Los aceites de masajes son utilizados desde la antigüedad como un remedio natural que ayuda a eliminar los dolores y las tensiones musculares, además de aportar múltiples beneficios extra. Por este motivo, comprar un aceite de masajes como el AROMATIKA Lavanda , te permitirá aprovechar todos los beneficios que este tipo de aceites tienen para la salud.

Por eso en el mercado nos encontraremos con una gran variedad de opciones entre las cuales elegir. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente excelentes opciones para que puedas tomar una decisión de compra de una forma mucho más sencilla.

¿Cuál es el mejor aceite de masajes del mercado?

Existe una gran variedad de aceites de masajes entre los cuales escoger, pero no todos son iguales por ello hoy traemos únicamente las 8 mejores opciones del mercado para que tomar una decisión de compra sea más fácil. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Aceite de masajes AROMATIKA Lavanda

Aceite de masajes AROMATIKA Lavanda

Este sin duda es uno de los mejores aceites de masajes que puedes encontrar en el mercado, y que permite tener un gran bienestar, belleza y salud en tu cuerpo. Es un aceite hecho con ingredientes naturales a base de jojoba, almendras dulces, aceite de semilla de uva, de semilla de durazno, aceite esencial de mejorana, lavanda, geranio y valeriana. Gracias a estos ingredientes podrás tener un masaje completamente relajante, y que te ayudará a sentirte mucho mejor en todo momento.

No tiene ningún tipo de aditivos sintéticos, conservantes ni colorantes, lo que lo hace completamente seguro para tu cuerpo. Aporta una gran relajación, al mismo tiempo que tendrás una aromaterapia para conseguir así una gran relajación. Es apto para todo tipo de pieles, y no ha sido probado en animales. Para su conservación no debes dejarlo a temperaturas superiores a los 25°C, y su vida útil una vez que se comienza a utilizar es de 24 meses.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es un aceite muy bueno, que funciona bastante bien, aunque le falta más aroma a lavanda". Por otra parte, destacan que "es un muy buen producto, ayuda a relajarse, y tiene un aroma que es delicioso, con una textura ideal". Este aceite sin duda es de los mejores que encontrarás en el mercado y es completamente natural.

Ver precio

2. Aceite de masajes O’RMEAS Lavanda y Menta

Aceite de masajes O’RMEAS Lavanda y Menta

Este es un aceite para masajes que tiene una muy buena calidad, el cual es ideal para aliviar cualquier tipo de dolores musculares. Esto especialmente porque es un aceite pensado para calentar, por lo que te ofrecerá un masaje que es completamente relajante. También se puede utilizar para aliviar los dolores articulares en el cuello, espalda, o brazos.

Este aceite está completamente libre de gluten y de agentes químicos, siendo completamente vegano. No se testea en animales y cumple con las normas de manufactura de calidad lo que te brinda un aceite de primera calidad. Está hecho a base de lavanda y menta, y puede ser usado en todo tipo de pieles para hacer un masaje corporal relajante.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "es un aceite que es perfecto para masajes musculares, con una textura perfecta y es muy recomendable". También destacan que "es un aceite de muy buena calidad, tiene un olor muy agradable y permite aliviar los dolores que tengas en músculos o articulaciones". Es sin duda una muy buena opción a considerar si buscas un aceite caliente y natural.

Ver precio

3. Aceite de masajes QKnatur Arnica

Aceite de masajes QKnatur Arnica

Se trata de un aceite que está compuesto con activos 100% naturales, los cuales permiten aliviar los dolores musculares y articulares de una forma efectiva. Tiene una fórmula de fácil absorción, para que puedas realizar los masajes de una forma sencilla y dejando la piel hidratada y suave. Es perfecto para las partes del cuerpo que presenten dolor, y se puede usar al final del día para aliviar los dolores.

Está fabricado con ingredientes 100% naturales, con propiedades antiinflamatorias y con una alta concentración de aceite de árnica. Además, incluye extracto de caléndula y hamamelis, junto con aceite esencial de tomillo y eucalipto. Se puede aplicar en todas las partes del cuerpo donde sientas dolor consiguiendo el alivio del mismo con un agradable masaje. Este aceite lo puedes encontrar en presentaciones de 250ml y de 500ml para que puedas escoger la que mejor se adapte a tus necesidades.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "funciona de maravilla para quitar los dolores, y desde la primera aplicación se pueden ver los resultados". Además, destacan que "es mejor de lo esperado, tiene una muy buena textura, aroma y muy buenas propiedades". Este es un aceite que tiene una gran durabilidad, y que cumple por completo con su función de quitar el dolor.

Ver precio

4. Aceite de masajes QKnatur Romero

Aceite de masajes QKnatur Romero

Este es un aceite muy parecido al anterior que se enfoca principalmente en el tratamiento de todo tipo de dolores de una forma efectiva. Es un aceite que cuenta con una fácil absorción, por lo que permite realizar unos masajes relajantes con un tacto muy suave. Es ideal par utilizarlo en todo el cuerpo después de un día agotador que te pueda causar molestias.

Sus ingredientes son 100% naturales, con propiedades antiinflamatorias, las cuales pueden aliviar cualquier tipo de dolores tanto musculares como articulares. En su fórmula nos encontramos con una alta concentración de aceite de romero, que trabaja junto con extracto de caléndula y harpogofito, que son ingredientes naturales. No contiene ningún tipo de parabenos, aceites minerales ni fragancias artificiales, lo que permite conseguir una mayor versatilidad.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "se aplica con facilidad gracias a su dosificador, y es bastante efectivo para relajar las piernas". Por otra parte, destacan que "es bastante efectivo para calmar los dolores, y notas los resultados de inmediato desde que lo aplicas". Este es un aceite de masaje de muy alta calidad y que permitirá aliviar el dolor únicamente con ingredientes naturales.

Ver precio

5. Aceite de masajes New Comfort Almendras

Aceite de masajes New Comfort Almendras

Este es un aceite de almendras que es 100% natural, y que permite tener una hidratación duradera de la piel, cabello y uñas. El aceite es rico en vitamina A, E y B, así como en ácidos grasos esenciales omega 3 y 6. Gracias a esto, es un aceite que aportará firmeza, hidratación y elasticidad a tu piel, cuidándola de forma natural.

Esta permite combatir el envejecimiento cutáneo, las cicatrices, estrías, entre muchas otras, para tener una piel muy saludable y siempre bella. Se utiliza únicamente aceite de almendras puro que está enriquecido con vitamina E. Se elabora mediante un proceso de prensado en frío, lo que hace que conserve todas sus propiedades, siendo muy beneficioso para la salud. Además, recibirás 1 litro completo de este aceite, lo que hará que puedas tener una gran relación calidad-precio.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "viene perfectamente cerrado, es un aceite natural, sin perfume y con un práctico aplicador para usarlo de una forma muy cómoda". También, aseguran que "es un aceite de buena calidad, no tiene olor, deja la piel muy hidratada, y su dispensador es comodísimo para utilizarlo". Este es un aceite de muy buena calidad, y que consigue una gran hidratación mientras que te aplicas cualquier masaje relajante.

Ver precio

6. Aceite de masajes Naissance Almendras

Aceite de masajes Naissance Almendras

Sin duda este es un aceite que debes considerar, en especial porque está fabricado en un 100% con almendras dulces. Es completamente natural, y refinado, realizado mediante un proceso de prensado en frío. Se puede utilizar para masajes o aromaterapia, y para el cuidado de la piel o el cabello.

Además, puede ser utilizado fácilmente como un desmaquillante natural, y es rico en vitaminas y ácidos grasos esenciales. Este aceite es de un color amarillo muy claro, sin olor, ligero y es de muy fácil absorción. Además, es completamente vegano y no está testeado en animales. Es un aceite que es de muy fácil absorción, y que se puede utilizar para crear tu propia mezcla en caso de que quieras una aromaterapia muy relajante.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un aceite perfecto para la piel sensible, con un formato que es muy cómodo y que tiene un muy buen precio". Además, destacan que "tiene una relación calidad-precio inmejorable, y se puede mezclar con un poco de crema corporal para dejar la piel muy suave". Este es un producto de muy buena calidad y que permite tener una muy buena hidratación y unos masajes muy relajantes.

Ver precio

7. Aceite de masajes WELEDA 6010

Aceite de masajes WELEDA 6010

Se trata de un aceite de masajes de muy buena calidad, el cual permite nutrir, suavizar y restaurar la película hidrolipídica de la piel. Por este motivo, es muy recomendable utilizarlo después del baño para conseguir un mejor efecto. Permite relajar y suavizar los músculos, la fatiga y el malestar, lo que permite conseguir un efecto relajante único en cualquier situación.

Este modelo permite restituir la tonicidad de la piel, y previne la formación de estrías. Para conseguir un mejor efecto se recomienda hacer la aplicación del mismo en la piel ligeramente húmeda. Si vas a usarlo para el deporte, debes asegurarte de aplicarlo tanto antes como después del esfuerzo. Está hecho a base de aceite de girasol, aceite de oliva, aceites esenciales naturales, flores de árnica y hojas de abedul, así como aceites esenciales de romero y lavanda. Esta combinación de ingredientes permite conseguir una mayor eficacia a la hora de utilizarlo, y permite aliviar el dolor efectivamente.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "este es un aceite que es muy suave, denso y que se extiende muy bien sobre la piel, aliviando mucho el dolor". Por otra parte, destacan que "es un aceite ideal para aliviar las contracturas, dolores musculares, y permite tener un masaje ligero, además que cuenta con un aroma fantástico". Es sin duda una muy buena opción si buscas un aceite que tenga una muy buena relación calidad-precio.

Ver precio

8. Aceite de masajes Ziaja Baltic Home Spa Fit

Aceite de masajes Ziaja Baltic Home Spa Fit

Este es un aceite de masajes barato, reafirmante y anticelulítico, que permite hacer que la epidermis sea más resistente y lisa. Aporta una nutrición intensa a la piel, lo que permitirá cuidarla durante el masaje, logrando de esta forma que se pueda tener un masaje muy relajante. Además, viene con una agradable fragancia que se impregnará en la piel y que funcionará como aromaterapia.

Es un aceite que se encuentra recomendado especialmente para pieles muy secas. En su fórmula contiene cafeína, gingko japonés y manteca de illipe, lo que permite conseguir una gran hidratación en la piel. Es un aceite que se destaca por su precio bajo y que ofrece una gran hidratación mientras que se hace masaje.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un aceite que tiene una buena relación calidad-precio, y el bote es grande". También, destacan que "huele muy rico y se extiende bien por todo el cuerpo, y funciona bastante bien para combatir la celulitis". Es un gran aceite de masajes, en especial si estás buscando una opción barata y que te permita conseguir una gran hidratación.

Ver precio

Consejos para elegir un buen aceite de masajes: ¿Qué tener en consideración?

Antes de escoger un aceite de masajes, debes fijarte muy bien en algunas características que te ayudarán a tomar una buena decisión de compra. Dentro de las principales a tener en cuenta están:

Tipo de masaje que buscas

Dependiendo del tipo de masaje necesitarás un aceite u otro, por lo que debes tener claro el uso que le darás al aceite. En todo caso, puedes encontrarte con masajes descontracturantes, que permiten relajar los músculos y aliviar lo dolores, por lo que el aceite debe tener ingredientes que ayuden a cumplir este objetivo.

Por otra parte, si buscas masajes relajantes, debes asegurarte de contar con aceites que no se absorban muy rápido. Además, si tienen un aroma agradable también pueden brindar una gran relajación gracias a la aromaterapia.

Textura

En este punto entrará en juego el tipo de piel que tengas para que puedas elegir bien el aceite que mejor se ajuste a lo que buscas. Por este motivo debes fijarte en que nos podremos encontrar con tres tipos de piel:

Grasas: para este tipo de pieles lo más recomendable es tener aceites que sean livianos y ligeros. Puedes optar por los que tengan ingredientes como aceite de uva, de romero, jengibre, manzanilla o de lavanda.

para este tipo de pieles lo más recomendable es tener aceites que sean livianos y ligeros. Puedes optar por los que tengan ingredientes como aceite de uva, de romero, jengibre, manzanilla o de lavanda. Secas: estas pieles necesitan aceites que son más espesos y que aporten una mayor hidratación. En estos casos, se recomiendan los aceites de oliva, de almendras, de sésamo o de aguacate por sus propiedades humectantes y regenerativas de la piel.

estas pieles necesitan aceites que son más espesos y que aporten una mayor hidratación. En estos casos, se recomiendan los aceites de oliva, de almendras, de sésamo o de aguacate por sus propiedades humectantes y regenerativas de la piel. Mixtas: estas tienen zonas tanto secas como grasas, por lo que es difícil encontrar un aceite ideal para este tipo de pieles. No obstante, debes tener en cuenta que el aceite de jojoba es una muy buena opción para todo tipo de pieles, al igual que el de rosa mosqueta o el de caléndula.

Combinaciones de aceites

Es bastante común que se combinen diferentes tipos de aceites con la finalidad de potenciar sus propiedades y beneficios. De esta forma se puede obtener más beneficios interesantes de los aceites y pueden estar dirigidos a diferentes tipos de masajes.

Ten en cuenta que algunos aceites están especialmente indicados para los masajes de pecho, mientras que otros son para masajes de espalda y cuello. Además, muchos combinan la función de masaje con la aromaterapia, lo que hace que también sirvan para mejorar el estado de ánimo.

Ingredientes naturales

En el mercado nos encontraremos con una gran variedad de opciones a la hora de escoger este tipo de aceites. Lo mejor será evitar los aceites que tengan combinaciones de elementos químicos, y de preferencia se deben evitar los aceites minerales, porque, aunque sean más baratos no aportan beneficios a tu piel mientras que te haces el masaje.

Lo ideal es que todos los ingredientes que tenga el aceite sean completamente naturales para conseguir una mayor eficacia. Además, asegúrate de que no tengan parabenos o conservantes, porque esto podría generar reacciones alérgicas al utilizar químicos que pueden llegar a ser peligrosos para tu salud.

¿Qué es un aceite de masajes?

Un aceite para masajes es aquel que se utiliza de forma tópica en diferentes zonas del cuerpo, con la finalidad de relajar o estimular física y mentalmente con sus aromas, texturas y propiedades medicinales o terapéuticas.

Nos encontramos en el mercado con una gran variedad de aceite de este tipo, que cuentan con diferentes efectos. Se pueden usar solos o combinados, para que se puedan tratar las dolencias corporales o los cuadros emocionales.

¿Para qué sirve un aceite de masajes?

Básicamente el uso de este tipo de aceites se da para combatir dolores o incomodidades que se puedan estar presentando en tu cuerpo. Estos aceites se emplean en las diferentes técnicas de masaje, con la finalidad de que puedas conseguir alivio del dolor, al mismo tiempo que hidratación de tu piel.

Estos aceites permiten cuidar tu piel de una forma bastante efectiva, al mismo tiempo que te permiten conseguir una experiencia relajante. Puedes utilizarlos en la mayoría de zonas de tu cuerpo dependiendo del tipo de aceite, por lo que es mejor consultar las instrucciones de aplicación del fabricante.

Contraindicaciones de los aceites de masajes

A pesar de que la mayoría de estos aceites son completamente naturales, debes considerar que en algunos casos no están indicados. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Alergias: si tienes alergia a alguno de los componentes del aceite podrías llegar a desarrollar urticaria, irritación, hinchazón y en el peor de los casos asfixia. Por este motivo, debes evitar los ingredientes a los que seas alérgico en este tipo de aceites.

si tienes alergia a alguno de los componentes del aceite podrías llegar a desarrollar urticaria, irritación, hinchazón y en el peor de los casos asfixia. Por este motivo, debes evitar los ingredientes a los que seas alérgico en este tipo de aceites. Embarazo o lactancia: algunos aceites esenciales no se pueden usar durante esta etapa porque resultan abortivos o tóxicos para el bebé. Por este motivo, siempre es mejor consultar con un profesional.

algunos aceites esenciales no se pueden usar durante esta etapa porque resultan abortivos o tóxicos para el bebé. Por este motivo, siempre es mejor consultar con un profesional. Niños: ten en cuenta que, para los niños no están recomendados todos los tipos de aceites. Normalmente en los niños se aconseja el aceite de almendras que no causará efectos negativos en el pequeño, aunque no estará de más preguntarle al pediatra.

Ventajas que tienen los aceites de masajes

Los aceites de masajes tienen múltiples ventajas interesantes que puedes aprovechar, dentro de las que nos encontramos con:

Existe una gran variedad de aceites de este tipo en el mercado.

Tienen unos aromas que son muy agradables.

Son muy relajantes.

Permiten humectar la piel, al mismo tiempo que mejoran su elasticidad.

Permiten eliminar toxinas.

Sin embargo, debes tener en cuenta que también tienen algunas desventajas como que dependiendo del tipo de piel pueden generar acné. Además, algunos pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas por lo que se recomienda tener precaución.

¿Cuál es la diferencia entre un aceite de masajes y una crema hidratante?

Normalmente se recurre a las cremas hidratantes para nutrir la piel, al mismo tiempo que para hacer un masaje relajante. Pero, los aceites pueden tener algunos beneficios que las cremas no te aportarán, por lo que vamos a conocer las diferencias entre ambos.

Aceite de masajes: estos aceites sellan la piel, aportan una gran humectación en especial si se aplican en zonas mojadas. Son muy buenos para conservar la humedad en la piel, y suelen ser más económicos.

estos aceites sellan la piel, aportan una gran humectación en especial si se aplican en zonas mojadas. Son muy buenos para conservar la humedad en la piel, y suelen ser más económicos. Cremas hidratantes: estas cremas pueden desaparecer en muy poco tiempo, aunque no requieren que la piel esté húmeda para su aplicación. Estas penetran en la piel ayudando a tener una gran hidratación, y las más efectivas suelen ser las más caras.

Ten en cuenta que, si lo que buscas es únicamente la hidratación de tu piel, las cremas podrían ser una buena opción. Sin embargo, si quieres hacerte masajes relajantes, lo ideal es optar por un aceite, en especial porque estos permitirán que tus manos puedan deslizarse suavemente sobre la piel sin causar incomodidad. Todo dependerá de lo que estés buscando para elegir el producto adecuado para ti.

¿Cómo se deben aplicar los aceites corporales?

Ten en cuenta que, antes de realizar la aplicación de cualquier tipo de aceite en tu piel, lo mejor será realizar una exfoliación. Debes asegurarte de que tu piel esté húmeda porque así se podrá tener una mejor absorción y una mayor eficacia por parte del aceite, por lo que es mejor usarlos al salir de la ducha.

Debes aplicar una pequeña cantidad de aceite, y realizar movimientos circulares para que penetre en la piel. Ten en cuenta que, si vas a usar el aceite para masajes específicos, debes ir realizándolos mientras que el aceite se va absorbiendo para un mejor resultado.

¿Los aceites de masajes taponan los poros?

Muchas personas no usan este tipo de aceites por temor a que se taponen los poros y que se produzca acné. Sin embargo, esto suele suceder con los aceites minerales, por lo que si escoges cualquier aceite vegetal no tendrás ningún tipo de inconveniente, e incluso algunos pueden ayudar a equilibrar el exceso de sebo.

Además, estos aceites no tienen por qué manchar la ropa siempre que se usen adecuadamente. Lo mejor es dejar que se absorban y esperar unos minutos antes de vestirse, para que no vayas a tener problemas con las manchas de aceite en tu ropa.

Estas ofertas han sido seleccionadas por nuestro equipo. Libertad Digital, en su calidad de Afiliado de Amazon, obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.