no supone ningún riesgo siempre que se mantengan en buenas condiciones de higiene.

Siempre tendrás que asegurarte de que los tapones se mantengan limpios y colocados de la forma correcta para evitar que se produzcan daños. Además, debemos fijarnos en que los tapones que vamos a usar para dormir puedan ser utilizados para este propósito, porque algunos modelos no servirán para dormir.

¿Cómo colocar correctamente los tapones de protección auditiva?

Colocar los tapones de protección auditiva no representará una gran dificultad, pero debemos fijarnos en los siguientes pasos:

Lava tus manos antes de colocar los tapones.

En el caso de tapones de espuma debes enrollarlos hasta que el diámetro sea lo más pequeño posible. Si son de silicona tienes que sujetarlos debajo de la aleta mayor.

Pasa el brazo opuesto sobre tu cabeza para levantar la parte superior de la oreja con la finalidad de facilitar la inserción.

Inserta el tapón en el canal auditivo hasta conseguir un sellado perfecto del canal auditivo.

Para conseguir un buen ajuste lo ideal es que ¾ partes del tapón se encuentren dentro del canal auditivo.

Si sigues estos pasos, podrás conseguir un ajuste perfecto de los tapones, y evitarás que se vayan a caer. Además, bloquearán el ruido de forma bastante eficiente.

¿Cómo limpiar correctamente los tapones auditivos?

Debes tener en consideración que los tapones de protección auditiva deben mantenerse limpios para evitar infecciones en nuestro oído. Si se trata de tapones de espuma se recomienda no lavarlos, porque estos están pensados para ser de un solo uso por lo que deberías tirarlos al terminar de usarlos.

Por otra parte, los modelos hechos en silicona, si se podrán lavar y reutilizar por períodos más largos de tiempo. Para ello, se recomienda lavarlos con agua tibia y jabón neutro, con la finalidad de eliminar cualquier tipo de suciedad que puedan tener y evitar infecciones en tus oídos.