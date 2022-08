Villanos, sangre, conspiraciones y política en los Thunderbolts de Marvel

¿Qué ocurre cuando coges a los malos de la historia, los juntas, los conviertes en un cuerpo de élite y los sueltas para cazar a los superhéroes? ¿Y si todo eso está controlado por uno de los mayores villanos de la historia como es Norman Osborn (Duende Verde). Eso es lo que nos cuentan en este buen cómic que Panini nos trae en su formato Must Have (debes tener) que cuenta una de las historias más importantes de los denominados Thunderbolts.

Vamos rápidamente con los detalles técnicos y nos metemos de lleno en la reseña de este Marvel Must-Have. Thunderbolts: La ascensión de Norman Osborn: contiene Civil War: Choosing Sides y Thunderbolts 110-121, guion de Warren Ellis y dibujo liderado por Mike Deodato Jr, tapa dura, editorial Panini, 304 páginas y un precio de 24 euros.

Vamos con la reseña

Los Thunderbolts de un Norman Osborn muy político

En Libertad Digital hablamos en su día de uno de los eventos más famosos de la historia de los cómics de Marvel, es decir, Civil War. La famosa guerra civil entre el bando de Iron Man que quiere regularizar a los superhéroes con un registro y el del Capitán América que se niega a ser usado por los gobiernos desencadena en una serie de consecuencias que afectaron a todos los miembros de este universo. Y no solo a los superhéroes sino también a los villanos del ‘cuento’. Es ahí donde entran los Thunderbolts, formados por Veneno (en un cuerpo que no es el de Eddie Brock), Piedra Lunar, Bullseye, Pájaro Cantor, el Hombre Radiactivo, el Espadachín y Penitencia. Todos, liderados por Norman Osborn, que se ha hecho un hueco en el poder, supuestamente medicado y controlado, tras la pérdida de credibilidad de Tony Stark.

¿Qué nos vamos a encontrar en este Must Have? Lo comentado en el titular: villanos, sangre, conspiraciones y política. Villanos porque tenemos ante nosotros a crueles y despiadados monstruos de Marvel que disfrutan asesinando y destrozando a sus enemigos. Bueno, en el caso de Bullseye, uno de los grandes enemigos del personaje de Daredevil, no solo disfruta matando rivales sino también víctimas inocentes. De hecho, durante el cómic y destacando un maravilloso interrogatorio que ocurre al principio del mismo, vamos a comprobar hasta qué punto está loco este loco de élite. Incluso le ocultan de la luz pública y solo le utilizan en caso de emergencia. Destaco este momento del interrogatorio porque Warren Ellis te va presentando a cada uno de los villanos de una manera clara, concisa y con escenas que muestran los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos. Cada uno tiene su momento, por así decirlo.

La narrativa de Ellis ayuda notablemente a meterte desde el primer momento en la historia. Desde el primer momento y con presentaciones cuidadas que incluyen detalles pasados y presentes de cada uno de los Thunderbolts, el guion te marca con dinamismo la introducción, nudo y desenlace de esta historia. Y lo hace siempre con un denominador común que sube muchísima el nivel de este cómic. Hablo por supuesto de la figura del líder de este grupo de asesinos locos, el ‘bueno’ de Norman Osborn.

Ellis nos muestra al Duende Verde como un jefe, político en su corazón, que mezcla ira, agresividad, humor negro y miedo para gobernar a este grupo. Los manipula y los trata como un despojo para hacerles saber siempre que aquí el que manda es él y que ellos son simplemente un instrumento que, con un simple descarga, pueden acabar en el hospital si desobedecen sus órdenes. Eso sí, a lo largo de la historia veremos que gobernar a esta gente nunca es sencillo y que mientras Norman cree tener el control, las conspiraciones alrededor de este grupo germinarán desde el mismo corazón del mismo. Es ahí donde el cómic vuelve a crecer en nivel. Es ahí donde se gana en complejidad y sobre todo en intriga.

Además de todo esto tendremos un gran trasfondo social ya que la sociedad estadounidense, pese a ser lo que son, es decir, asesinos, llegará a adorar a estos Thunderbolts. Tanta es su adoración que incluso veremos guiños a los juguetes de toda la vida de los superhéroes, pero con ellos, y a los programas de talentos en los que, sorpresa, aparece incluso el genio de Stan Lee. Ese tipo de ‘regalos’ para los fanáticos se agradecen y por supuesto proporcionan otra imagen más del poder de la política y los medios de comunicación en la opinión de la gente.

No me olvido del dibujo, liderado por Mike Deodato Jr. Su estilo realista y marcado por expresiones veraces que proporcionan esencia a los personajes se acopla muy bien a lo que se quiere contar y cómo se quiere contar. Se mezclan viñetas más oscuras como las que vemos en las ‘entrevistas de trabajo’ de cada villano con contundentes escenas de acción cuando el guion lo requiere. Es un más que notable trabajo de Mike, lo que termina de redondear una entretenida aventura de este grupo de villanos de élite.

Si quieres salir un poco de las historias que se centran en lado bueno de la moneda y meterte de lleno en la oscuridad de los malos del ‘cuento’, esta es tu oportunidad. Los Thunderbolts de Norman Osborn te abren la puerta. Eso sí, nadie te garantiza alguna que otra puñalada por la espalda.